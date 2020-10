PS5 meglio di Xbox Series X? Forse, i Teraflops contano poco

In attesa dell’uscita di PS5 e Xbox Series X , impazza una guerra a colpi di tweet su quale sia la console next-gen più potente. In un’intervista rilasciata al portale persiano Vigiato (la cui traduzione è stata effettuata dell'utente Twitter @man4dead ), Ali Salehi, ingegnere e sviluppatore presso Crytek, ha detto la sua.

Sulla carta, l'Xbox Series X è la console più potente, poiché equipaggiata con una GPU in grado di offrire 12 teraflop rispetto ai 10,8 della PS5. Tuttavia i teraflop non dicono tutto sulla potenza di una console, come vi avevamo spiegato in questo articolo .

Secondo Salehi, la programmazione dei titoli per Xbox Series X è più complicata rispetto a quella su PS5, ergo sfruttare tutti i 12 teraflop messi a disposizione dalla console sarà difficile.

A good example of this situation has happened before. With PS3. PS3 had much higher flops than 360 because of its SPU. But in practice because of its complications and memory bottleneck and other problems it never reached its peak of performance on paper.April 6, 2020

L'Xbox Series X ha due diverse larghezze di banda per la RAM, il che è un’ulteriore problema:

Because the the total amount of things we want to put in the fast part is so much that it may cause problems. And if we want to support 4k it will be another whole story.So there will be somethings that will hold the gpu off.April 6, 2020

Le dichiarazioni di Salehi fanno eco a ciò che Mark Cerny, Lead System Architect presso PlayStation, ha affermato sulla facilità di sviluppo della PS5. Il successo di queste due macchine non dipenderà solo dalla loro potenza, ma anche dal prezzo, che né Microsoft né Sony hanno ancora dichiarato.

Un altro fattore a favore della PS5 saranno i titoli multipiattaforma, che potrebbero sfruttare i 10,8 teraflop della macchina di Sony, ma non i 12TFLOP di Xbox Series X. Noi vi consigliamo di non lasciarvi influenzare dalla sola scheda tecnica delle future console, ma di considerare il quadro complessivo (prezzo, esclusive, ecc).