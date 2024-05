Dell dévoile le nouveau XPS 13, le premier avec Snapdragon pour dominer le monde de l'IA

Dell vient de dévoiler la prochaine étape de sa gamme d'ordinateurs portables XPS : un tout nouveau XPS 13, le premier d'une nouvelle race utilisant la puissante puce Snapdragon X1 Elite de Qualcomm.

Il s'agit d'un changement de cap pour Dell, qui n'a jamais utilisé que des processeurs Intel pour sa série d'ordinateurs portables XPS, très populaire depuis de nombreuses années. Les fans de XPS ont longtemps spéculé sur un XPS 13 équipé d'un processeur Ryzen d'AMD, mais à la place, nous avons Qualcomm, un fabricant de puces qui a fait des vagues avec ses nouvelles puces Snapdragon impressionnantes et puissantes.

Dans notre évaluation du Dell XPS 13 de 2022, nous l'avons qualifié de l'un des meilleurs ultrabooks du marché, une reconnaissance qui se vérifie encore aujourd'hui avec les modèles les plus récents. Nous avons également fait l'éloge de l'excellent Dell XPS 13 Plus lorsque nous l'avons examiné l'année dernière, ainsi que de l'hybride à écran tactile Dell XPS 13 2-en-1.

D'après les documents de presse qui nous ont été montrés, il semble que le nouveau XPS 13 s'inspire du modèle Plus, ce qui n'est pas une mauvaise chose : il est élégant et minimaliste, avec un boîtier en aluminium usiné et un écran tactile OLED 3K de 13,4 pouces - dont nous pouvons attester qu'il était magnifique sur le XPS 13 Plus. Il sera disponible dans les coloris classiques Platinum et Graphite.

Les nouveaux modèles XPS seront dotés d'une touche dédiée à l'assistant Windows Copilot AI. (Image credit: Dell)

XPS de Dell : plus de puissance d'intelligence artificielle

Bien entendu, la puce Snapdragon X1 Elite (plus précisément le processeur Elite X1E-80 100 à 12 cœurs) est la star du spectacle ici, et c'est un SoC (système sur puce) qui a donné d'excellents résultats dans les premiers benchmarks. Grâce à une unité de traitement neuronal (NPU) Qualcomm Hexagon intégrée, il dispose également de capacités accrues pour gérer les charges de travail d'apprentissage automatique - en d'autres termes, il peut mieux faire fonctionner les outils d'IA locaux.

L'IA est un sujet brûlant dans le monde de l'informatique, et les puces comme le Snapdragon X1 Elite sont essentielles car de plus en plus d'outils logiciels commencent à mettre en œuvre des fonctionnalités d'apprentissage automatique. Il n'est pas seulement question ici des générateurs d'art à base d'IA ; tout, de Windows 11 à Adobe Photoshop, bénéficie aujourd'hui d'un coup de pouce de l'IA. La puce X1 Elite est capable d'effectuer 45 billions d'opérations d'IA par seconde (TOPS), devançant de 7 TOPS la toute nouvelle puce M4 d'Apple.

Le nouveau Dell XPS 13 est équipé d'une mémoire vive pouvant atteindre 64 Go, d'un disque SSD Gen4 ultra-rapide offrant jusqu'à 4 To de stockage et d'un processeur graphique Qualcomm Adreno intégré. Ajoutez à cela une webcam 1080p et l'excellente autonomie typique de la série XPS, et vous avez entre les mains un tueur potentiel de MacBook.

Ce n'est pas tout pour Dell

Dell ne s'est pas contenté de dévoiler un seul nouveau produit aujourd'hui : nous avons également deux nouveaux ordinateurs portables Inspiron, l'Inspiron 14 et l'Inspiron 14 Plus. Ils sont tous deux équipés de la puce Snapdragon X Plus de Qualcomm (oui, le « Plus » dans le nom de ce dernier portable prête à confusion), une version un peu plus moyenne de la puce X1 Elite.

Il s'agit également d'une première pour Dell, qui n'a jamais utilisé les précédents processeurs de Qualcomm dans sa gamme Inspiron. Bien qu'il soit moins puissant que la puce Elite, le Snapdragon X Plus utilise exactement le même NPU Hexagon et le même GPU Adreno, ce qui promet d'excellentes performances à un prix inférieur. Nous avons également vu deux nouveaux ordinateurs portables Latitude destinés aux entreprises.

(Image credit: Dell)

Dell n'a pas seulement dévoilé des ordinateurs portables, mais aussi de nouveaux périphériques, à savoir le Silent Keyboard, la Silent Mouse (tous deux sans fil) et le Wired Collaboration Keyboard. Les deux claviers sont dotés d'une touche Copilot dédiée pour ceux qui souhaitent mieux utiliser l'assistant IA de Microsoft.

Ces nouveaux produits sont dévoilés dans le cadre d'une vague concertée de nouveaux ordinateurs portables et systèmes de bureau provenant de tous les principaux acteurs du marché du matériel informatique. Ces « PC IA » marquent le début d'une nouvelle ère de l'informatique - une ère guidée par l'apprentissage automatique.