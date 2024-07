MacBooks en 2024 : les nouveaux modèles M3 que nous avons vus jusqu'à présent et ce qui va suivre

Nous sommes maintenant presque exactement à la moitié de l'année 2024 - et plutôt que de regarder les restes carbonisés de nos résolutions du nouvel an, nous préférons passer en revue ce qui s'est passé dans le monde des MacBooks d'Apple. Et aussi ce qui est potentiellement à venir dans les six prochains mois.

Si vous êtes à la recherche d'un nouvel ordinateur portable, vous vous demandez peut-être si c'est le bon moment pour acheter un nouveau MacBook Air ou si vous feriez mieux d'attendre un éventuel rafraîchissement du M4. Nous avons élaboré ce guide pour vous aider à répondre à ces questions et à choisir le meilleur MacBook pour vous.

Découvrez ce qu'Apple a déjà lancé en 2024 et ce que le moulin à rumeurs prédit que nous pourrions voir avant la fin de l'année - pour les fans de Mac, il semble qu'il y ait beaucoup de choses à attendre...

MacBooks en 2024 : quels sont les produits lancés depuis le début de l'année ?

Cette année a été plutôt calme (jusqu'à présent) en ce qui concerne les lancements de MacBook. Nous n'avons vu que deux nouveaux modèles arriver sur le devant de la scène : le MacBook Air 13 pouces et son homologue de 15 pouces.

Ces deux modèles sont sortis en même temps en mars et étaient équipés de la dernière puce M3 d'Apple. Il s'agit de mises à jour très mineures, la nouvelle puce étant pratiquement le seul changement notable.

Cela ne signifie pas pour autant que ces deux ordinateurs portables ne valent pas la peine qu'on s'y attarde, bien au contraire. Notre test de l'Apple MacBook Air 13 pouces (M3) affirmait sans ambages que "le meilleur ordinateur portable du monde s'est encore amélioré". Notre test sur l'Apple MacBook Air 15 pouces (M3) a également décerné cinq étoiles à ce modèle et a fait l'éloge de ses superbes performances, de sa conception solide et de sa longue durée de vie.

Si vous attendiez un tout nouveau MacBook Pro cette année, vous n'avez pas eu de chance. Apple n'a lancé aucun ordinateur portable de niveau professionnel en 2024, mais comme nous le verrons bientôt, cela devrait changer dans les prochains mois.

MacBooks en 2024 : quels sont les lancements attendus pour le reste de l'année ?

Si Apple lance parfois de nouveaux modèles de MacBook Air en début d'année (comme en 2024), il n'en va généralement pas de même pour le MacBook Pro. Apple a plutôt tendance à sortir les nouveaux modèles MacBook Pro en fin d'année, souvent à l'automne.

Il y a de fortes chances que ce schéma se répète en 2024. Selon Mark Gurman, journaliste à Bloomberg, Apple prévoit de lancer de nouveaux modèles de MacBook Pro "entre la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025". Bien que nous ne sachions pas avec certitude s'ils seront lancés avant la fin du mois de décembre, Apple a l'habitude de mettre à jour le MacBook Pro à la fin de l'année, et nous pensons donc qu'il y a de bonnes chances que cela se produise.

Que peut-on attendre de ces nouveaux MacBook Pro ? Le point principal sera l'inclusion de la nouvelle puce M4, qui a déjà atterri dans l'iPad Pro. Nous pensons également qu'il pourrait y avoir de légers ajustements aux options de connectivité, peut-être avec des vitesses plus rapides offertes ou plus de ports Thunderbolt présentés. Mais au-delà de cela, nous ne nous attendons pas à voir grand-chose d'autre, l'attention se concentrant presque entièrement sur la puce M4.

L'année dernière, Apple a lancé toutes les variantes grand public de la puce M3 (c'est-à-dire les M3, M3 Pro et M3 Max) en même temps, et il est possible que la même chose se reproduise en 2024. Cela dit, ne soyez pas surpris si nous ne voyons que des modèles MacBook Pro M4 d'entrée de gamme lancés cette année et si nous devons attendre 2025 pour les éditions M4 Pro et M4 Max, revenant ainsi au plan échelonné que nous avons connu par le passé.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un changement rapide pour un appareil qui n'a été mis à jour qu'en 2023, mais c'est logique. Le prochain système d'exploitation macOS Sequoia d'Apple fait la part belle aux fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA), et l'on pense que la nouvelle puce M4 contribuera à alimenter ces nouveaux outils lorsqu'il s'agira du MacBook Pro. Il pourrait s'agir d'un argument de vente clé et d'un point sur lequel les versions M3 ne seraient pas aussi performantes en comparaison.

MacBooks en 2024 : qu'est-ce qui ne sera pas lancé cette année ?

Au-delà de 2024, quelques autres MacBooks se profilent à l'horizon. En premier lieu, nous nous attendons à des mises à jour des deux tailles du MacBook Air, très probablement au début ou au milieu de l'année 2025.

En effet, certaines fuites et certains analystes, comme Mark Gurman de Bloomberg, ont affirmé qu'Apple prévoyait d'intégrer la puce M4 à l'ensemble de sa gamme de Mac. Mark Gurman affirme également que la société envisage des mises à jour annuelles pour ses Mac. Avec ces deux informations en main, on peut penser que le MacBook Air pourrait être équipé de la puce M4 le plus tôt possible.

Par ailleurs, un rafraîchissement du MacBook Pro plus tard en 2025 est possible, mais nous ne pouvons pas dire si c'est probable pour l'instant. Bien que nous puissions comprendre que le MacBook Air bénéficie d'une mise à jour rapide, celle-ci aurait pour but de l'aligner sur les autres MacBooks qui sont passés à la puce M4. Dans le cas du MacBook Pro, il s'agirait d'intégrer une nouvelle puce - la M5 - plutôt que de rattraper le retard. Cela signifie qu'il existe un certain degré d'incertitude quant à l'éventualité d'une refonte du MacBook Pro en 2025.

Mais si Apple poursuit son projet de mise à jour annuelle de ses Mac, un nouveau MacBook Pro en 2025 est tout à fait envisageable. Seul l'avenir nous le dira.

MacBooks en 2024 : quels sont les autres projets d'Apple en matière de Mac ?

Les MacBooks ne sont pas les seuls ordinateurs qu'Apple prévoit de mettre à jour cette année. Selon Mark Gurman, la société souhaite que toute sa gamme de Mac soit équipée de la puce M4, y compris l'iMac, le Mac mini, le Mac Studio et le Mac Pro, ce qui représenterait la première fois qu'une nouvelle puce serait intégrée à tous les Mac fabriqués par Apple. Auparavant, des produits comme l'iMac et le Mac Pro ont parfois été exclus.

À plus long terme, il y aurait des plans pour un MacBook Pro OLED, et Apple veut également rendre ses MacBook Pros encore plus minces (suivant l'exemple de l'iPad Pro). Le premier ne devrait toutefois pas voir le jour avant 2025 au plus tôt, tandis que le MacBook Pro plus fin n'arrivera probablement pas avant 2026.