Test du Nikkor Z DX 24mm f/1.7 : l'objectif de Nikon est le compagnon qu'il vous faut

L'objectif Nikkor Z DX 24 mm f/1,4 offre des détails extrêmement nets dans un format petit et léger. Bien que vous perdiez la flexibilité d'un zoom, le niveau de détail compense largement cette perte, et le champ de vision équivalent à 35 mm en fait l'objectif idéal pour la photographie de rue et de voyage, les portraits et les paysages. Sa grande ouverture est idéale pour les prises de vue dans des conditions de faible luminosité, tout en offrant une faible profondeur de champ pour les portraits et les photos de détail. Si vous possédez déjà un zoom Nikkor Z à monture DX et que vous souhaitez en obtenir davantage, c'est l'objectif qu'il vous faut.

Nikkor Z DX 24mm f/1.7 : test en deux minutes

Nikon a pris un peu de temps pour sortir l'objectif Nikkor Z DX 24 mm f/1,7. C'est le premier de la société pour ses appareils photo hybrides à monture Z avec capteur de taille APS-C (Nikon appelle ce format d'objectif "DX"), dont le premier, le Nikon Z50, a été dévoilé en 2019, un an après les premiers appareils photo à monture Z plein cadre (que Nikon appelle "FX"). À l'heure où nous écrivons ces lignes, en 2023, le système compte désormais trois appareils photo APS-C au total, auxquels s'ajoutent le Z fc et le Nikon Z30, d'inspiration rétro.

Les appareils photo " DX " étant parmi les meilleurs appareils photo hybrides pour débutants et s'adressant davantage au marché d'entrée de gamme, il est logique qu'à ce jour, les quatre objectifs DX à monture Z soient des zooms, avec une couverture de longueur focale allant de 12 mm à 250 mm, ainsi que des réglages d'ouverture assez modestes. Il existe une lacune évidente en ce qui concerne les objectifs à focale fixe à grande ouverture, mais jusqu'à présent, celle-ci a été comblée par l'utilisation d'un objectif à monture Z plein format sur des appareils photo au format DX.

Aujourd'hui, Nikon a lancé le Nikkor Z DX 24 mm f/1,7, un objectif compact qui offre un champ de vision à peu près équivalent à celui d'un objectif de 36 mm sur un appareil photo à capteur plein format, comme le populaire Z6 II ou le Nikon Z8. Cependant, il est préférable de considérer cet objectif comme un objectif de longueur focale équivalente à 35 mm,.

La longueur focale équivalente à 35 mm est toujours un bon point de départ lorsque l'on présente des objectifs à focale fixe. Le champ de vision offre une sensation naturelle, proche de celle de la vision humaine, tout en permettant une certaine périphérie afin que les images et les vidéos créées ne semblent pas trop proches et trop serrées. L'ouverture de f/1,7 offre une profondeur de champ équivalente à celle d'un objectif plein cadre f/2,5, ce qui en fait une bonne combinaison pour créer des images d'apparence naturelle et une profondeur de champ peu profonde.

Extérieurement, il n'y a pas grand-chose à dire sur cet objectif. Il présente un design très basique avec une petite section de barillet, la majeure partie de la circonférence étant occupée par une bague de mise au point manuelle nervurée. En dehors de la désignation et de la marque de l'objectif, il n'y a pas grand-chose d'autre à noter.

Il est aussi petit et léger que l'on peut s'y attendre, pesant seulement 135 g et mesurant 70 mm x 40 mm. Il est doté d'un petit filetage de 46 mm et, l'élément frontal de l'objectif étant beaucoup plus petit que le barillet, le parasoleil HN-42 fourni est légèrement conique vers l'intérieur pour empêcher la lumière d'atteindre l'élément de l'objectif à des angles aigus. Dans l'ensemble, la construction peut être décrite comme "soignée".

La construction interne comprend 9 éléments en 8 groupes, dont deux éléments asphériques, et l'ouverture comporte sept lames arrondies. Le seul point à noter dans les spécifications est que la distance de mise au point minimale est raisonnablement proche de 18 cm, ce qui fait de l'objectif un choix intéressant pour les prises de vue rapprochées, en particulier pour ceux qui tournent des vidéos.

Nous avions le Nikon Z fc pour tester l'objectif 24mm f/1.7, et ils formaient un couple parfait, pouvant être transportés facilement dans une grande poche de veste. Pour le reste d'entre nous, il se glissera très facilement dans un petit sac, ce qui rend la combinaison idéale pour un week-end.

Le Z fc et 24mm f/1.7 tiennent donc parfaitement dans notre petit sac en bandoulière conçu pour contenir une tablette et quelques accessoires. L'objectif s'est bien comporté lorsqu'il s'est agit de photographier des enfants en train de jouer, de prendre des photos d'animaux dans un zoo et de réaliser des clichés de paysages dans des conditions d'éclairage peu idéales. L'autofocus de l'objectif et de l'appareil photo a suivi - bien qu'il n'ait pas été rapide comme l'éclair, nous ne nous attendions pas non plus à ce qu'il le soit.

Ce qu'il a fait, c'est répondre à nos attentes ; c'est un excellent objectif de poche qui offre un champ de vision similaire à celui que nous avons l'habitude d'avoir sur un smartphone, mais qui offre une qualité d'image et une netteté bien supérieures à celles obtenues avec un téléphone, même le plus récent.

L'objectif Nikkor Z DX 24mm f/1.7 coûte 329 € et est en vente dès maintenant. Comme il s'agit du premier objectif Nikon DX, il n'y a pas grand-chose à quoi le comparer au sein de la gamme. L'alternative la plus évidente est l'objectif NIKKOR Z DX 16-50 mm f/3,5-6,3 VR, qui devrait être un excellent objectif polyvalent, bien qu'il ne dispose pas de la plus grande ouverture f/1,7 pour les prises de vue en basse lumière.

