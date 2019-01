Test: TicWatch E2

TicWatch E2 gir deg en god Wear OS-opplevelse til en overkommelig pris, og uten å overdrive med avanserte funksjoner eller prangende design.

Den er etterfølgeren til TicWatch E som kom i fjor – en klokke som også leverte en solid smartklokkeopplevelse til en fornuftig pris.

Kinesiske Mobvoi som står bak TicWatch-merket, hevder at E2 er den «ultimate trenings- og svømmekompanjongen».

E2 er altså svømmesikker, og takler fint å være med i bassenget når du skal trene der. Den har også nye intelligente treningsfunksjoner, mer kraft under panseret og et større batteri en den opprinnelige E-modellen.

Lurer du på hva E står for? Svaret er «Express», og navnet skiller den fra TicWatch S2 som slippes samtidig. Disse to klokkene har identiske spesifikasjoner, og det er bare designet som skiller dem.

S2 (der S-en står for Sport) er større og kraftigere, og det gjør den bedre egnet for utendørs bruk, mens TicWatch E2 er slankere og bedre egnet til mindre intensiv trening.

Pris og tilgjengelighet på TicWatch E2

Vi er fortsatt ikke sikre på nøyaktig hva TicWatch E2 vil koste i norske nettbutikker, men den amerikanske prisen er oppgitt til 159.99 dollar eller rundt 1375 kroner. Det kan tyde på at den norske prisen vil lande på rundt 1500-1600 kroner, som også tilsvarer prisen på TicWatch E.

Vi oppdaterer denne testen med nøyaktig norsk pris så fort vi vet mer.

Design og skjerm

Designet til TicWatch E2 må sies å være mer funksjonelt enn stilig. Kroneknappen har byttet side fra venstre på forgjengeren til høyre på E2, og den er dermed nå en mer tradisjonell posisjon.

Dermed føles det mer naturlig å trykke på den, men det går ikke an å rotere den for å rulle gjennom menyer. Da må du bruke fingeren på skjermen i stedet.

Det sorte klokkehuset er preget av et mønster av ringer rundt skjermen og det ser bra ut, men vi er litt skuffet over at størrelsen på skjermkanten har blitt større. Det går TicWatch E2 til å se litt mer klumpete ut enn vi skulle ønske.

Det er samtidig verdt å merke seg at E2 har et batteri som er 30 prosent større enn forgjengeren, så det er mulig at Mobvoi måtte øke størrelsen på klokken for å få plass til det. Likevel skulle vi ønske at kanten rundt skjermen var litt smalere.

Klokkehuset måler 46,9 x 52,2 x 12,9 mm og det gjør den en tanke høyere og bredere enn den dyrere TicWatch S2. Dette er litt merkelig, i og med at sistnevnte er ment å være en mer robust modell.

Når du snur klokka over på den andre siden, ser du at den er utstyrt med en utstikkende pulsmåler som legger seg tett innpå håndleddet når du har klokken på. Den er heldigvis likevel ikke ukomfortabel å ha på, og TicWatch E2 er ekstremt lett med bare 53,2 g. Dermed glemmer du fort at du har den på.

Du vil også legge merke til ladekontakten på baksiden, og den passer i den medfølgende ladeblokken som festes magnetisk.

Totalt sett er designet ganske flott men likevel litt kjedelig, og polykarbonathuset minner oss om at dette er en rimelig smartklokke og ikke en direkte konkurrent til Samsung Galaxy Watch eller Apple Watch 4.

Den sorte 22 mm reimen er enkel å ta av hvis du har lyst til å bygge den ut, men klokkehuset kommer kun i én farge.

Når det gjelder skjermen er det intet nytt å melde om TicWatch E2. den har den samme 1,4 tommers AMOLED-skjermen med oppløsning på 400 x 400 piksler som forgjengeren, og det tilsvarer en pikseltetthet på 404 ppi.

Til sammen utgjør det en lyssterk og fargerik skjerm med høyt detaljnivå, og det gjør det enkelt å lese den lille teksten på skjermen.