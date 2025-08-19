Pruebas reales y extremas confirman la durabilidad del Kia EV4

Kia demuestra una vez más su compromiso por ofrecer soluciones reales, esta vez elevando el nivel de durabilidad de sus vehículos eléctricos con el nuevo EV4, un modelo compacto y totalmente eléctrico.

Diseñado pensando en la máxima durabilidad, Kia EV4 incorpora innovaciones que garantizan un rendimiento estable en largas distancias, climas difíciles y uso prolongado.

La resistencia de EV4 se debe principalmente al sistema de baterías de cuarta generación de Kia. Este sistema combina una gestión térmica avanzada con una distribución optimizada del refrigerante en todas las celdas. Estas mejoras garantizan que la batería funcione a temperaturas seguras, incluso en condiciones de alta exigencia. De esta forma, el sistema ayuda a prolongar la vida útil de la batería y mantiene un rendimiento constante.

Tras exhaustivas pruebas de resistencia, que incluyeron una prueba de durabilidad en carretera de 110,000 kilómetros y otra intensive de 10,000 kilómetros en Nürburgring, simulando una entrega entre el 90 % y el 95 % del rendimiento máximo, Kia EV4 mostró un desgaste mínimo y una eficiencia de batería sostenida. Las repetidas sesiones de carga ultra rápida entre vueltas en Nürburgring aumentaron el estrés en el sistema de batería. Sin embargo, EV4 mantuvo un rendimiento impresionante en todo momento.

“Para ofrecer a nuestros clientes un vehículo eléctrico confiable y para el día a día, tuvimos que validar la durabilidad de Kia EV4 tanto en condiciones reales como extremas”, declaró Stephan Hoferer, Gerente de Desarrollo de Durabilidad del Centro Técnico de Hyundai Motor Europe. “Tras las rigurosas pruebas realizadas, desde carreteras heladas hasta circuitos, confiamos en que EV4 ofrecerá un rendimiento confiable que superará con creces las necesidades diarias”.

Los ingenieros confirmaron un estado de salud de batería del 95% después de 10,000 kilómetros de intensas pruebas en pista y 110,000 kilómetros de pruebas en carretera; el extenso programa de pruebas de resistencia de Kia demostró que EV4 es un vehículo eléctrico confiable y de gran resistencia para clientes que buscan confianza durante la propiedad a largo plazo.

(Image credit: Kia)

Además del elevado nivel de rendimiento de su batería, Kia EV4 se beneficia de la tecnología de frenado regenerativo, que mejora la eficiencia al recuperar hasta un 25% de energía en cada desaceleración. Gracias a su diseño robusto y a la gestión inteligente de energía, se garantiza que el EV4 conservará al menos el 70% de la capacidad de su batería tras 160,000 kilómetros u ocho años de uso regular.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Kia EV4 está construido sobre la plataforma E-GMP con arquitectura de 400V y ofrece dos opciones de batería: 58.3 kWh para una autonomía estimada de 430 km WLTP en la versión sedán (410 km en hatchback) y 81.4 kWh para alcanzar hasta 630 km (590 km en hatchback).

Ambas variantes cuentan con un motor frontal de 150 kW (203 hp) y 208 lb-pie de torque, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en 7.4 segundos (Standard) y 7.7 segundos (Long Range), con velocidad máxima de 170 km/h. La carga rápida en corriente directa (10–80%) se completa en 29 minutos (Standard) o 31 minutos (Long Range), mientras que en corriente directa (10–100%) requiere entre 5 horas 20 minutos y 7 horas 15 minutos.

Su diseño exterior responde a la filosofía “Opposites United”, con un coeficiente aerodinámico líder en su clase de 0.230 Cd, faros LED de serie, opción de Intelligent Front-lighting System (IFS) y materiales reciclados en fascias y molduras. El interior ofrece amplitud y confort con asientos delanteros ultradelgados, iluminación ambiental de dos niveles, consola central con mesa deslizable y Rest Mode para descanso. La capacidad de cajuela es de 490 litros en sedán y 435 litros en hatchback.

En tecnología, incorpora pantalla unificada para navegación, audio y climatización, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, llave digital 2.0, actualizaciones OTA y funciones bajo demanda. En seguridad, destaca por sistemas de asistencia avanzados a la conducción como: Highway Driving Assist 2, Forward Collision Avoidance 2, Lane Following Assist 2, estacionamiento remoto y Head-up Display de 12 pulgadas.