Sigma produit une série de 3 objectifs DX pour le Nikon Z, les mêmes objectifs disponibles pour la plupart des autres montures APS-C et Micro Four Thirds. Parmi ces objectifs, le Sigma 30mm F1.4 DC DN est le plus proche du Nikkor 24mm f/1.7. L'objectif Sigma a un champ de vision plus étroit à 45 mm, ce qui, avec l'ouverture f/1,4, le rend plus adapté aux portraits mais moins utile en tant qu'objectif de promenade. Il coûte 349 €.

Nikkor Z DX 24mm f/1.7 : qualité d'image

La beauté d'une focale fixe dans cette gamme standard est que les détails sont généralement très nets, et le 24 mm f/1,7 ne fait pas exception à la règle. Au centre, des détails tels que les poils d'animaux - dans le cas ci-dessous, une chèvre - sont parfaitement définis.

La résolution des détails est impressionnante, même à grande ouverture. Cependant, c'est entre f/2,8 et f/4 que nous avons trouvé les réglages d'ouverture les plus nets. Il y a une certaine baisse de qualité vers les bords du cadre, mais celle-ci reste impressionnante, surtout si l'on tient compte de la taille et du prix de l'objectif.

Nous n'avons pas remarqué d'aberration chromatique dans nos images réelles, mais en photographiant à travers les arbres dans un ciel clair et couvert, nous avons pu forcer le problème en surexposant légèrement l'image et en la visualisant à 400 %. Nous pouvions alors voir un peu de magenta sur les bords de l'image. Personne de sensé ne ferait cela, alors soyez assuré que l'aberration chromatique n'est pas un problème, et encore une fois, il y a une correction dans l'appareil photo.

Il y a un peu de vignettage lorsque la correction est désactivée. En photographiant un mur de briques dans le cadre de nos tests, les photos prises à f/1,7 présentaient un vignettage important dans les coins, qui a nécessité un ajustement de +100 dans Adobe Camera Raw pour être corrigé. En réduisant le diaphragme à f/4, l'ombrage dans les coins avait disparu. Cela dit, il suffit d'appuyer sur quelques boutons pour corriger le vignettage et l'éliminer complètement, même à f/1,7, de sorte qu'à moins d'être un puriste absolu, vous n'aurez jamais à vous en préoccuper.

Là encore, la correction de la distorsion en barillet étant désactivée dans l'appareil photo, une certaine distorsion en coussinet est présente. Un changement rapide de la correction de la distorsion dans Adobe Camera Raw à -6 a tout redressé, et l'image semble pratiquement identique à l'image directement sortie de l'appareil photo avec la correction dans l'appareil photo activée.

La conclusion générale est qu'il faut laisser les corrections dans l'appareil photo activées et prendre des photos en toute tranquillité, en sachant que les images seront pratiquement parfaites.

Nikkor Z DX 24mm f/1.7 exemples d'images

Devrais-je acheter l'objectif Nikkor Z DX 24mm f/1.7 ?

Achetez-le si...

Vous avez déjà un zoom

Les zooms sont parfaits pour bénéficier d'une certaine flexibilité, mais ils sacrifient presque toujours les détails et la netteté. L'objectif 24 mm f/1,7 offre cette précision lorsque vous en avez vraiment besoin.

Vous souhaitez réaliser des portraits ou des vidéos

L'équivalent 35 mm n'est peut-être pas un objectif classique pour les portraits, mais nous sommes tellement habitués à photographier à ce type de focale avec nos smartphones que l'objectif 24 mm f/1,7 peut reproduire cette sensation, et il estompera l'arrière-plan à f/1,7 sans avoir à le faire numériquement. De même, la longueur focale équivalente à 35 mm, la faible profondeur de champ et la mise au point rapprochée font du 24 mm f/1,7 un bon choix pour la vidéo.

Vous voulez une utilisation facile

Un petit objectif léger. Une seule longueur focale. Mettez-le sur votre appareil photo et photographiez.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez photographier des animaux sauvages

Soyons clairs : cet objectif est un objectif large standard. Vous ne pouvez pas photographier des animaux sauvages avec lui, sauf si vous vous rendez dans un zoo ou une ferme. Optez plutôt pour le zoom d'un téléobjectif.

Vous avez de la patience

Il s'agit sans doute du premier objectif Nikkor de ce type pour les appareils photo à capteur DX et monture Z. Si vous souhaitez un objectif plus large ou un équivalent 50 mm ou 85 mm, attendez de voir si Nikon sort ces objectifs.

Nous avons testé l'objectif Nikor 24mm f/1.7 en l'emportant avec nous pour quelques jours. Nous l'avons utilisé sur un Nikon Z fc et avons pris diverses photos, comme quelqu'un qui l'emmènerait en voyage. Nous avons pris des photos de paysages, des photos de d'enfants, des photos d'animaux dans un zoo, ainsi que des photos de détails pour tester la capacité de prise de vue en gros plan et pour voir à quoi ressemblait le bokeh d'arrière-plan.

Lors des tests en conditions réelles, nous avons utilisé différents réglages d'ouverture et différentes méthodes de mise au point pour évaluer les performances de l'objectif.

Nous avons accompagné ces images de quelques photos d'un mur de briques pour tester le vignettage et la distorsion, ainsi que de la méthode éprouvée de recherche de l'aberration chromatique en photographiant un ciel couvert à travers les branches d'un arbre.

Première révision en octobre 2023