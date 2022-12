Paras SSD 2022: lisää tallennustilaa PC-peleille ja -tiedostoille

REASONS TO AVOID

Toimituksen kommentti Nyt kun AMD Ryzen 7000 -sarjan prosessorit ovat myynnissä, parhaat SSD-asemat menevät kuin kuumille kiville. Erityisesti uusi PCIe 5.0 -väylä on saanut valmistajat kiireisiksi, joten markkinoille on luvassa uusia SSD-asemia läpi talven ja vuoden 2023. Tämä tarkoittaa myös jatkuvia päivityksiä ja muutoksia tälle listalle. - Markus Mesiä, TechRadar Suomi

SSD eli puolijohdelevy on hankinta, jonka hankkimista ei kukaan harmittele jälkeenpäin. Kyseessä on yksi merkittävimmistä tekijöistä mukavaan käyttökokemukseen. Laadukas SSD-levy nopeuttaa koneesi suorituskäyttöä merkittävästi, mikä on puolestaan omiaan nostamaan peli- ja työkäytön uudelle tasolle.

SSD:n merkitys on lähes samalla viivalla parhaiden prosessorien ja parhaiden näytönohjaimien kanssa. Kun koneen massamuisti on nopeaa, myös pelien sekä raskaiden sovellusten latausajat lyhenevät silminnähtävästi. Jopa edullinen malli tekee eron.

Koska SSD on luotettavampi ja kestävämpi kuin perinteinen HDD-kovalevy, sillä siinä ei ole liikkuvia osia. Lisäksi niiden tiedonsiirtonopeus on merkittävästi parempi, mikä on keskeistä erityisesti runsaasti kookasta dataa sisältäville organisaatioille.

Sopivan SSD-aseman valinta voi kuitenkin olla hankalaa, sillä mallien välillä on eroa muun muassa suorituskyvyssä, ominaisuuksissa sekä hinnassa. Etsitpä SATA- tai M.2 NVMe -väyläistä puolijohdelevyä, valinnanvaraa on runsaasti. Olemme keränneet tälle listalle mielestämme tämän hetken parhaat vaihtoehdot, joiden joukosta on helppo poimia itselleen sopivin.

Paras SSD-asema lyhyesti

Samsung 980 Pro - Testivoittaja

Samsung 970 Evo Plus - Paras hinta-laatusuhde

Corsair MP400 - Nopea SSD-asema

SK Hynix Gold P31 - Puolijohdelevy PCIe 3.0 -väylään

Samsung 980 - Hyvä suorituskyky

Samsung 860 Pro - SSD-asema SATA 3 -väylään

Corsair MP600 Pro LPX - PS5-yhteensopiva sisäänrakennetulla jäähdytyksellä

Paras SSD-asema 2022

Samsung 980 Pro on markkinoiden paras SSD-asema teknisesti edistyneen väylän omistajille. (Image credit: Samsung )

Jos olet valmis satsaamaan SSD-asemaan hiukan enemmän, on Samsung 980 Pro suosituksemme. Se on tähän asti nopein testaamamme puolijohdelevy, joten erityisesti sen yhden teratavun malli on varma valinta vuosikausiksi eteenpäin.

Vaikka kyseessä ei ole markkinoiden halvimpia ehdokkaita, nopeus perustelee lisähinnan. Kannattaa kuitenkin huomioida, että enimmäisnopeus vaatii PCIe Gen 4.0 -väylän.

Lue koko arvostelu: Samsung 980 Pro

Samsung 970 Evo Plus on edullisesta hinnastaan huolimatta nopea SSD-asema.

Samsung on hyvinkin tuttu nimi parhaiden SSD-asemien listallamme, joten odotukset Samsung 970 Evo Plussaa kohtaan olivat vähintäänkin korkealla. Vaikka odotimme puolijohdelevyltä entistä nopeampaa kirjoitusvauhtia, yllätyimme lopputuloksesta. Samsung 970 Evo Plus on suorituskyvyltään markkinoiden parhaita vaihtoehtoja. Tästä huolimatta malli on hinnaltaan erittäin kilpailukykyinen.

