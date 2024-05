Pentax dévoile un premier teaser de son nouvel appareil photo argentique, suggérant un lancement imminent

Pentax a publié une vidéo de présentation sur son Instagram dédié @pentax.film.photography, suggérant que le premier nouvel appareil photo du Pentax Film Project pourrait bientôt arriver.

Les progrès du Pentax Film Project, à l'instar de l'expérience de la photographie analogique elle-même, ont été lents et mesurés. Annoncé pour la première fois à la fin de l'année 2022, le projet n'a toujours pas vu le jour. Toutefois, les personnes impatientes de mettre la main sur un tout nouvel appareil photo argentique Pentax pourraient ne plus avoir à attendre très longtemps.

Une vidéo teaser (voir ci-dessous, également sur la chaîne YouTube de Ricoh) commence par le chiffre 17, qui pourrait faire référence au nom potentiel du premier appareil, basé sur le fait qu'il s'agit d'un appareil photo argentique à demi-trame. Une seule image sur un film 35 mm mesure 36 x 24 mm, tandis qu'une demi-image double le nombre d'images par rouleau de film, ce qui permet de capturer des images de 17 x 24 mm.

A post shared by PENTAX Film Photography (@pentax.film.photography) A photo posted by on

Ce n'est pas un secret que le premier nouvel appareil photo film Pentax depuis des décennies sera à demi-trame, cette information a été partagée il y a un certain temps. Et un nouveau Pentax 17 a du sens - un clin d'œil au légendaire moyen format Pentax 67 - mais nous devrons attendre de voir quel nom sera officiellement donné au nouvel appareil.

Le teaser vidéo est centré sur l'expérience auditive et tactile de la prise de vue avec un appareil argentique traditionnel, avec les sons de l'obturateur, de la manivelle du film et du vent sur un écran noir (suivis d'images non mises au point). C'est le genre d'expérience pratique sans écran que Pentax espère voir séduire le jeune public qui a adopté des appareils comme le Kodak H35 Ektar.

Une autre vidéo, partagée le 11 mai (voir ci-dessous), indique que Pentax "a lancé le projet de développer un appareil photo à pellicule dont la jeune génération pourrait profiter pleinement", et montre un gros plan de la manivelle d'un appareil photo non identifié en action. Serait-ce le premier aperçu du modèle tant attendu ?

A post shared by PENTAX Film Photography (@pentax.film.photography) A photo posted by on

Ce que devrait être l'appareil photo à demi-trame de Pentax

Bien qu'il s'agisse en réalité de prendre des photos de taille réduite sur un film de 35 mm - qui sont donc de qualité inférieure et qui pourraient rebuter les photographes sérieux - il y a des raisons valables de développer un appareil photo à demi-cadrage. La pellicule est chère de nos jours et vous obtenez deux fois plus de photos par rouleau de pellicule. De plus, les photos sont en format vertical, ce à quoi la génération des smartphones est habituée.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Les amateurs de photographie argentique de Pentax espèrent un appareil photo compact à demi-trame de meilleure qualité que le Kodak H35 Ektar en plastique, et le nouveau modèle de Pentax devrait avoir des pièces métalliques et un objectif en verre digne de ce nom.

Un objectif décent compensera en partie la réduction de la qualité due au fait que l'appareil n'utilise que la moitié d'un cadre de 35 mm. Les premiers rapports suggèrent que l'objectif incorporera des éléments de ceux utilisés dans le Ricoh Auto Half et le Pentax Espio Mini, deux optiques très appréciées.

Des éléments du 25 mm f/2,8 de l'Espio Mini de Pentax pourraient être utilisés dans le nouvel appareil photo demi-format de Pentax. (Image credit: Ricoh)

Cependant, un appareil photo avec des pièces appropriées ne sera pas bon marché, et tout nouvel appareil photo film Pentax doit être relativement abordable. Il n'y a pas encore de prix, mais un appareil photo compact de qualité décente pourrait se situer aux alentours de 250 €.

Bien qu'il n'y ait pas encore de date de lancement officielle, nous espérons que les teasers suggèrent que la longue attente sera bientôt terminée, potentiellement d'ici août 2024. Si Pentax prend beaucoup plus de temps que cela pour livrer le nouvel appareil photo, la tendance de la photographie argentique pourrait bien être déjà passée...