Jättivuoto paljasti Googlen älykellosuunnitelmat – ovatko tässä Pixel Watch 4:n ominaisuudet?

Tunnettu lähde paljasti Pixel Watch 4 -älykellon ominaisuudet ja uudistukset

Kello julkaistaneen 20. elokuuta

Luvassa merkittäviä parannuksia ja uudistuksia

Google julkaissee Pixel Watch 4 -älykellon 20. elokuuta, mutta vuodot vaikuttavat paljastavan asioita ennakkoon. Nyt odotetusta laitteesta on kuultu lisätietoja, jotka esittelevät aikaraudan ominaisuuksia ja toimintoja ennen virallista julkistusta.

Vuodon takana on Evan Blass, joka kertoi tiedoistaan X-palvelussa. Viestissä mainitaan lukuisia teknisiä ominaisuuksia sekä toimintoja, minkä lisäksi viralliselta näyttävät esittelymateriaalit vaikuttavat alkuperäisiltä.

Blassin tietojen mukaan Pixel Watch 4 saapuu myyntiin 41mm- ja 45mm-versioina. Kellossa on aina päällä -toiminnollinen Actua 360 -näyttö, jonka kirkkaus on jopa 3 000 nitiä. Kellon akkukesto on mallin koosta riippuen 30 tai 40 tuntia, minkä lisäksi latausnopeus on 25 prosenttia parempi Quick Charge Dock -lisälaitetta käyttäessä.

Terveystoimintojen saralla nähdään tiettävästi kaksikaistainen GPS-paikannus, EKG-anturi, happisaturaatiomittaus sekä sykevaihteluiden tunnistus. Turvantunnetta lisätään toiminnoilla, jotka tunnistavat kaatumisen sekä pulssin katoamisen.

Merkittävä parannusaskel

(Image credit: Evan Blass)

Tietojen mukaan kellossa on yli 40 eri harjoitustilaa reaaliaikaisella seurannalla. Halutessaan juoksutreenejä voi parantaa kustomoiduilla suunnitelmilla. Kello myös kertoo mikäli elimistö ei vielä ole tarpeeksi palautunut kovaan rääkkiin.

Kellosta saapuu tiettävästi myyntiin LTE-tuellinen versio sekä kahden vuoden ilmainen langaton Google Fi Wireless -paketti.

Sisäänrakennettu Google Gemini -virtuaaliavustaja voi helpottaa arkea monin erilaisin tavoin. Kellolta voi esimerkiksi pyytää erillistä soittolistaa juoksulenkin keston perusteella.

Materiaalien perusteella AI-työkalu toimii ranteen nostolla ja reagoi kyselyihin nopeasti. Google lupailee Gemini-integraation toimivan myös kolmannen osapuolen sovellusten kanssa.

Kokonaisuutena Pixel Watch 4 vaikuttaa merkittävältä parannukselta Google Pixel Watch 3 -edeltäjään nähden. Se, pitävätkö vuodon tiedot paikkansa, kuultaneen jo parin viikon päästä järjestettävässä esittelytilaisuudessa.