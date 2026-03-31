Huonoja uutisia valokuvaajille: Sony pysäytti muistikorttien tuotannon
Tuotanto on pysäytetty väliaikaisesti maailmanlaajuisten ongelmien vuoksi
- Sony kertoi pysäyttävänsä CFexpress- ja SD-muistikorttien tuotannon
- Ratkaisu on väliaikainen, mutta tarkempaa aikataulua ei ole annettu
- Myymälöiden varastot riittänevät vielä joksikin aikaa
Muistikriisi ei osoita helpottamisen merkkejä, sillä nyt Sony kertoo pysäyttäneensä SD- ja CFexpress-muistikorttien valmistamisen. Uusia tuotteita ei olla tuomassa myyntiin kauppoihin, kuluttajille eikä muillekaan kumppaneille.
PetaPixel uutisoi Sonyn virallisesta tiedotuksesta. Sonyn Japanin toimisto kommentoi asiaa seuraavasti:
"Puolijohteiden (muistin) maailmanlaajuisen puutteen ja muiden muuttujien vuoksi on odotettavissa, että tarjonta ei pysty vastaamaan CFexpress-muistikorttien ja SD-muistikorttien kysyntään lähitulevaisuudessa.Artikkeli jatkuu alla
"Tämän vuoksi olemme päättäneet väliaikaisesti keskeyttää tilausten vastaanottamisen valtuutetuilta jälleenmyyjiltämme ja Sony Storen asiakkailta 27. maaliskuuta 2026 alkaen."
Emme vielä tiedä sitä, kauanko tilanne kestää. Sony aikaa seurata varastotilanteiden kehitystä sekä jatkaa tuotantoa tilanteen kohentuessa.
Kuten PetaPixel toteaakin, ratkaisu koskee lähes kaikkia muistikortteja. Ainoastaan ammattikäyttöön tarkoitettu Sony CFexpress Type B 960 Gt sekä edullinen SF-UZ-mallisto jäävät tuotantoon, mutta viimeksi mainittu on sekin jo ani harvinainen näky länsimaissa.
Aihetta paniikille?
Vaikka tiedote ja uutinen kuulostavat pahalta, eivät Sonyn muistikortit ole katoamassa maan päältä. Tuotannon väliaikainen lakkauttaminen ei poista tuotteita kauppojen hyllyiltä välittömästi, joten monilta jälleenmyyjiltä saanee muistikortteja vielä hyvän aikaa.
Saatavuuden heikkeneminen näkyy kuluttajien saatavuudessa vasta viiveellä. Kun tilanne eskaloituu Suomessa asti, muuttuvat Sonyn SD- ja CFexpress-muistikorttien saatavuus voi heikentyä ratkaisevasti.
Koska ratkaisu on julkinen, monet saattavat hamstrata muistikortteja valmiiksi. Mahdollinen tarve kannattaakin huomioida hyvissä ajoin.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.