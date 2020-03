The Witcher 4 est en phase de développement - et il ne s’appellera pas The Witcher 4

Bonne nouvelle pour les fans de l’univers The Witcher, qu’il s’agisse des lecteurs, des joueurs, des sérivores Netflix. Ou des trois à la fois. L’éditeur CD Projekt RED a révélé qu'un quatrième jeu The Witcher était en cours de développement et qu’il constituait la nouvelle priorité du studio polonais, après la sortie du très attendu RPG Cyberpunk 2077 en septembre.

Dans un entretien accordé au magazine EuroGamer, le président de CD Projekt, Adam Kiciński, a déclaré : « Nous travaillons activement sur un nouveau jeu The Witcher. Celui-ci comprendra une campagne solo avec un concept original que nous souhaitons développé davantage. Nos équipes progressent, bien qu’elles n’y consacrent pas l’essentiel de leur temps pour le moment […] ce qui sera le cas immédiatement après la finalisation de Cyberpunk 2077 ».

Kiciński a également dévoilé que le prochain opus ne s'appellerait pas The Witcher 4, ce qui laisse entendre que nous ne jouerons pas à une suite directe de The Witcher 3. Ou que l’histoire se concentrera sur un personnage principal différent (Ciri, peut-être ?). Compte tenu de la grande variété d'options de personnalisation des personnages dans Cyberpunk 2077, nous pourrions même profiter d’une expérience narrative plus libre que sur la trilogie précédente, inspirée des livres.

Un futur hit PS5 / Xbox Series X

Nous savons que le développeur polonais a récemment soumis Cyberpunk 2077 aux agences de classification par âge (PEGI, ESRB…), ce qui nous indique que le jeu est sur le point d'être achevé. Un soulagement pour beaucoup de joueurs, la sortie du futur titre AAA ayant été retardé de six mois - il aurait dû être lancé en mars.

Cyberpunk 2077 semble être un jeu très ambitieux. Il devrait nous exposer les performances des consoles next-gen, aussi bien la PS5 que la Xbox Series X. Des supports d’accueil d’ores et déjà évidents pour The Witcher « non, pas le 4 ».