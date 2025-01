Samsung julkisti uudet Galaxy S25 -huippupuhelimet

Samsung esitteli odotetusti uudet Galaxy S25 -puhelimensa keskiviikon Unpacked-tilaisuudessa. Luvassa on odotetusti kolme puhelinta: Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus ja Samsung Galaxy S25 Ultra.

Puhelimet saapuvat Suomessa myyntiin 7. helmikuuta. Laitteiden hinnat ovat pysyneet identtisinä edeltävään sukupolveen nähden:

Swipe to scroll horizontally Malli 12/128 Gt 12/256 Gt 12+512 Gt 12 Gt / 1 Tt Samsung Galaxy S25 949 € 1 009 € Row 0 - Cell 3 Row 0 - Cell 4 Samsung Galaxy S25 Plus Row 1 - Cell 1 1 199 € 1 329 € Row 1 - Cell 4 Samsung Galaxy S25 Ultra Row 2 - Cell 1 1 499 € 1 629 € 1 869 €

Edullisempien Galaxy S25:n ja S25+:n värivaihtoehdot ovat Navy, Icyblue, Mint ja Silver Shadow. Galaxy S25 Ultrasta taasen on tarjolla versiot Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue ja Titanium Whitesilver. Samsungin verkkokauppaan tulee lisäksi omat erikoisversiot tarjolle.

Puhelinjulkistuksia ei voida pitää suurena yllätyksenä, sillä huhut ovat vihjanneet niistä jo pidemmän aikaa. Sen sijaan Samsung Galaxy S25 Slim jäi ainakin tältä erää vielä näkemättä.

Tekniset tiedot ovat odotetusti linjassa huhujen kanssa. Galaxy S25 -puhelimet ovat ohentuneet aavistuksen edeltäjistään, minkä lisäksi kaikkien kolmen mallin painot ovat pudonneet. Perusversio on 6 grammaa kevyempi, S25 Plus 7 grammaa ja Galaxy S25 Ultra peräti 15 grammaa.

Perusmallien näytöt ovat edelleen 6,2 ja 6,7 tuumaa. Sen sijaan Galaxy S25 Ultra on kasvanut aiemmasta 6,8 tuumasta 6,9 tuumaan. Ultra hyödyntää materiaalinaan titaania, kun taas muut mallit ovat alumiinirunkoisia.

Odotetusti kaikissa puhelimissa on Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy -suoritin. Kyseessä on siis vartavasten Samsungille luotu versio samasta Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiristä, joka on esimerkiksi OnePlus 13:ssa. Suorittimen luvataan tarjoavan edeltävään sukupolveen nähden jopa 37 prosenttia nopeamman keskussuorittimen, jopa 30 prosenttia nopeamman grafiikkasuorittimen ja jopa 40 prosenttia nopeamman NPU-neuroverkkolaskentayksikön.

Valmistaja kuvaili mallistoa ennen kaikkea AI-puhelimina. Viimevuotisen Galaxy S24 -malliston mukana tulleet Galaxy AI -toiminnot laajenevat entisestään niin Samsungin omien kuin Googlenkin luomien toimintojen myötä.

Mallisto sisältää esiasennettuna One UI 7 -käyttöjärjestelmän sekä Googlen Gemini-virtuaaliavustajan. Lisäksi mukana ovat tutut AI-toiminnot, kuten Circle to Search, reaaliaikainen kääntäjä sekä äänitallenteet tekstiksi muuttava työkalu.

Samsung tarjoaa puhelimen ostajalle puolen vuoden Google One AI Premium -tilauksen, jonka kautta avautuu käyttöön kaksi teratavua pilvitallennustilaa sekä Google Gemini Advanced.

Galaxy S25 Ultran ultralaajakulmakamera on vaihtunut aiemmasta 12 megapikselistä 50 megapikselin tarkkuuteen. Muutoin mukana on tuttu 200 megapikselin pääkamera sekä 10 megapikselin 3x optisen zoomin ja 50 megapikselin 5x optisen zoomin telekamerat. Niin pääkamerassa kuin telekameroissakin on optinen kuvanvakain.