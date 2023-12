Star Wars Eclipse - tout ce que nous savons jusqu'à présent

Star Wars Eclipse est un jeu narratif en cours de développement chez Quantic Dream. Le studio de jeu parisien n'est pas étranger à la création d'expériences narratives, ayant sorti les jeux narratifs Heavy Rain en 2010 et Detroit : Become Human en 2018.

Cependant, Eclipse est un nouveau territoire pour Quantic, qui se retrouve pour la première fois dans l'univers de science-fiction de Star Wars. Le cycle de développement du jeu n'en est peut-être qu'à ses débuts, mais nous savons déjà un peu à quoi nous attendre. Par exemple, il a déjà été confirmé que Star Wars Eclipse se déroulera pendant une période de l'histoire de Star Wars connue sous le nom de Haute République. Située deux cents ans avant les films, cette période était plus rose pour la galaxie Star Wars, où les Jedi étaient au sommet et agissaient en tant que gardiens de la paix interstellaire plutôt qu'en tant que soldats.

En ce qui concerne les mécanismes, nous pouvons nous attendre à des scénarios à embranchements et à une multitude de choix pour le joueur. De plus, contrairement à ses précédents titres, Quantic a choisi d'orienter le jeu vers l'action. Nous ne savons pas encore ce que cela impliquera, mais il est clair que Star Wars Eclipse est conçu pour être une expérience plus intensive que les précédents titres du studio. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur ce jeu très attendu.

Star Wars Eclipse : l'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Un jeu d'action et d'aventure narratif dans l'univers de Star Wars.

Un jeu d'action et d'aventure narratif dans l'univers de Star Wars. Quand sortira-t-il ? À confirmer, mais probablement pas avant plusieurs années.

À confirmer, mais probablement pas avant plusieurs années. Sur quoi puis-je y jouer ? A CONFIRMER

(Image credit: Quantic Dream)

Malheureusement, Quantic Dream semble être un peu trop tôt dans le développement de Star Wars Eclipse pour fournir une date de sortie solide. Si le développement en est encore à ses premiers stades, nous pensons que nous ne verrons probablement pas Star Wars : Eclipse sur les étagères des magasins virtuels ou réels avant au moins quelques années.

Peu après l'annonce du jeu, Tom Henderson, un connaisseur de l'industrie, a tweeté pour dire qu'il s'attendait à ce que le jeu soit disponible dans au moins 3 à 4 ans. En mars 2022, cependant, il a rapporté qu'un retard interne pourrait avoir eu lieu et que nous pourrions envisager une fenêtre de sortie en 2027 - 2028.

S'adressant à GamesRadar au sujet des rumeurs de retard, Quantic Dream a déclaré : "Star Wars Eclipse n'a pas été retardé car Quantic Dream n'a jamais annoncé ou promis de fenêtre de lancement pour le titre". En l'absence d'une date ou d'une fenêtre de sortie annoncée publiquement par Quantic Dream, il est difficile de savoir si Star Wars Eclipse a été retardé en interne, ou quand nous pourrons mettre la main dessus. Quelques années semblent être un pari sûr.

Les plateformes n'ont pas encore été confirmées non plus, mais nous nous attendons à ce que Star Wars Eclipse débarque sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC au minimum. Compte tenu de l'échéance, il n'y a pratiquement aucune chance qu'il arrive sur les consoles de génération précédente comme la PS4 et la Xbox One.

Star Wars Eclipse : bandes-annonces

Après des rumeurs sur son existence, Quantic Dream a enfin rompu le silence sur son jeu Star Wars avec une impressionnante bande-annonce en images de synthèse présentée lors des Game Awards 2021. Bien que nous ne puissions pas encore parler du jeu que Star Wars Eclipse finira par devenir, il semble que nous rencontrerons (et incarnerons) une liste variée de personnages.

La bande-annonce présente tout ce que l'on peut attendre de Star Wars :

Des batailles spatiales, des extraterrestres à l'air sinistre et un magnifique paysage urbain de science-fiction qui ressemble beaucoup à Coruscant, la capitale de la République.

Cependant, il n'y a pas encore eu d'autres bandes-annonces pour Star Wars Eclipse. Si vous voulez rester au courant de ce que fait Quantic Dream, nous vous recommandons de garder un œil sur leur chaîne YouTube.

Star Wars Eclipse : histoire et contexte

(Image credit: Quantic Dream)

Star Wars Eclipse sera le premier jeu "situé dans une région inexplorée de la Bordure Extérieure à l'époque de la Haute République, connue comme l'âge d'or des Jedi", a déclaré Quantic Dream. L'ère de la Haute République se déroule des centaines d'années avant la saga Skywalker, à l'époque où la République galactique était censée être à son apogée.

Nous ne savons pas encore comment Quantic Dream prévoit d'explorer cet aspect moins connu de l'univers de Star Wars. Mais nous savons que nous prendrons le contrôle de plusieurs personnages au cours de l'histoire, comme c'est généralement le cas dans les jeux de Quantic Dream.

