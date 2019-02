Arvostelussa TicWatch E2

TicWatch E2 tarjoilee vakaan älykellokokemuksen, jossa on kaikki olennaiset toiminnot. Lisäksi kehitysaskeleita on otettu fitness-mittauksissa sekä akunkestossa.

TicWatch E2 tarjoilee kohtuuhintaisen Wear OS -älykelloelämyksen vailla säihkyviä erikoisominaisuuksia tai pröystäilevää ulkonäköä. E2 on kakkosversio vuoden 2018 mallille TicWatch E, joka sekin oli/on vakaatoimintainen ja hämmästyttävän edullinen älykello.

TicWatchin valmistaja, kiinalainen Mobvoi, julistaa E2:n olevan "ultimaattinen fitness- ja uintikumppani". Vesiurheilu on uusi ominaisuus alkuperäismalliin verrattuna

– E2 on vedenkestävä ja pärjää siis kanssasi altaassa mittaamassa uitua matkaa.

Mukana on myös uusia älyominaisuuksia, lisää tehoja ja isompi akku kuin alkuperäis-E:ssä.

Mitä se E muuten tarkoittaa? Expressiä, kertoo Mobvoi. E erottaa tuotteen sisarmallistaan S2:sta, joka julkaistiin samaan aikaan E2:n kanssa. Kellojen speksit ovat identtiset, eroja on vain designissa.

S2:ssa S merkitsee Sporttia ja sisältää karumman designin, minkä ansiosta S2 soveltuu paremmin ulkoilma-aktiviteetteihin, kun taas E2:n hoikempi olemus tekee siitä sopivamman vähemmän intensiivisiin treeneihin.

TicWatch E2:n hinta ja saatavuus

TicWatch E2 on yksi markkinoiden edullisimmista Wear OS -älykelloista. Se julkistettiin 22.1.2019 ja tuli samantien myyntiin ympäri maailmaa.

Suomessa saatavuus vaikuttaa helmikuun alkupuolella vielä varsin rajalliselta, mutta esimerkiksi Verkkokauppa.comista se löytyy 169,90 euron hintaan. Mobvoin verkkosivuilla hinta on 9 senttiä kalliimpi. Ticwatch S2 maksaa kympin verran enemmän.

Design ja näyttö

Designinsa puolesta TicWatch E2 on ennemmin funktionaalinen kuin erityisen muotitietoinen.

Crown-nappula on vaihtanut puolta, se löytyy nyt kellotaulun oikeanpuoleiselta eli aikaisemmille älykelloille tutummalta sivulta. Siellä siihen osuu luontevammin, mutta pyöritysominaisuutta crownissa ei ole, joten valikoiden ja notifikaattien selaamiseksi sormea pitää edelleen käyttää näytöllä.

Mustan kellotaulun ympärillä on musta kehys, jonka suurentamisesta olemme pettyneitä. Kasvun myötä TicWatch E2 näyttää vähän turhankin tuhdilta. On toki huomionarvoista, että E2:ssa on myös 30 prosenttia edeltäjäänsä isompi akku, ja siten Mobvoi luultavasti tarvitsi lisätilaa akulle. Yhtä kaikki olisimme toivoneet kellotaulun ympärille ohuempaa kehystä.

Kellon rungon mitat ovat 46.9 x 52.2 x 12.9 millimetriä, mikä tekee laitteesta jopa hieman pidemmän ja leveämmän kuin pikkuisen kalliimmasta TicWatch S2:sta – mikä on aika outoa kun huomioidaan, että juuri S2 on se rajumpiin aktiviteetteihin suunniteltu.

Kun kellon kääntää ympäri, löytyy takaa sileä polykarbonaattipinta. Sen keskellä on pieni uloke, jonka sisällä on sykemittari. Täten sensori painuu mukavan kevyesti rannetta vasten. E2 on kaikin puolin erittäin kevyt ja siten miellyttävä: Kokonaispaino on vain 53,2 grammaa (34,4 grammaa ilman ranneketta), joten kellon läsnäolon ranteessa saattaa hyvinkin unohtaa.

Takapuolella noteeraat myös latausnastat, jotka yhdistetään magneetilla kellon mukana tulevaan latausasemaan.

Kaikkinensa kellon ulkomuoto on sulava, vaikkakin ehkä hivenen tylsä. Polykarbonaatti muistuttaa, että kyseessä on kuitenkin halpakello eikä niinkään suora kilpailija esimerkiksi Samsung Galaxy Watchille Apple Watch 4:lle.

Musta, 22-millinen silikoniranneke on helppo poistaa, mikäli haluat vaihtaa kelloosi näyttävämmän version. Kellotaulu on saatavissa vain mustana.

Näytön osalta uutta raportoitavaa E:hen verrattuna ei ole. 1.4-tuumaisessa AMOLEDissa on edelleen 400 x 400 resoluutio pikselitiheydellä 404.

Lopputulemana on kirkas, värikäs näyttö runsaiden yksityiskohtien kera – niiden avulla pienen tekstin lukeminen on helpompaa.