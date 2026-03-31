Huonoja uutisia valokuvaajille: Sony pysäytti muistikorttien tuotannon

Sony kertoi pysäyttävänsä CFexpress- ja SD-muistikorttien tuotannon

Ratkaisu on väliaikainen, mutta tarkempaa aikataulua ei ole annettu

Myymälöiden varastot riittänevät vielä joksikin aikaa

Muistikriisi ei osoita helpottamisen merkkejä, sillä nyt Sony kertoo pysäyttäneensä SD- ja CFexpress-muistikorttien valmistamisen. Uusia tuotteita ei olla tuomassa myyntiin kauppoihin, kuluttajille eikä muillekaan kumppaneille.

PetaPixel uutisoi Sonyn virallisesta tiedotuksesta. Sonyn Japanin toimisto kommentoi asiaa seuraavasti:

"Puolijohteiden (muistin) maailmanlaajuisen puutteen ja muiden muuttujien vuoksi on odotettavissa, että tarjonta ei pysty vastaamaan CFexpress-muistikorttien ja SD-muistikorttien kysyntään lähitulevaisuudessa.

"Tämän vuoksi olemme päättäneet väliaikaisesti keskeyttää tilausten vastaanottamisen valtuutetuilta jälleenmyyjiltämme ja Sony Storen asiakkailta 27. maaliskuuta 2026 alkaen."

Emme vielä tiedä sitä, kauanko tilanne kestää. Sony aikaa seurata varastotilanteiden kehitystä sekä jatkaa tuotantoa tilanteen kohentuessa.

Kuten PetaPixel toteaakin, ratkaisu koskee lähes kaikkia muistikortteja. Ainoastaan ammattikäyttöön tarkoitettu Sony CFexpress Type B 960 Gt sekä edullinen SF-UZ-mallisto jäävät tuotantoon, mutta viimeksi mainittu on sekin jo ani harvinainen näky länsimaissa.

Aihetta paniikille?



Vaikka tiedote ja uutinen kuulostavat pahalta, eivät Sonyn muistikortit ole katoamassa maan päältä. Tuotannon väliaikainen lakkauttaminen ei poista tuotteita kauppojen hyllyiltä välittömästi, joten monilta jälleenmyyjiltä saanee muistikortteja vielä hyvän aikaa.

Saatavuuden heikkeneminen näkyy kuluttajien saatavuudessa vasta viiveellä. Kun tilanne eskaloituu Suomessa asti, muuttuvat Sonyn SD- ja CFexpress-muistikorttien saatavuus voi heikentyä ratkaisevasti.

Koska ratkaisu on julkinen, monet saattavat hamstrata muistikortteja valmiiksi. Mahdollinen tarve kannattaakin huomioida hyvissä ajoin.