Jos etsit edullista ja nopeaa SSD-asemaa, on tässä loistovalinta.

Lue koko arvostelu: Samsung 970 Evo Plus

Corsair MP400 on edullisuudesta huolimatta erittäin nopea puolijohdelevy. (Image credit: Corsair)

3. Corsair MP400 Jätä jäähyväiset lataustauoille Tekniset tiedot Tallennustila: 1 Tt, 2 Tt, 4 Tt, 8 Tt Väylä: PCIe Gen 3 x4 M.2 Päivän parhaat Corsair MP400 1TB-tarjoukset (Avaa uuteen ikkunaan) (Avaa uuteen ikkunaan) 156,66 € (Avaa uuteen ikkunaan) Katso (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Erinomainen hinnoittelu + Nopea ja tilava Älä osta, koska - Kestävyys voi muodostua ongelmaksi

Corsair MP400 on todellinen aarre. Se on hinnaltaan yhtä edullinen kuin monet SATA-pohjaiset SSD-asemat, mutta tästä huolimatta se hyödyntää vikkelää PCIe NVMe -väylää. Nopeudet kestävät vertailun moniin tekniikaltaan samanveroisiin ja hinnaltaan kalliimpiin vaihtoehtoihin. Ainoa huolenaihe on kestävyys, mutta tämäkin vaikuttanee vain todellisiin aktiivikirjoittajiin, jotka liikuttavat tietoa todella, todella paljon.

Lue arvostelu: Corsair MP400

SK Hynix Gold P31:n myyntipaketin ulkonäköä ei voi riittävästi ylistää. (Image credit: SK Hynix)

4. SK Hynix Gold P31 Joustava vaihtoehto Tekniset tiedot Tallennustila: 500 Gt, 1 Tt Väylä: PCIe Gen 3 x4 M.2 Osta, koska + Loistonopeudet + Maltillinen hinnoittelu Älä osta, koska - PCIe 4.0 olisi parempi

SK Hynix Gold P31 on loistava malli ja etenkin nykyhinnaltaan houkutteleva. Sen nopeudet ovat PCIe 3.0 -väylän huomioiden poikkeuksellisen hyvät, sillä mittaukset ylsivät jopa lähelle PCIe 4.0 -pohjaisia kilpailijoita. Ainoaksi ongelmaksi muodostuu kuitenkin kiristyvä kilpailu, jossa P31 jää vääjäämättä peesistä. Jos koneessa on PCIe 4.0 -paikka, kannattaa siitä ottaa ennemmin ilo irti.

Lue arvostelu: SK Hynix Gold P31

Samsung 980 on PCIe 3.0:n ansiosta hieman vanhentunut mutta samalla hinnaltaan huokea vaihtoehto. (Image credit: Samsung)

5. Samsung 980 Hyvä muttei paras Samsung-SSD Tekniset tiedot Tallennustila: 250 Gt, 500 Gt, 1 Tt Väylä: PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4 specifications Storage Size 500Gt - 1TB Storage Type SSD Condition Uudet Päivän parhaat tarjoukset Katso jälleenmyyjältä Gigantti (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä Dustinhome.fi (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä Jimm’s PC-Store Oy (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Kilpailukykyinen hinta + Laadukas Älä osta, koska - Jää nopeudessa... - ...sekä hinnassa kakkoseksi

Vaikka PCIe 3.0:n rajallisuus sekä parempi Samsung 980 Pro tekevät perusmallista hieman tylsän, on kyseessä erinomainen vaihtoehto etenkin teratavun SSD-asemaa etsiville. Sen luku- (jopa 3 500 Mbit/s) ja kirjoitusnopeus (jopa 3 000 Mbit/s) pärjäävät tämän listan huippumalleillekin. Lisäksi Samsung 980:n tyylikäs kokomusta ulkonäkö viehättää.

