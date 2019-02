Honor View 20 oli tyylikäs julkaisu, mutta Honorin kiinnostavin uutinen oli sen uusi strategia

Honor otti eilen suuren harppauksen eteenpäin niin teknologian saralla kuin myös oman brändinsä rakentamisessa. Huawein tytäryhtiön on totuttu tekevän lähinnä budjettiluokan vaihtoehtoja emoyhtiön puhelimista, mutta viimeistään eilen julkaistun View 20:n jälkeen Honoria voidaan pitää aidosti itsenäisenä toimijana.

Yhtiö kertoi, että sen Kiinan ulkopuolinen myynti kasvoi viime vuonna 170 prosentilla ja luku oli vieläkin suurempi Pohjoismaissa, jossa valmistaja ylsi huimaan 300 prosentin kasvuun. Vahvinta myynti oli Suomessa, jossa Honor kiri jo neljänneksi suurimmaksi puhelinvalmistajaksi.

Honorin uusi lippulaiva, View 20, on kiistatta yksi alkuvuoden kiinnostavimmista uutuuksista, mutta sitäkin merkityksellisempää on valmistajan kasvu suuren mittakaavan brändiksi. Onkin kuvaavaa, että pienellä kirjoitettu honor-logo sai uuden muodon HONOR. Myös uusi tunnuslause HONOR MY WORLD on kirjoitettu isolla. Yhtiö on siis kasvanut suuriin saappaisiinsa, ainakin paperilla.

Honor eroaa Huaweista etenkin kohderyhmänsä osalta, sillä valmistaja kertoo avoimesti suuntaavansa puhelimensa nuorille ja "nuorenmielisille". Laitteiden muotoilu on rohkeaa, niiden hinnat ovat nuorten budjettiin sopivalla tasolla ja laitteissa on uusimpia teknisiä ominaisuuksia.

TechRadar Suomi osallistui Honorin järjestämään julkistustilaisuuteen Pariisissa ja pääsimme samalla keskustelemaan Honorin Pohjoismaiden johtajan, Sam Yuanin kanssa.

Honor hakee vahvaa kasvua Pohjoismaista

View 20 ei ole mikään tyypillinen Honor-puhelin, sillä 500–600 euron tietämille asettuva hintalappu nostaa puhelimen suoraan OnePlus 6T:n rinnalle. Korkeampi hinnoittelu ei ole kuitenkaan mikään sattuma, vaan tietoinen valinta.

Honor itse uskoo, että korkeammasta hinnastaan huolimatta View 20 tarjoaa erinomaisen hinta-laatusuhteen, erottuvan muotoilun ja kiinnostavia teknisiä innovaatioita. Yhtiö aikoo panostaa entistä enemmän myös yhteisöllisyyteen ja käyttäjiensä sitouttamiseen.

"Honorin täytyy olla erittäin paikallinen luodakseen yhteys kuluttajien kanssa. Emme voi vain ajatella, mitä kiinalaiset haluavat, vaan meidän täytyy keskittyä paikallisen markkinan kuluttajiin", Yuan sanoo.

Yuan kertoi myös, että valmistajalla on muun muassa omia faniklubeja, erilaisia yhteisöaktiviteetteja ja muita tapoja sitouttaa käyttäjiään Honorin tuotteisiin.

Honor uskoo myös liiketoimintansa väkevään kehitykseen Pohjoismaissa ja kertoo tavoitteekseen yltää top 3:een ainakin jossain Pohjoismaassa. Honorin odotetaan yltävän kansainvälisesti noin viiden parhaan joukkoon, mutta Yuan haluaa ajatella jo eteenpäin.

"Meillä on hyvä markkinaosuus Suomessa, mutta meidän täytyy keksiä, miten saamme laajennettua saman menestyksen myös muihin Pohjoismaihin", Yuan toteaa.

Tulevaisuus 5G:ssä

Honorin pääkilpailija OnePlus on ilmoittanut siirtyvänsä 5G:hen jo tämän vuoden aikana, ja Suomi tulee olemaan yksi ensimmäisistä maista, jossa verkkoteknologia yleistyy vauhdilla.

