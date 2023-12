Modern Warfare 3 : la période d'accès gratuit au multijoueur débute demain - voici tout ce que vous pouvez faire

Si vous n'avez pas encore acheté Call of Duty : Modern Warfare 3 mais que vous avez envie d'essayer son multijoueur, vous avez de la chance, car Activision a annoncé que pour une durée limitée, les non-initiés pourront essayer plusieurs cartes et modes dans le cadre d'une période d'accès gratuit.

Plus précisément, la période d'accès gratuit commence demain (14 décembre) à 19h00 en France, et se poursuivra jusqu'au 18 décembre à la même heure, soit quatre jours pour jouer. L'article de blog détaillant l'événement indique qu'"un téléchargement supplémentaire est nécessaire pour jouer", bien que l'on ne sache pas pour l'instant quelle sera la taille de ce téléchargement.

En ce qui concerne ce que les joueurs potentiels peuvent découvrir, il a été confirmé qu'en plus de la toute nouvelle carte de la Saison 1, Meat (qui se déroule dans un abattoir), les joueurs pourront essayer les cartes Shipment, Highrise, Terminal, Afghan et Rust en 6v6.

La guerre terrestre sera disponible, avec trois cartes : Levin Resort, Orlov Military Base et Popov Power. Les joueurs pourront également s'essayer au Hardpoint, au Team Deathmatch, au Kill Confirmed, au Domination et au War.

Par ailleurs, tous ceux qui espèrent essayer le mode Zombies de Modern Warfare 3 seront également comblés, car la période d'accès gratuit permet aux joueurs de jouer à l'opération Deadbolt et de s'équiper de "Wonder Weapons" (armes merveilleuses) telles que le Ray Gun pour tuer avec style.

Dans l'ensemble, les modes disponibles sont les suivants : "Rustment 24/7 (Shipment et Rust), Mode Guerre, 6v6 Moshpit (avec Highrise, Meat, Afghan, Terminal), Ground War, Zombies".

Depuis son lancement le mois dernier, Modern Warfare 3 n'a pas vraiment été acclamé par la critique, avec un score moyen de 56 sur Metacritic. Nous avons attribué deux étoiles sur cinq à ce jeu de tir à la première personne. Pour résumer : "Call of Duty : Modern Warfare 3 rate plus qu'il ne touche. Un mode zombies amusant et le retour des cartes préférées des fans de Modern Warfare 2 en 2009 ne peuvent pas sauver Call of Duty : Modern Warfare 3 de son horrible campagne et d'un multijoueur qui semble être un pas en arrière par rapport au reste de la trilogie Modern Warfare réimaginée."

