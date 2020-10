Crytek-kehittäjä vihjailee PS5:n olevan tehokkaampi kuin Xbox Series X

Ennen kuin saamme käsiimme molemmat seuraavan sukupolven konsolit, kiista PlayStation 5:n ja Xbox Series X:n paremmuudesta käy kuumana. Mutta jos olet asettanut panoksesi PS5:n puolesta Xbox Series X:n sijaan, saatat olla oikeilla jäljillä.

Näin ainakin väittää Crytek-studion renderöinti-insinööri Ali Salehi, joka puhui aiheesta persialaisen pelilehti Vigiaton kanssa (ja jonka käänsi Twitter-käyttäjä @man4dead).

Paperilla Xbox Series X näyttäisi tehokkaammalta konsolilta, jos lasketaan puhdasta laskentatehoa. Microsoftin konsolin näytönohjain yltää 12 terafloppiin, kun taas PS5:n maksimi on vain 10,28 terafloppia.

Se on kuitenkin vain osa totuutta, sillä Salehin mukaan Xbox Series X on paljon monimutkaisempi konsoli kehitettäväksi, jolloin mainitun teoreettisen 12 teraflopin saavuttaminen on huomattavasti hankalampaa. PS5:n maksimiin on puolestaan helpompi yltää.

A good example of this situation has happened before. With PS3. PS3 had much higher flops than 360 because of its SPU. But in practice because of its complications and memory bottleneck and other problems it never reached its peak of performance on paper.April 6, 2020

Xbox Series X:n RAM-muistin kaksi eriävää kaistanleveys aiheuttaa kuulemma myös ongelmia, sillä kehittäjät saattavat haluta hyödyntää mahdollisimman paljon nopeaa muistia, jolloin ongelmaksi voi muodostua muistin määrä. Salehi näkee tämän eritoten potentiaalisena ongelmana 4K-grafiikan suhteen.

Because the the total amount of things we want to put in the fast part is so much that it may cause problems. And if we want to support 4k it will be another whole story.So there will be somethings that will hold the gpu off.April 6, 2020

Monet Salehin kommenteista vastaavat PlayStation-arkkitehti Mark Cernyn antamia kommentteja PS5:lle kehityksen helppoudesta.

Lopullinen paremmus määräytyy kuitenkin konsoleiden tarjoamista pelikokemuksista sekä varsinaisesta hinnasta, joita ei ole julkistettu vielä kummankaan konsolin kohdalla. Kummatkin konsolit ovat kuitenkin paperilla tehokkaita, joten seuraavan sukupolven peleiltä voidaan odottaa joka tapauksessa näyttäviä visuaalisia parannuksia nykyiseen.