Cyberpunk 2077 : la mise à jour 2.0 est énorme, CD Projekt Red vous recommande de recommencer votre partie

Bien que le lancement de Cyberpunk 2077 ait été catastrophique, le développeur n'a pas abandonné son RPG futuriste. En effet, CD Projekt Red met régulièrement à jour son jeu afin de corriger certains problèmes . Mais cette fois, le développeur est sur le point de lancer une mise à jour de taille. En effet, la 2.0 modifie considérablement le gameplay et les systèmes de perks. De plus, celle-ci est accompagnée du DLC payant Phantom Liberty, qui nécessite une solide configuration.

En effet, Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty apporte de nombreux changements. Mais le développeur évoque ici la mise à jour 2.0, qui est gratuite. Celle-ci sera déployée le 21 septembre prochain. Phantom Liberty sera, quant à elle, disponible dès le 26 septembre 2023.

Cyberpunk 2077 : la 2.0 est le prétexte idéal pour recommencer une partie

En attendant, sur Twitter, CD Projekt Red recommande aux joueurs de redémarrer une nouvelle partie. Le développeur précise ainsi : "Bien que vous puissiez continuer le jeu avec votre personnage actuel sur une sauvegarde existante, nous vous recommandons de commencer une nouvelle partie après la mise à jour 2.0. En raison du nombre de changements, recommencer à zéro améliorera votre expérience de jeu !"

En d'autres termes, s'il vous sera toujours possible de reprendre votre partie initiale, les changements apportés au gameplay sont un excellent prétexte pour recommencer votre aventure dans les ruelles de Night City. En effet, à l'occasion de la mise à jour 2.0, CD Projekt Red a repensé le système d'arbres de compétences et de perks.

Selon le développeur, cette refonte vise à "avoir moins de perks, mais beaucoup plus impactants, parmi lesquels les joueurs peuvent choisir". De plus, Cyberpunk 2077 proposera, entre autres, un système de police remanié et des combats en véhicule.

La mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077 sera disponible sur PC, ainsi que sur PS5 et Xbox Series X/S. Toutefois, celle-ci ne sera pas déployée sur les consoles de huitième génération, compte tenu des problèmes de performances rencontrés par le matériel plus ancien lors de la sortie du jeu.