D'après le développeur, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un certain nombre d'embranchements en fonction des choix que vous ferez au cours de l'histoire. L'histoire devrait s'en trouver considérablement modifiée, y compris en ce qui concerne la fin du jeu.

Star Wars Eclipse : nouvelles

(Image credit: Quantic Dream)

Découvrez les dernières nouvelles et rumeurs concernant le développement de Star Wars Eclipse. Les informations officielles sont rares pour l'instant, mais nous nous efforcerons de mettre à jour cette section au fur et à mesure que nous en apprendrons plus sur l'ambitieux projet de Quantic Dream.

"Tout le monde peut mourir" dans Star Wars : Eclipse

Dans une interview accordée à IGN lors du Tokyo Game Show 2023, Lisa Pendse, vice-présidente du marketing chez Quantic Dream, a révélé qu'"il n'y a pas de game over, n'importe qui peut mourir, n'importe quoi peut arriver et l'histoire... continue". Pendse a également précisé que Star Wars : Eclipse est "en fait un jeu d'action-aventure qui possède tous les éléments que l'on attend d'un titre de Quantic Dream".

Eclipse conserve les fondamentaux des précédents jeux de Quantic Dream

Guillaume de Fondaumière, PDG de Quantic Dream, a déclaré que Star Wars Eclipse ne sera pas trop différent des jeux précédents. Dans une interview accordée à IGN Japan en septembre 2022, il a déclaré :

"Je pense qu'avec chaque nouveau titre, nous essayons d'innover, d'explorer de nouvelles voies. Avec Star Wars Eclipse, nous allons certainement conserver les éléments fondamentaux d'un jeu Quantic Dream : une histoire très forte, des personnages très forts, plusieurs personnages jouables et, bien sûr, la possibilité pour les joueurs de changer, par leurs actions et leurs décisions, le déroulement de l'histoire."

Les développeurs réfutent les rumeurs de retard

Quantic Dream, le studio à l'origine de Star Wars Eclipse, a récemment démenti les rumeurs de retard du jeu.

En mars 2022, Tom Henderson, de Xfire, a publié un rapport affirmant que le jeu, qu'il estimait initialement à 3 ou 4 ans, pourrait sortir en 2027 ou 2028 après un retard interne. Henderson a déclaré dans le rapport que le studio a du mal à attirer des développeurs talentueux pour aider à créer le jeu, soulignant des offres d'emploi répétées.

Dans un communiqué de presse publié le même mois (via VGC), Quantic Dream a toutefois déclaré qu'il "poursuit sereinement le développement distinct de ses trois productions internes". Maintenant que les phases de pré-production et de prototypage sont achevées, 2022 marquera une nouvelle étape dans les phases de production de ces trois titres uniques".

Star Wars Eclipse: ce que nous voulons voir

(Image credit: Quantic Dream)

Une meilleure narration

Il ne s'agit pas tant d'un problème Star Wars que d'un problème Quantic Dream. Pour être tout à fait honnête, même si les jeux du développeur sont généralement amusants, ils laissent beaucoup à désirer en termes de narration profonde et cohérente.

Les récits de Quantic Dream sont souvent assez maladroits dans leur exécution, avec des dialogues qui dépassent le domaine du dramatique pour devenir involontairement hilarants. Après tout, qui pourrait oublier le légendaire "Jason !" d'Ethan Mars dans Heavy Rain ?

À en juger par la bande-annonce de Star Wars Eclipse, nous nous attendons à une histoire beaucoup plus sombre, peut-être plus en phase avec les récentes séries télévisées de Star Wars comme Andor ou The Mandalorian. Espérons qu'en travaillant en tandem avec Lucasfilm Games, Quantic Dream parviendra à livrer une histoire digne d'être mémorisée.

De l'action de qualité

Bien que les jeux d'action ne soient pas vraiment le point fort de Quantic Dream, nous serions plus qu'heureux de voir le développeur se lancer dans d'autres styles de jeu. Traditionnellement, la plupart des segments orientés vers l'action dans les précédents jeux de Quantic Dream sont dictés par des événements en temps réel et d'autres séquences scénarisées, mais il y a ici un potentiel pour le studio de faire évoluer les choses et peut-être d'expérimenter quelque chose d'un peu plus concret.

Cela ne veut pas dire qu'il faut s'attendre à un titre avec les mécanismes de combat serrés de Star Wars Jedi : Survivor. Cependant, Quantic Dream a certainement la possibilité d'innover à sa manière, peut-être en introduisant des mini-jeux de combat qui exigent plus du joueur que le typique quick-time event.

Lors d'une interview accordée à IGN au Tokyo Game Show 2023, le vice-président du marketing de Quantic Dream a révélé que le titre serait un "jeu d'action et d'aventure". Bien que nous ne sachions pas encore quelle forme prendront ces mécaniques d'action-aventure, il est clair que Quantic Dream oriente Star Wars : Eclipse dans une nouvelle direction.