Con tutte le speculazioni sulla potenza di PS5 e Xbox Series X , potreste chiedervi: cosa sono i teraflop? È una parola che probabilmente avrete letto molte volte e siamo qui per spiegarvelo.

I teraflop rappresentano un importante fattore quando si discute della potenza grafica e delle prestazioni di una console o di una GPU.

(Image credit: Future)

I teraflop non bastano

I teraflop sono una misura comoda e onnicomprensiva della potenza grafica di una console di gioco o una GPU, ma come spesso accade nell'informatica, la realtà non è così semplice e, probabilmente, non dovreste usare questo numero come ago della bilancia per l'acquisto della prossima console next-gen.

Innanzitutto, iniziamo con alcuni fattori della GPU stessa. Una delle specifiche hardware più importanti che non è inclusa nel calcolo dei teraflop è la larghezza di banda della memoria, ovvero la velocità della VRAM misurata in gigabyte al secondo (GB/s).

Poi ci sono la dimensione della cache della GPU, l'architettura della stessa e persino i driver che traducono la potenza dell'hardware in un gameplay reale.

Detto questo, confrontando i teraflop tra una GPU AMD e una GPU Nvidia, o una PS5 e Xbox Series X, è difficile giungere a una conclusione univoca.

Con i suoi 14.2 TFLOPS, la GeForce RTX 2080 Ti batte Xbox Series X, ma questo valore non è tutto. (Image credit: Future)

Con tutti questi fattori in gioco, le prestazioni reali di una GPU possono discostarsi notevolmente da ciò che i suoi teraflop suggeriscono. Esistono molte GPU con meno flop che eseguono determinati giochi con frame rate più elevati rispetto a modelli con un valore più alto.

Le ottimizzazioni di un singolo gioco e la CPU possono influire sulle prestazioni grafiche del titolo. Se, ad esempio, ci sono più personaggi sullo schermo e più calcoli IA da fare, in giochi come Grand Theft Auto V o Assassin’s Creed, questo sarà un lavoro per la CPU, la quale influenzerà il frame rate.

Quindi i teraflop contano?

Sì, contano, ma non quanto il reparto marketing di Microsoft vorrebbe farvi credere. Giudicare i flop come l'unità di misura più importante delle prestazioni grafiche di un dispositivo è un fenomeno relativamente recente, forse perché fornisce ai consumatori un numero piccolo e semplice da valutare.

Negli anni '90, la discussione verteva intorno ai "bit". Quando uscì l'N64 a 64 bit, molti pensarono che la console Nintendo potesse offrire una potenza doppia rispetto alla PS1 a 32 bit. I flop sono una misura più tangibile delle prestazioni grafiche rispetto ai bit dell'epoca, ma è ancora lungi dall'essere una scienza esatta per affermare che l'Xbox Series X da 12 teraflop sarà due volte più potente dell' Xbox One X da 6.

Sì, i 12 teraflop della Xbox Series X sono impressionanti ma sono solo teorici e le prestazioni di gioco effettive dipenderanno da altri aspetti dell'architettura GPU e da quanto il software, i driver e le API della console sfruttano tale potere.

Quindi il nostro consiglio è: non lasciatevi abbindolare dai numeri teorici!