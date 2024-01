Final Fantasy 7 Rebirth présente une scène qui donne envie au directeur créatif de pleurer

Le directeur créatif de Final Fantasy 7 Rebirth, Tetsuya Nomura, a révélé qu'une scène particulière du jeu lui donnait envie de pleurer. Cet article peut contenir des spoilers sur le jeu original Final Fantasy 7.

Lors d'une récente interview accordée à Game Informer, Nomura et d'autres membres de l'équipe de développement ont parlé de la suite à venir et du fait que chaque personnage a son propre scénario, à l'instar d'Aerith et de Sephiroth. Cependant, Nomura a expliqué qu'il y a un personnage qui a une scène marquante.

"Lorsque le projet de remake a été décidé pour la première fois, nous avions déjà le sentiment que si nous devions nous attaquer à cette série, il était impératif que nous dépeignions les personnages de manière beaucoup plus profonde et que nous allions plus loin dans notre approche", a déclaré Nomura.

"Non seulement le parcours d'Aerith dans Rebirth, mais aussi celui d'autres personnages comme Dyne, par exemple, que je voulais vraiment montrer de manière plus détaillée dans Rebirth. Il y a une scène où j'ai vraiment envie de pleurer quand je la vois."

Dyne est l'un des amis d'enfance de Barret, ainsi que le père biologique de Marlene, dont Barret s'occupe après la mort apparente de Dyne avant les événements du jeu. Dans le jeu original et dans Rebirth, Barret a des retrouvailles émotionnelles avec le personnage dans la prison de Corel.

En supposant qu'il s'agisse de la scène dont parle Nomura, il semble qu'elle aura un impact plus profond dans le remake.

Alors que Nomura et le réalisateur Naoki Hamaguchi tiennent tous deux à cette scène, le producteur Yoshinori Kitase pensait initialement que la séquence serait supprimée du jeu final, mais après avoir entendu l'avis des développeurs, il a cédé. Lors de l'interview, après avoir vu la scène finale dans son ensemble, il a ajouté : "Je suis content qu'elle soit là".

Final Fantasy 7 Rebirth sera lancé le 29 février 2024, en exclusivité sur PlayStation 5.

