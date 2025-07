Googlelta odotettu tapahtumavahvistus: luvassa Pixel-puhelimia, älykello ja kuulokkeet

Huhut Googlen tulevasta tuote-esittelystä eivät olleet lainkaan liioiteltuja. Yhtiö vahvisti järjestävänsä Made by Google -tapahtuman elokuun 20. päivä kello 20:00 Suomen aikaa. Luvassa on ensitietojen perusteella rutkasti tuoretta teknologiaa.

Vaikka kesän pitäisi olla lomailun aikaa, teknologiajätit ovat heittäneet vuorollaan lisää löylyä. Samsung esitteli vastikään Samsung Unpacked -tapahtumassa uudet taitettavat puhelimensa sekä tuoreet älykellot. Vain roimaa kuukautta myöhemmin on Googlen vuoro vastata haasteeseen Pixel-tuoteperheellään. Luvassa on puhelimia, älykelloja sekä kuulokkeita.

Googlen lähettämät kutsut ovat saavuttaneet monet mediat. New Yorkin Brooklynissä järjestettävässä tilaisuudessa esitellään tapahtumakuvauksen perusteella "uusimmat lisäyksen Pixel-tuoteperheisiin".

Odotukset kohdistuvat erityisesti Pixel-puhelimiin. Luvassa on mitä luultavimmin Pixel 10 sekä Pixel 10 Pro Fold. Erityisesti jälkimmäinen on kovan haasteen edessä, sillä vain 4,2 mm paksu Samsung Galaxy Z Fold 7 nosti riman taitettavien puhelimien taistossa korkealle.

Mitä tulee Pixel 10 -mallistoon, eri vuodot ja paljastukset ovat antaneet varsin kattavan kuvan tulevasta. Malliston uskotaan pysyvän hyvin uskollisena Pixel 9 -edeltäjään nähden. Vuotojen perusteella muotoilu saa hieman lisäsävyjä, minkä lisäksi näyttöteknologia saattaa päivittyä. Lisäksi kamerakokonaisuuden uskotaan tuovan parannuksia lähikuvaukseen.

Googlen tämän vuoden uutuuspuhelimet hyödyntänevät Tensor 5 -suoritinta. Toistaiseksi Googlen valmistaja piiri ei ole suorituskyvyssä pärjännyt Qualcommin tai Applen siruille, mutta kenties eroa saadaan vähintään kavennettua tänä vuonna.

Mallisto seurannee vuonna 2024 ilmestyneitä edeltäjiään. Jos näin todella on, luvassa on Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL sekä Pixel 10 Pro Fold. Viimeksi mainitun on huhuttu saavan 5 015 mAh akun, mikä olisi kapasiteetiltaan isompi kuin Galaxy Z Fold 7:n vastaava.

Hanki päivittäisiä tietoja, inspiraatiota ja tarjouksia postilaatikkoosi Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta. Ota yhteyttä ja kysy lisää muista Future-tuotemerkeistä Vastaanota sähköpostia luotettavien kumppaneidemme tai sponsoriemme puolesta

(Image credit: Google)

Toinen todennäköinen uusi tuttavuus on muotoilultaan uudistunut Pixel Watch 4. Tästä emme ole kuitenkaan kuulleet paljoakaan, mutta uskomme kokovaihtoehtojen olevan 41mm ja 45mm.

Lienee turvallista olettaa, että Googlen seuraava älykello hyödyntää Gemini Liveä suoraan ranteesta. Samainen toiminto on nimittäin mukana Samsung Galaxy Watch 8 -älykellossa.

Pixel Buds -nappikuulokkeista emme tiedä käytännössä mitään. Todennäköisesti näemme hieman aiempaa pienemmän sekä ominaisuuksiltaan kattavammat kuulokkeet.

Sitä, nähdäänkö elokuussa muita uutuuksia, ei vielä tiedetä. Google ei kuitenkaan vihjannut hihassa olevista ässistä, jollaiseksi esimerkiksi Android XR -lasit voitaisiin tulkita.