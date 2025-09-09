ÚLTIMA HORA: Esto es lo que necesitas saber sobre el iPhone 17

En uno de los eventos más grandes de Apple del año, la casa que construyó Steve Jobs reveló la serie iPhone 17, con el modelo estándar recibiendo una actualización sólida para atraer a la mayoría de las personas y apuntar a un lugar en nuestra lista de mejores teléfonos.

Y aunque no es enormemente diferente a su predecesor, el iPhone 16, hay más actualizaciones aquí de las que parecen; no menos importante es que el iPhone estándar finalmente tiene una pantalla de 120Hz.

Así que entremos en ellos.

Vamos al punto

Pantalla ProMotion de 120Hz

Chip A19

Nuevo sistema de cámara de 48MP

Cámara selfie mejorada con Center Stage

Mejor duración de la batería y carga mejorada

Ceramic Shield 2 a la pantalla

256 GB de almacenamiento inicial

Precio inicial de $ 799 en Estados Unidos, pedidos anticipados el 12 de septiembre

Chip A19

Como siempre es el caso con los nuevos iPhones, el iPhone 17 tiene una actualización de chipset con el A19.

Y como era de esperar, hay un aumento en la potencia de la CPU y la GPU; el iPhone anterior no se quedó atrás, por lo que no creo que necesitara un gran impulso de CPU, pero el aumento en los gráficos debería ayudar a que algunos de los juegos más avanzados que ofrece iOS, como Sniper Elite 4 y Hitman World of Assassination, funcionen mejor.

La CPU tiene seis núcleos con dos núcleos de rendimiento y cuatro núcleos de eficiencia. La GPU de 5 núcleos es compatible con el trazado de rayos acelerado por hardware, el sombreado de malla y el escalado de MetalFX.

El chip también es más capaz de manejar cargas de trabajo de IA con su motor neuronal de 16 núcleos, por lo que podemos esperar herramientas de Apple Intelligence más ágiles.

Pantalla ProMotion a 120Hz

Ha tomado mucho tiempo, pero finalmente el iPhone estándar tiene una pantalla ProMotion con frecuencia de actualización adaptativa de 120Hz. Cuando no se necesita esa frecuencia de actualización rápida, la pantalla bajará a 1Hz.

Eso ahora debería darle al teléfono una pantalla que pueda competir con las de los mejores teléfonos Android.

Como beneficio adicional, Apple está utilizando vidrio Ceramic Shield 2 que promete una resistencia a los arañazos 3 veces mayor para la pantalla que su predecesor, y también debería ser mejor para lidiar con los reflejos en entornos brillantes, ya que ahora tiene un revestimiento antirreflectante de siete capas.

...y una pantalla más grande y brillante

La pantalla también es un poco más grande gracias a algunos biseles más delgados, y ahora tiene 6.3 pulgadas. Y también admite actividad en vivo y widgets en la pantalla de bloqueo.

También es mejor en uso al aire libre, según Apple, ya que el brillo máximo ahora alcanza un máximo de 3,000 nits.

Nuevo sistema de cámara "Fusion" de 48 megapixeles

Apple ha revisado el sistema de cámara trasera para que ahora tenga dos sensores de 48 megapíxeles en una configuración vertical similar a una píldora.

La cámara inferior es la principal con una distancia focal de 26 mm y una apertura F.1.6, y estabilización óptica de imagen por cambio de sensor. Pero también sirve como cámara de teleobjetivo con un zoom óptico de 2x y una distancia focal de 52 mm. Las canalizaciones de imágenes separadas significan que la toma principal y el teleobjetivo se procesarán por separado, lo que esencialmente permite a Apple afirmar que ofrece dos cámaras en una.

La segunda cámara es una ultra gran angular de 48MP que ahora ofrece cuatro veces la resolución de la cámara ultra gran angular del iPhone 16. Tiene una distancia focal de 13 mm, apertura F.2.2 y una función de fotografía macro 1x de 12MP con una distancia focal de 26 mm.