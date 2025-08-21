Volkswagen quiere que pagues una suscripción al estilo Netflix para desbloquear potencia adicional en los vehículos eléctricos, y eso podría ser una pendiente resbaladiza

Volkswagen ofrece una «mejora de potencia opcional por un costo adicional» en dos modelos de automóviles.

La mejora de rendimiento aumenta la potencia en 27 CV.

Los paquetes de suscripción han sido objeto de críticas por parte de los compradores.

Volkswagen cobrará a los clientes una tarifa adicional para desbloquear toda la potencia de los modelos ID 3 Pro e ID3 Pro S, según se ha revelado, con un costo de 16,50 libras esterlinas (alrededor de 22 libras esterlinas/34 dólares australianos) al mes para acceder a los 228 caballos de fuerza del vehículo.

Auto Express descubrió que ambos modelos figuraban con una potencia de 150 kW o 201 caballos en el configurador de la empresa en el Reino Unido, y en la letra pequeña se revelaba que los propietarios solo podían acceder a la potencia total de fábrica de 228 caballos (170 kW) mediante una «mejora de potencia opcional de pago».

Los compradores pueden optar por pagar mensualmente, en cuyo caso el vehículo volvería a su configuración de potencia más baja cuando se vendiera, o pagar 649 libras esterlinas (alrededor de 880 dólares estadounidenses/1350 dólares australianos) por una cuota única de por vida que se mantiene con el vehículo.

En una declaración proporcionada a Auto Express, un portavoz de Volkswagen afirmó que ofrecer más potencia a los clientes «no es nada nuevo» y que quienes deseen adquirir un ID 3 pueden optar por una «experiencia de conducción más deportiva» sin tener que comprometerse desde el principio con un vehículo más caro.

Volkswagen tampoco es el primer ni el único fabricante que ofrece un rendimiento adicional que se puede desbloquear por una cuota, ya que el programa Polestar Engineered Optimization puede mejorar la entrega de potencia de los modelos Polestar y Volvo.

Básicamente, la actualización del software «reconfigura» el motor, ajusta la respuesta del acelerador y mejora la velocidad de los cambios de marcha automáticos para una conducción más agresiva, pero sin el riesgo de anular la garantía del fabricante.

Preparándose para un futuro basado en suscripciones

(Image credit: Volkswagen)

Desbloquear un poco de rendimiento extra no es nada nuevo, pues existen cientos de compañías de posventa que pueden exprimir unos caballos más de un motor, siempre y cuando estés dispuesto a anular la garantía de fábrica.

Dicho esto, estamos entrando en una nueva era del Vehículo Definido por Software, donde una serie de mejoras y actualizaciones ahora están disponibles a través de una simple actualización inalámbrica (over-the-air).

Tesla, por ejemplo, permite que sus clientes aprovechen sus modos de conducción altamente autónomos por una tarifa, mientras que Polestar ofrece mejoras de rendimiento en los modelos Polestar 2.

Muchos expertos de la industria con los que he hablado admiten abiertamente que ofrecer tanto funciones digitales como físicas mediante suscripción representa un caso de negocio muy lucrativo para los fabricantes, quienes buscan recuperar pérdidas derivadas de las tibias ventas de vehículos eléctricos y asegurar la rentabilidad futura.

Sin embargo, este enfoque no ha sido bien recibido por parte del público consumidor, como quedó claro cuando BMW recibió fuertes críticas al pedir a sus clientes un pago adicional por características como los asientos calefactables.

La compañía argumentó que así los propietarios podrían usar la tecnología solo cuando fuera necesario (por ejemplo, en pleno invierno), pero los clientes exigieron acceso a una función que sentían que debía estar incluida en el precio base.

Si bien desbloquear un poco de rendimiento bajo demanda suena divertido, algunos compradores desconfían de que los fabricantes cobren una tarifa recurrente por características que antes venían de serie (o se pagaban una sola vez como opcionales) en un vehículo nuevo.

También podría suceder que pagar una pequeña cuota mensual para activar una función termine siendo más caro que cuando los clientes podían adquirirla directamente, con aumentos graduales al estilo de Netflix, lo que haría que conducir resulte más costoso de lo necesario.