Anmeldelse: Samsung Gear Sport

Samsung Gear Sport er et fint smartwatch - men fint forstået som gennemsnitligt, ikke luksuøst. Det gør næsten præcist det samme som dets forgænger i en lidt mere glat og mere vandtæt udgave, men med et vist tab af batterilevetid. Da den gamle model er ved at forsvinde fra butikshylderne, er dette stadig det bedste Samsung ur... men ikke noget stort fremskridt.

Der ser ud til at være to klare formål med Samsungs Gear Sport: at være slankere end sidste års Gear S3 model og at kunne bruges til svømning.

På et så vanskeligt marked virker det lidt risikabelt at lancere et smartwatch med så få opgraderinger - men når man på den anden side tager i betragtning, at Gear S3 var en rigtig godt ur, er det måske ikke så tosset endda.

Samsung har i et stykke tid været markedsførende inden for digitale ure, så er Gear Sport den perfekte fusion?

Samsung Gear Sport Specs Weight: 67g Dimensions: 42.9 x 44.6 x 11.6 mm OS: Tizen 3 Storage: 4GB Screen size: 1.2-inch Resolution: 360 x 360 Screen type: Super AMOLED Battery: 300mAh Processor: Exynos 3520 dual RAM: 768MB IP rating: 50m waterproof

If you’re hoping the Samsung Gear Sport price is going to be a bit more palatable this year, you’re going to be disappointed as it’s retailing at $299 / £299 / AU$499.

While not as costly as the Apple Watch 3, it’s still rather expensive for something in a category that’s not seen as necessary… more of a luxury buy, or a great gift for a significant other when you just can’t decide what to buy them.

The Samsung Gear Sport was released on October 27 2017, or November 1 if you’re currently residing in Australia.

It is one of the cheaper Samsung Gear watches on the market now though, as the Gear S3 is slowly being discontinued and is curiously rising in price. You can still buy the Gear S2, but that's a little archaic now.

Design og skærm

Metal-designet er tillokkende

I betragtning af at det vigtigste ved Samsung Gear Sport handler om at gøre uret mere kompakt, er det lidt bizart, at det er tungere end sidste års modeller - ikke at der er tale om den store forskel, men det er næsten 10 gram tungere, og det mærkes især på håndleddet.

Men alt i alt er det et mindre ur med en mere kompakt dimension på 44,6 x 42,9 x 11,6 mm - det ligner faktisk langt mere et normalt armbåndsur end tidligere modeller, samtidig med at det stadig har den robusthed, som vi gerne ser på ure i den prisklasse.

Det er også godt lavet - når du tager det op, ved du, at du får et ur, der koster lidt mere, og det er vigtigt, da luksus-faktoren spiller en større rolle, når det gælder ure end andre gadgets.

Kransen og metalhuset har meget lidt uønsket bevægelse, og det føles ikke for stramt mod håndleddet. Det afhænger selvfølgelig af urremmen, og med sine 20 mm kan du udskifte den med et større udbud af "alsidige" remme fra andre forretninger.

De store knapper er nemme at finde og trykke ind

Til fitness-brug, som navnet lægger op til, er gummiremmen, der følger med, helt fint, men der er også andre muligheder.

Det kan dog undertiden være temmelig besværligt at få remmen gennem hullet, og det er især irriterende, hvis man skal i gang med en workout - så her kræver det lidt ekstra omhu.

Dette er en af de mest irriterende ting ved remmen, der følger med

Den 1,2 tommer super AMOLED skærm står så klart og lysende, som man kan forvente af Samsung - den kan dog hælde lidt mod det mørke ved default setting (som det er forventeligt, når det sydkoreanske firma prøver på at spare på batteriet), men hvis man skruer op for lyset, står det tydeligt under alle forhold.

Det er irriterende, at den er lidt mindre end de foregående år - 1,2 tommer mod 1,3 tommer - da vi gerne vil have så meget som muligt at se på et smartwatch, men hvis det er prisen for at få et mere kompakt ur, er det forståeligt.

Skærmen er særdeles klar og skarp

Et cirkulært design viser ikke lige så meget som en mere firkantet skærm, men ser bedre ud på håndleddet (og Apple har nærmest haft ejerskab på det firkantede design, så noget lignende ville blive betragtet som en kopi)

Samsung Gear Sport er godt konstrueret med en stærk skal, en klar skærm og et robust stykke glas på toppen. Den slankere design er på bekostning af batteristørrelsen (og vi ved ikke, hvad den ekstra vægt skyldes), men alt i alt er dette et førsteklasses smartwatch... hvilket man også håber at få til den pris.

Spotify og apps

Offline Spotify er en særdeles velkommen funktion

En af de helt afgørende grunde til at købe Samsung Gear Sport er, at det er det første "Spotify watch" - hvilket er et utroligt smart træk af det sydkoreanske firma.

At man nu kan afspille tracks fra Spotify offline betyder pludselig, at det her er et ur, man gerne vil tage med på løbeture. Tilføj et par Bluetooth hovedtelefoner og synkroniser noget musik fra streaming-tjenesten, og du har det hele og kan lade telefonen bliver derhjemme på længere løbeture.

At indstille denne tjeneste er så besværligt, som det kan være - og du skal indtaste dit brugernavn og et password ved hjælp af et gammeldags 9-taster keyboard (de, der er gamle nok til at huske, hvordan det i begyndelsen var at skrive sms'er, ved, hvad det vil sige).

At styre Spotify er lidt vanskeligere fra musik-appen

Men når det først er i brugerfladen, er det ret smart og let at bruge - spillelisterne er, hvor du forventer, at de er, og et enkelt tap vil downloade dem til offline brug.

At skippe gennem numrene er lidt besværligt på den mindre skærm - selv om man kan bruge den roterende krans - og det er et mareridt at skrue og ned for lydstyrken.

Det er et af den slags systemer, hvor man godt kan gøre det, men det er ikke let - og det er ikke nær så enkelt et system som det, Apple kom med på sit ur, hvor alting fungerer og er lige ved dine fingerspidser, når du skal bruge det.

Desuden fortalte Gear Sport os igen og igen, at Spotify spillede, selv om der ikke kom noget lyd ud... det så ud til at tage en god bid af batteriets levetid og rode rundt i afspilningen af vores playlist.

Når det gælder andre apps er udvalget ret beskedent på Samsung Gear Sport med kun godt en håndfuld at vælge mellem. Som sagt er Swim.com der, men ikke Strava app eller Nike Plus samt mange andre titler, vi savnede på platformen - selv om Under Armour Record er der, hvis man med på den platform.

Udvalget af tredjeparts apps er ikke imponerende

Det er nødvendigvis ikke et stort problem - vi mener, at der er mere vigtigt, at det basale er dækket ind med et smartwatch såsom integreret workouts, gode alarmer og mere relevante notifikationer.

Det er for eksempel fint, at man kan svare på en WhatsApp besked, uden at man behøver at åbne den app, men hvis man ellers gerne vil forøge den slags muligheder på Gear Sport, så er der ikke meget at komme efter her andet end nogle tredje-parts apps, som man nok skal holde sig fra.

For eksempel: En af de bedste funktioner på Apple Watch er vejrtrækningsappen, der hjælper med at holde dig i ro i løbet af dagen og lettere falde i søvn. Du kan godt downloade noget, der fungerer på samme måde, til Gear Sport, men det er indlejret i en app og giver dig ikke notifikationer.

Dets funktionalitet er i bedste fald elementært, og det indikerer, hvor underforsynet app-udvalget er, og det bliver ikke bedre, så længe som Samsung ikke har en større brugerskare at udvikle apps til.