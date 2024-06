Tamron dévoile son objectif zoom le plus polyvalent jamais conçu pour les appareils photo Sony plein format

Tamron vient d'ajouter à sa gamme de plus en plus diversifiée d'objectifs pour les montures d'appareils photo Sony E son objectif zoom le plus polyvalent : le 50-300mm f/4.5-6.3 Di III VC VCD. C'est un objectif plein format pour des appareils tels que le Sony A7 IV, bien qu'il puisse également être utilisé avec un appareil APS-C comme le Sony A6700, étendant ainsi la plage de zoom impressionnante à 75-450mm.

Il offre une portée supplémentaire à l'extrémité grand-angle par rapport au populaire 70-300mm f/4.5-6.3 de Tamron sorti en 2020, et il possède également de meilleures capacités de mise au point rapprochée, avec une macro jusqu'à une demi-taille réelle à l'extrémité grand-angle de 50mm.

Ces deux prouesses sont réalisées sans augmenter de manière significative la taille et le poids global de l'objectif, bien que le prix du dernier zoom de Tamron ait augmenté d'environ 25 % par rapport au 70-300mm – le 50-300mm coûte 949 €.

Pour la plupart des gens, c'est un prix à payer pour la polyvalence supplémentaire, et il est utile de savoir que les objectifs Sony sont généralement deux fois plus chers que ceux de Tamron. L'alternative la plus proche de Sony est le FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS, qui coûte encore 25 % de plus que le 50-300mm.

(Image credit: Tamron)

Si l'objectif est de partir en voyage avec un appareil photo et un seul objectif, le 50-300mm est une option convaincante, couvrant aisément des situations où un photophone pourrait rencontrer des difficultés, allant des portraits aux macros et aux sites éloignés d'intérêt.

Bien que nous n'ayons pas la même polyvalence que l'objectif plus encombrant Nikon 28-400mm récemment annoncé, l'objectif Tamron est impressionnant par sa compacité, mesurant seulement 150 mm de long pour un poids de 665 g, ce qui en fait un choix idéal pour les appareils photo sans miroir de Sony.

C'est également un objectif robuste et résistant à l'humidité, équipé d'une stabilisation optique de l'image que Tamron appelle Compensation de Vibration (VC), et d'un moteur linéaire pour un autofocus rapide et silencieux – c'est le VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) dans le nom complet de l'objectif.

Cette photo d'un chat gris montre l'utilisation du nouveau grand angle de l'objectif. Associé à un Sony A7R V, l'objectif Tamron 50-300mm f/4.5-6.3 est réglé sur 51mm et f/4.5. (Image credit: Tamron)

La distance de mise au point minimale est de seulement 0,22 m à la position grand-angle de 50 mm, tandis qu'à 300 mm, elle est de 0,9 m, ce qui permet un rapport de grossissement maximum de 1:3 – environ un tiers de la taille réelle.

Le dernier objectif de Tamron sera disponible à partir du 27 juin uniquement en monture Sony E. Il n'y a pour l'instant aucune information sur sa disponibilité dans d'autres montures – bien que si l'on se fie à l'objectif 70-300mm, il y a de l'espoir pour une version en monture Nikon Z.

Le 50-300mm pourrait être l'un des meilleurs objectifs Sony disponibles à un prix à trois chiffres, en particulier pour ceux qui recherchent un objectif unique qui compense les limites naturelles de leur téléphone. On obtient une plage de zoom impressionnante et des capacités de mise au point rapprochée, le tout dans un objectif qui semble être un bon choix pour les appareils Sony.