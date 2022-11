Honor Magic Vs: julkaisupäivä, hinta, tekniset ominaisuudet ja muut tiedot taitettavasta Android-puhelimesta

Honor Magic Vs jatkaa samoissa jalanjäljissä kuin Honor Magic V. Kyseessä on taitettava puhelin, joka pyrkii nappaamaan Samsung Galaxy Z Fold 4:n valtikan itselleen.

Uusi malli esiteltiin keskiviikkona 23.11.2022. Puhelin saapuu tässä vaiheessa myyntiin vain Kiinassa, mutta maailmanlaajuinen julkaisu nähdään alkuvuodesta 2023.

Kerromme tässä artikkelissa kaikki keskeisimmät tiedot Honorin odotetusta taitettavasta puhelimesta.

Tuorein tieto Honor Magic Vs julkistettiin aikaisin keskiviikkona 23. marraskuuta. Täten tiedot puhelimesta ovat virallisia ja täten lopullisia.

Lyhyesti

Mikä se on? Honorin taitettava puhelin

Honorin taitettava puhelin Milloin se julkaistaan? Kiinassa marraskuussa 2022, maailmanlaajuisesti alkuvuodesta 2023

Kiinassa marraskuussa 2022, maailmanlaajuisesti alkuvuodesta 2023 Paljonko se maksaa? Ei tarkkaa tietoa, mutta noin 1 050 dollaria

Honor Magic Vs - Hinta ja saatavuus

Honor Magic Vs esiteltiin Kiinassa järjestetyssä esittelytilaisuudessa 23. marraskuuta 2022. Taitettava puhelin ilmestyy sikäläisille markkinoille marraskuun 30. päivä.

Tässä vaiheessa puhelin saapuu vain Kiinaan, mutta Honorin edustaja vahvisti Tech Advisorin (Avaa uuteen ikkunaan) haastattelussa, että malli julkaistaan maailmanlaajuisesti vuoden 2023 ensimmäisellä kvartaalilla. Länsimaissa päästään luuriin käsiksi siis tammikuun alun ja maaliskuun lopun välisenä aikana.

On kuitenkin syytä huomioida, ettei Honor ole vielä vahvistanut sitä, missä kaikissa maissa puhelin lopulta julkaistaan. Se, nähdäänkö malli kaikissa Euroopan maissa, ei ole vielä täysin selvää.

Honor Magic Vs maksaa Kiinassa halvimmillaan 7 499 ¥, mikä on suoraan käännettynä noin 1 049 dollaria. Todennäköisesti Euroopan hinnoittelu poikkeaa kuitenkin jonkin verran Kiinan vastaavasta.

Edullisin malli sisältää 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa. Ainakin Kiinassa nähdään myös 8 999 ¥ maksava malli, jossa on 12 Gt muistia ja 512 Gt tallennustilaa.

Honor Magic Vs on taitettava lippulaivamalli. (Image credit: Honor)

Honor Magic Vs - Muotoilu

Honor Magic Vs näyttää pitkälti samalta kuin Honor Magic V sekä Samsung Galaxy Z Fold 4. Kyseessä on taitettava puhelin, joka avautuu tablettimaiseen muotoon. Jos puhelimen pitää suljettuna, näyttää se hiukan paksummalta perusälypuhelimelta.

Taitettavassa näytössä sijaitsee etukamera, minkä lisäksi tarjolla on iso kakkosnäyttö. Sitä voi käyttää puhelimen ollessa taitettuna kiinni.

Honor Magic Vs:n markkinointitiedoissa mainitut värivaihtoehdot ovat Cyan, Black ja Orange. Julkaistuissa kuvissa on nähtävissä muitakin sävyjä, mutta näitä ei ole virallisesti vahvistettu.

Puhelin painaa 261 grammaa ja sen mitat ovat avattuna 160,3 x 141,5 x 6,1 mm. Suljettuna numerot ovat puolestaan 160,3 x 72,6 x 12,9 mm. Kyseessä on siis ohuempi ja kevyempi kuin edeltävä Magic V.

Honor kertoo keskittyneensä puhelimen kestävyyteen. Valmistajan mukaan Magic Vs:n taitoskohta kestää yli 400 000 taittokertaa.

Taitettava puhelin on avattuna tablettimainen laite. (Image credit: Honor)

Honor Magic Vs - Näyttö

Honor Magic Vs sisältää 7,9-tuumaisen taitettavan OLED-näytön, jonka resoluutio on 1 984 x 2 272 ja pikselitiheys 381 ppi. Ruutu tarjoaa 90 hertsin virkistystaajuuden sekä 800 nitin enimmäiskirkkauden.

Sauman muotoilu mahdollistaa puhelimen taittamisen kiinni ilman minkäänlaista rakoa. Lisäksi Honor väittää, ettei näytön keskellä oleva saumakohta ole näkyvissä. Jos näin todella on, olisi se poikkeuksellista jopa parhaiden taitettavien puhelimien markkinoilla.

Ulkoinen 6,45-tuumainen OLED-näyttö tarjoaa resoluution 1 080 x 2 560 ja pikselitiheyden 431 ppi. Sen virkistystaajuus on 120 Hz ja maksimikirkkaus 1 200 nitiä. Se onkin monin tavoin parempi näyttö kuin varsinainen pääruutu.

(Image credit: Honor)

Honor Magic Vs - Kamera ja akku

Honor Magic Vs sisältää kolmoiskameran. Sen muodostavat f/1,9-aukollinen 54 MP pääkamera, f/2,0-aukollinen 50 MP ultralaajakulmakamera 122 asteen kuvakulmalla sekä 8 MP telelinssi (f/2,4). Viimeksi mainittu pystyy kolminkertaiseen optiseen zoomiin.

Kakkosnäyttö sisältää f/2,45-aukollisen 16 MP kameran. Honor ei toistaiseksi ole kuitenkaan avannut tämän tekniikkaa sen enempää.

Puhelimessa on 5 000 mAh akku, mikä on edeltävää mallia suurempi. Yhtiö lupaa 66 W pikalatauksen, jonka pitäisi saada tyhjentynyt akku pullolleen 46 minuutissa.

Näytöt ovat ainakin paperilla erittäin vakuuttavat. (Image credit: Honor)

Honor Magic Vs - Tekniset tiedot

Honor Magic Vs sisältää nopean Snapdragon 8 Plus Gen 1 -järjestelmäpiirin. Se ei ole aivan yhtä tehokas kuin Snapdragon 8 Gen 2, mutta sen suorituskyky on tästä huolimatta Android-puhelimien parhaimmistoa.

Puhelimessa on versiosta riippuen 8 tai 12 Gt RAM-muistia sekä 256 tai 512 Gt tallennustilaa. Malli hyödyntää Honorin MagicOS 7.0 -ohjelmistoa, joka on rakennettu Android 12:n päälle.

Magic Vs sisältää stereokaiuttimet sekä tuen yhtiön Magic Pen -kosketuskynälle. Kokonaisuus vaikuttaakin Honor-puhelimien parhaimmistolta, joka saattaa hyvinkin haastaa Samsungin parhaiden taitettavien puhelimien kärkitaistossa.