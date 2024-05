Ordinateur portable d'Acer : un duo de puces Snapdragon de Qualcomm et Microsoft Copilot+

Acer est l'un des derniers fabricants de PC et d'ordinateurs portables à combiner la série Snapdragon X de Qualcomm et l'assistant Copilot+ AI de Microsoft, offrant aux utilisateurs une expérience robuste avec des tonnes d'outils et de fonctionnalités alimentés par l'IA.

Il existe plusieurs modèles de Swift 14 AI, équipés de puces Snapdragon X Elite ou Snapdragon X Plus. Le modèle Elite dispose de 12 cœurs pouvant atteindre 3,4 GHz, tandis que le modèle Plus est équipé de 10 cœurs pouvant atteindre 3,4 GHz. Ces deux puces intègrent des NPU qui effectuent 45 billions d'opérations par seconde (TOPS). Ils sont ainsi capables de gérer les outils Copilot+ AI tels que Recall, Cocreator, Live Captions, les nouveaux effets Windows Studio et la super résolution automatique.

Recall permet aux utilisateurs de retrouver tout ce qu'ils ont vu sur leur PC en décrivant les indices dont ils se souviennent. Grâce à une ligne de temps explorable, les utilisateurs peuvent facilement faire défiler le temps pour retrouver les applications, les documents ou les messages qu'ils ont utilisés précédemment. Cocreator vous permet d'utiliser des invites visuelles ou écrites pour créer des images et des textes AI sur votre PC. Live Captions avec traductions en direct fournit des sous-titres vocaux automatiques et effectue des traductions en temps réel de n'importe quelle vidéo en direct ou préenregistrée entre 44 langues.

(Image credit: Acer)

Des améliorations pour tous les ordinateurs portables d'Acer

Windows Studio Effects est utile à tous ceux qui souhaitent améliorer leur image lors des appels vidéo en améliorant automatiquement les conditions d'éclairage et en supprimant les bruits indésirables. Il permet également d'activer trois filtres artistiques sur n'importe quelle plateforme vidéo via les paramètres rapides. La fonction Auto Super Resolution augmente automatiquement la résolution graphique et le taux de rafraîchissement des images des jeux en temps réel afin de fournir des images optimisées tout en maintenant les performances.

Le Swift 14 AI est équipé d'un écran IPS WQXGA (2560x1600) de 14,5 pouces, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d'une mémoire vive LPDDR5X de 32 Go, d'un espace de stockage de 1 To, d'une gamme de couleurs sRGB à 100 %, d'une webcam IR QHD 1440p et d'une connectivité Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. Sa sélection de ports est solide avec deux ports USB Type-C, deux ports USB 3.2 Type-A, un port HDMI 1.4 et une prise combo, bien qu'il n'y ait pas de port ethernet.

Le modèle initial Acer Swift 14 AI (SF14-11) sera disponible en Amérique du Nord en juillet, à partir de 1 099 dollars (environ 1 015 euros). Aucune date de sortie ou information sur les prix des autres modèles n'a été annoncée pour l'instant, mais ils seront disponibles dans le futur.

