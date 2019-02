Samsung Galaxy Sport Smartwatch kommer til at hedde Watch Ative

Den sidste uges tid har budt på mange lækager omhandlende Samsung Galaxy Sport , og vi er nu blevet klogere på, hvad uret kommer til at hedde, når det rammer butikshylderne. Det nye ur kommer efter alt at dømme til at hedde Samsung Galaxy Watch Active.

Vi har hørt navnet før i relation til denne enhed og den seneste af disse stammer fra informationer, som er blevet givet til XDA Developers fra den anerkendte tipper kaldet deadman96385.

Samme hjemmeside har også gravet informationer frem om det kommende urs firware, og her fundet ud af hvilke specifikationer vi kan forvente.

Det nye ur er fra fabrikken udstyret med Tizen 4, og med modelnavnet SM-R500 placerer det sig i samme serie som Samsungs tidligere enheder, såsom Gear Sport fra 2017 der havde modelnavnet SM-R600.

Ifølge firmware-filerne vil det nye smartwatch have en skærm på 1.3 tommer og være baseret på et Exynos 9110-chipsæt. Det er samme chipsæt, som sidder inden i Galaxy Watch og samme skærmstørrelse som på 46mm-udgaven af samme ur.

Der bliver efter alt at dømme både en LTE og Wi-Fi-udgave af uret, men vi ved ikke endnu om det også kommer i forskellige størrelser, som det var tilfældet med Samsungs sidste smartwatch.

Størrelsen på batteriet bekymrer os en smule, da det kun er opgivet til at være på 230mAh, sammenlignet med 300mAh, som sidder i Gear Sport. Vi håber at Samsung har fundet på en måde at optimere forbruget, så det ikke betyder noget.

Det ser ud til, at uret også indeholder en pulsmåler samt NFC til Samsung Pay, men vi mangler stadig at se, hvad der ellers skal være med til at sælge uret.