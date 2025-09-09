ÚLTIMA HORA: Todo lo que necesitas saber sobre el iPhone Air
El iPhone delgado y liviano que se rumorea desde hace mucho tiempo está aquí
Apple ha revelado el iPhone Air, una versión delgada y liviana del iPhone con una pantalla grande y una cámara trasera. Es el iPhone más delgado de todos los tiempos y el primer modelo insignia de iPhone nuevo en tres años.
El iPhone Air se anunció junto con el iPhone 17 junto con el iPhone 17, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max durante el evento "Awe Dropping" de Apple el 9 de septiembre de 2025. Reemplaza al iPhone 16 Plus en la línea insignia.
Aunque es mucho más delgado y liviano que el iPhone 17 Pro Max, el iPhone Air incluye mucha potencia de hardware en su marco delgado. Tiene el nuevo chipset A19 Pro, una pantalla de 6.5 pulgadas con ProMotion y una cámara trasera de 48MP con el botón de obturador capacitivo Camera Control.
Apple no suele lanzar un nuevo modelo de iPhone, por lo que la revelación del iPhone Air marca un momento bastante importante para el gigante tecnológico. Sigue leyendo para conocer las cosas clave que necesitas saber sobre el iPhone Air.
Directo al punto
- Pantalla de 6,5 pulgadas
- 5,6 mm de grosor
- Chipset A19 Pro
- Cámara Fusion trasera única de 48MP
- Cámara selfie de 18MP con el centro del escenario
- "Duración de la batería durante todo el día" según Apple
- Montura de titanio
- Ceramic Shield 2 en el vidrio frontal y trasero
El iPhone más delgado hasta ahora
El iPhone Air luce un diseño completamente nuevo, con una protuberancia delgada en forma de píldora y una construcción más delgada y liviana. Mide solo 5.6 mm de grosor, más delgado que cualquier otro iPhone y el rival Samsung Galaxy S25 Edge.
En términos de apariencia, está en algún lugar entre el antiguo iPhone 16 Plus y el nuevo iPhone 17 Pro Max, siguiendo el ejemplo de ambos estilos de diseño. Tiene el mismo control de volumen, botón de encendido, botón de acción y control de cámara que el iPhone 17, con un solo puerto USB-C.
El iPhone Air tiene un marco de titanio y utiliza vidrio Ceramic Shield 2 en los paneles frontal y trasero. Apple dijo que el iPhone Air es su "diseño más duradero hasta el momento".
El iPhone Air viene en cuatro colores: Negro espacial, Blanco nube, Oro claro y Azul cielo y la preventa está disponible desde hoy por 999 USD.