Jos PCIe 4.0 -paikkoja ei ole tai ne ovat jo entuudestaan käytössä, on tässä hinta-laatusuhteeltaan erinomainen vaihtoehto.

Lue arvostelu: Samsung 980

SATA 3 ei ole enää muodikas, mutta Samsung 860 Pro osoittaa sen olevan silti kilpailukykyinen.

SATA 3 ei enää ole kovinkaan kiinnostava, mutta Samsung 860 Pro onnistuu vanhentuneesta väylävalinnasta huolimatta yllättämään. Jopa neljän teratavun kapasiteetti yhdistettynä SATA 3 -liitännän maksiminopeuteen, luotettavuuteen sekä tietoturvaan tekevät Samsung 869 Prosta houkuttelevan SSD-aseman vanhempaan tekniikkaan tyytyville.

Lue arvostelu: Samsung 860 Pro

Corsair MP600 Pro LPX on houkutteleva vaihtoehto PC:n ohella myös PS5-konsolille. (Image credit: Corsair)

Corsair MP600 Pro LPX on nopeuksiltaan yksi tämän hetken parhaista SSD-asemista. Se onnistui testeissä päihittämään jopa Samsung 980 Pron ja WD Black SN850:n peräkkäiskirjoitusnopeuden. Sen sijaan satunnaislukunopeus jää kilpailijoiden jälkeen, joskin ero pysyy onneksi kohtuullisena.

Erityisesti tykästyimme mallin hinta-laatusuhteeseen, sillä Corsairin SSD-asema on hinnoittelun puolesta hyvin huokea vaihtoehto. Se sisältää kaiken kukkuraksi oman jäähdyttimen, joten kyseessä on mainio vaihtoehto PS5:n SSD-asemaksi. Ainoa isompi ongelma on positiivinen, sillä Corsair tarjoaa vain hieman kalliimmalla erinomaisia ja kookkaampia vaihtoehtoja. Nämä voivat olla monille vielä kiinnostavampia.

Lue arvostelu: Corsair MP600 Pro LPX

Paras SSD - Kysymykset ja vastaukset

Ennen ostopäätöstä on hyvä varmistaa, että tietokoneesi pystyy hyödyntämään SSD:tä. Muutoin massamuistin nopeus jää vain haaveeksi. Mikäli koneessasi on ainoastaan SATA III -väylä, voit ottaa SSD-levyn käyttöön, mutta käytössä on selkeä pullonkaula. Huippunopeuksista ei tällöin kannata haaveilla.

Haluatkin tarkistaa, että emolevyssä on vapaita PCIe-väyliä tallennuskapasiteettia varten. Osa porteista saattaa olla jo esimerkiksi äänikortin tai näytönohjaimen käytössä, jolloin joudut kiperien valintojen eteen.

Osa emolevyistä sisältää ylimääräisen M.2-väylän SSD:lle. Jos näin ei kuitenkaan ole, kannattaa harkita parhaiden kovalevyjen hankkimista lisätilan saamiseksi.

Mitä eroa on SSD:llä ja HDD:llä? SSD ja HDD ovat ensinnäkin molemmat tarkoitettu samaan asiaan: tallennuskapasiteetin lisäämiseen. Niiden avulla saat tallennettua pelejä, dokumentteja, ohjelmia sekä muita tiedostoja koneellesi. Tekniikoiden välillä on kuitenkin selkeitä eroja. SSD käyttää NAND-Flash-teknologiaa. Tämä mahdollistaa nopeamman kirjoitusnopeuden. Merkittävä ero liittyy hintaan, sillä perinteiset kovalevyt ovat tyypillisesti selvästi edullisempia. Jos kuitenkin haluat tallennustilan toimivan nopeasti, SSD on selvä valinta. Sen tekniikka ja suorituskyky ovat selvästi paremmalla tolalla, joten huomaat sen vahvuudet suorituskyvyssä riippumatta käyttötarkoituksesta.