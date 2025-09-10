7 mejoras fundamentales del iPhone 17 que debes conocer

¡La espera terminó! Apple finalmente presentó su nueva serie de productos, donde el iPhone 17 nos dejó grandes expectativas.

Y aunque no es muy diferente de su predecesor, el iPhone 16, hay más mejoras de las que se aprecian a simple vista; entre ellas, destaca que el iPhone estándar por fin cuenta con una pantalla de 120 Hz.

¡Aquí vamos!

Directo al grano

Pantalla ProMotion de 120 Hz.

Chip A19.

Nuevo sistema de cámara «Fusion» de 48 MP.

Nueva cámara selfie de 18 MP con Center Stage.

Mayor duración de la batería y carga mejorada.

Ceramic Shield 2 en la pantalla.

Cinco opciones de color: lavanda, salvia, azul niebla, blanco y negro.

256 GB de almacenamiento inicial.

Precio inicial de 799 $ / 799 £ / 1299 AU$, reservas a partir del 12 de septiembre y fecha de lanzamiento el 19 de septiembre.

Chip A19

Como siempre ocurre con los nuevos iPhone, el iPhone 17 cuenta con una actualización del chipset con el A19.

Y, como era de esperar, hay un aumento en la potencia de la CPU y la GPU; el iPhone anterior no se quedaba atrás, por lo que no creo que necesitara una gran mejora en la CPU, pero el aumento en los gráficos debería ayudar a que algunos de los juegos más avanzados que ofrece iOS, como Sniper Elite 4 y Hitman World of Assassination, funcionen con mayor fluidez.

La CPU tiene seis núcleos, con dos núcleos de rendimiento y cuatro núcleos de eficiencia. La GPU de 5 núcleos es compatible con el trazado de rayos acelerado por hardware, el sombreado de mallas y el escalado MetalFX.

El chip también es más capaz de manejar cargas de trabajo de IA con su Neural Engine de 16 núcleos mejorado, por lo que podemos esperar herramientas de Apple Intelligence más ágiles.

Pantalla ProMotion de 120Hz

Ha tardado mucho tiempo, pero finalmente el iPhone estándar tiene una pantalla ProMotion con frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz. Cuando no se necesita esa rápida frecuencia de actualización, la pantalla baja a 1 Hz.

Esto debería dotar al teléfono de una pantalla capaz de competir con las de los mejores teléfonos Android.

Como ventaja adicional, Apple utiliza el cristal Ceramic Shield 2, que promete una resistencia a los rayones tres veces mayor que la de su predecesor, y también debería ser mejor para lidiar con los reflejos en entornos luminosos, ya que ahora tiene un recubrimiento antirreflectante de siete capas.

...y una pantalla más grande y brillante

La pantalla también es un poco más grande gracias a unos biseles más delgados, y ahora tiene un tamaño de 6.3 pulgadas. Además, admite actividades en vivo y widgets en la pantalla de bloqueo.

Según Apple, también es mejor para su uso en exteriores, ya que el brillo máximo ahora alcanza los 3000 nits.

Nuevo sistema de cámara "Fusion" de 48 megapíxeles

Apple ha renovado el sistema de la cámara trasera, que ahora cuenta con dos sensores de 48 megapíxeles en una configuración vertical similar a una pastilla.

La cámara inferior es la principal, con una distancia focal de 26 mm y una apertura de F.1.6, además de estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor. Pero también funciona como cámara teleobjetivo con un zoom óptico de 2x y una distancia focal de 52 mm. Las tuberías de imagen separadas significan que las tomas principales y con teleobjetivo se procesarán por separado, lo que básicamente permite a Apple afirmar que ofrece dos cámaras en una.

La segunda cámara es una ultra gran angular de 48 MP que ahora ofrece cuatro veces la resolución de la cámara ultra gran angular del iPhone 16. Tiene una distancia focal de 13 mm, una apertura de F.2.2 y una función de fotografía macro de 12 MP con una distancia focal de 26 mm.

Cámara selfie en el centro del escenario

Apple ha mejorado la cámara frontal a 18 megapíxeles, con un campo de visión más amplio. Esto permite a los usuarios tomar fotos tanto en horizontal como en vertical sin necesidad de girar el teléfono.

Pero la verdadera mejora viene en forma de la función Center Stage, impulsada por IA, que puede ampliar de forma inteligente y automática el campo de visión y girar de vertical a horizontal para capturar mejor a los grupos de personas que posan para una selfie.

Hay compatibilidad con vídeo ultraestabilizado en 4K HDR. Y ahora los usuarios pueden grabar con las cámaras frontal y trasera simultáneamente con la función Dual Capture.

Mayor duración de la batería...

Apple señaló que la mejora en la eficiencia del chip A19 con respecto a su predecesor significa que el iPhone 17 ofrece una batería con autonomía para «todo el día».

No está claro qué significa eso en términos de Apple, pero con la pantalla ProMotion, el iPhone 17 puede ofrecer 30 horas de reproducción de video, ocho más que el iPhone 16.

...y carga más rápida

Además de una mayor duración de la batería, el iPhone 17 ofrece una carga por cable más rápida, con la que se puede alcanzar hasta un 50 % de carga en 20 minutos.

Pero necesitarás utilizar un adaptador de corriente USB-C de alta potencia opcional, como el nuevo adaptador de corriente dinámico de 40 W con 60 W máx. de Apple.