Myös Honorilla on omat suunnitelmansa 5G-aikaan. Yhtiö ei ole ilmaissut julkisesti vielä mitään yksityiskohtaisia suunnitelmia, mutta kertoo 5G-tekniikan olevan kehitteillä.

"Honorin taustalla on emoyhtiömme Huawei technologies, jolla on erittäin vahva osaaminen mobiiliverkkoteknologiasta. Uskon siis, että laitteemme ovat siltä osin valmiita 5G-aikaan, mutta tulemme kertomaan asiasta lisää myöhemmin".

Huawei on saanut viime aikoina kuitenkin myös melkoisesti negatiivista julkisuutta 5G-verkkotekniikkaansa kohdistuvien vakoilusyytösten takia. Täytyykö suomalaisten kuluttajien siis olla huolissaan laitteiden turvallisuudesta?

"Kuluttajilla ei ole syytä huoleen. Turvallisuus on meidän tärkein tärkein prioriteettimme. Voimme sanoa 100 prosentin varmuudella, että laitteemme ovat täysin suojattuja ja turvallisia käyttää. Olemme olleet tällä alalla jo 20–30 vuotta, mutta jos tekisimme yhdenkin virheen, menettäisimme kaikki asiakkaamme. Lisäksi kaikki tietomme ovat täysin läpinäkyviä. Olemme täysin varmoja laitteidemme turvallisuudesta", Yuan vakuuttaa.

Honor ei usko kilpailevansa Huawein kanssa

Uusi View 20 nostaa Honorin lähemmäs Huaweita niin hintaluokan kuin ominaisuuksiensakin puolesta. View 20 onkin varmasti houkutteleva vaihtoehto esimerkiksi monelle Huawei P20:tä harkitsevalle. Yuan ei kuitenkaan näe tätä ongelmallisena.

"Mielestäni se on pelkästään hyvä asia. Huaweilla on jo valmiiksi kaksi lippulaivasarjaa (P20 ja Mate 20). Sekä Huawein että Honorin strategiat ovat toimivia ja molemmat brändit ovat saaneet nauttia hyvästä kasvusta.".

Hän lisää myös, että Huawei on suunnattu etenkin "premium-käyttäjille, jotka etsivät parasta mahdollista puhelinta ilman kompromisseja". Honor keskittyy puolestaan etenkin nuoriin käyttäjiin ja pyrkii vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Yuan muistuttaa myös, että eri kuluttajilla on erilaisia mieltymyksiä ja vaatimuksia.

Honor suunnittelee myös investoivansa aiempaa enemmän rahaa yhtiön kasvuun ja panostaa merkittävästi myös länsimaisille markkinoille.

"Haluamme ehdottomasti [investoida lisää liiketoimintaamme], koska näemme selvän mahdollisuuden kasvuun. Kyseessä ei ole myöskään pelkkä kertaluontoinen panostus, vaan haluamme todella luoda pitkäkestoisia suhteita asiakkaidemme kanssa."

Honor hyötyy ehdottomasti myös Huawein valtavasta panostuksesta tuotekehitykseen. Maailman kolmanneksi suurimman puhelinvalmistajan innovaatiot siirtyvät nimittäin suoraan myös sen tytäryhtiölle. Hyvä esimerkki tuotekehityksen suuresta saavutuksesta oli etukameran pienentäminen 6,5 millimetristä 4,5 millimetriin.

On kiinnostavaa nähdä, mihin asti Honorin rahkeet riittävät Suomessa. Kilpailu keskiluokassa on erittäin kovaa, sillä OnePlus on roikkunut myydyimpien puhelinten ykkösenä jo vuosien ajan ja Honor kilpailee myös Samsungin ja Huawein perusmallien kanssa. Honorin vahvuus on kuitenkin sen vahva panostus puhelintensa muotoiluun ja trendikkyyteen, sekä tietysti Huaweilta lainatut uudet tekniset innovaatiot. Honorilla on todennäköisesti käsissään avaimet entistä suurempaan kasvuun – jos se onnistuu vain löytämään oikean kohderyhmän.