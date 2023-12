Final Fantasy 7 Rebirth comprendra de nouvelles villes qui n'existaient pas dans le jeu original

Naoki Hamaguchi, directeur du prochain jeu de rôle d'action Final Fantasy 7 Rebirth, a révélé que le deuxième acte de la trilogie du remake inclura de nouveaux lieux qui n'ont pas été vus dans la version originale de 1997.

Dans une interview accordée à Game Informer, Hamaguchi a révélé que Rebirth inclurait "des villes totalement nouvelles qui n'existaient pas dans la version originale". En expliquant l'idée derrière ces ajouts, le réalisateur a ajouté que ces nouveaux lieux ont pour but "d'aller plus loin et de créer toute cette vision du monde de Rebirth".

Cependant, dans certains cas, les joueurs devront rechercher ce contenu de manière proactive. Décrivant le rôle de Crow's Nest, l'une des nouvelles villes en question, Hamaguchi a déclaré : "Par exemple, en entendant des histoires sur les anti-Shinra vivant à Under Junon [une ville du jeu original], vous pourriez vous dire : "Et cette zone du Nid de Corbeaux dont j'entends parler ? Peut-être que j'ai envie d'y aller [,] d'explorer et de me lancer dans une aventure secondaire pour sauver mon propre peuple. Nous voulons que le joueur puisse vivre ces différentes aventures et faire son propre voyage en fonction de ses centres d'intérêt.

Hamaguchi a également pris le temps de discuter de l'ambition de son équipe pour un monde plus vaste et plus explorable. Les zones de Rebirth sont "toutes connectées les unes aux autres", a-t-il déclaré. "Nous avons pensé qu'il serait plus facile pour les joueurs de se rendre dans une seule région, et c'est pourquoi, du point de vue de l'interface utilisateur, nous les avons séparées - Junon et Grasslands - mais en réalité, vous pouvez les traverser."

Lors de notre prise en main d'une version préliminaire du jeu, nous avons été impressionnés par le "vaste environnement" et la "fidélité graphique à couper le souffle" de Rebirth, qui tente sincèrement de présenter un monde de jeu plus ouvert que celui de son prédécesseur, Final Fantasy 7 Remake.

La sortie du jeu étant prévue pour le 29 février sur PlayStation 5, nous ne tarderons pas à découvrir Final Fantasy 7 Rebirth dans toute sa splendeur. En attendant, restez à l'écoute de TechRadar Gaming pour vous tenir au courant des derniers développements.

