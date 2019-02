Samsung Galaxy Sport saattaa kantaa tuoreen vuodon perusteella nimeä Watch Active

Samsung Galaxy Sport -älykellosta on vuotanut tietoja viimeisten viikkojen aikana, mutta viimeisimpien huhujen mukaan kyseinen malli saattaakin kantaa kokonaan uutta nimeä: Samsung Galaxy Watch Active.

Olemme kuulleet laitteesta puhutun vastaavalla nimellä aiemminkin, ja viimeisin lisävarmistus on saatu XDA Developersille tiedon antaneelta tunnistetulta avustajalta deadman96385. Kyseinen sivu on etsinyt samalla käsiinsä tulevan älykellon firmware-päivityksen, josta on paljastunut odottamiamme speksejä.

Uusi kello pyörii heidän tietojen mukaan Tizen 4 -ohjelmistolla, ja mallinumero on SM-R500. Tämä veisi tulevan mallin samaan kategoriaan vuonna 2017 julkaistun Gear Sportin kanssa, joka oli mallinumeroltaan SM-R600.

Galaxy Watch Active saattaa nousta paras älykello -listan kärkeen

Firmware-tiedostojen perusteella tässä uudessa älykellossa on 1,3 tuuman näyttö, jonka sisällä on Exynos 9110 -siru. Samaista piirisarjaa käytettiin viime vuonna julkaistussa Galaxy Watchissa, ja sama näyttökoko oli myös kyseisen mallin 46 mm -versiossa.

Mallista saataneen tarjolla sekä 4G:llä että pelkällä Wi-Fillä varustettu versio, mutta emme toistaiseksi tiedä, nähdäänkö tätä mallia useilla eri kokovaihtoehdoilla Samsungin edellisen älykellon tapaan.

Jotkut saattavat epäillä myös tulevassa Galaxy Sportissa olevan 230 mAh akun riittävyyden suhteen, sillä muun muassa Gear Sportissa oli vastaavasti 300 mAh akku. Voimme vain toivoa, että Samsung on keksinyt jonkin muun ratkaisun, jolla akunkulutusta on saatu pienennettyä.

Nähtävästi uudessa mallissa on myös sykemittari ja NFC-tuki Samsung Payta varten, mutta muista mahdollisista erityisominaisuuksista ei ole saatu vielä tietoa.

Samsung aikoo julkistaa Galaxy S10 -sarjan 20. helmikuuta San Franciscossa järjestettävässä tapahtumassa. Saatamme kuulla yhtiön uusista älykelloista jo tuolloin, tai sitten joudumme mahdollisesti odottamaan muutamaa päivää myöhemmin järjestettävään MWC 2019 -tapahtumaan.