Los usuarios del Samsung Galaxy Watch recibirán una app totalmente rediseñada y centrada en la inteligencia artificial para ofrecer una "experiencia personalizada"

Los usuarios del Samsung Galaxy Watch recibirán una aplicación de salud completamente rediseñada con nuevas funciones

Entre estas nuevas funciones se incluyen "Vitals", "Cardio Load" y una puntuación específica de salud cardíaca

La aplicación ahora se basa principalmente en la inteligencia artificial y está diseñada para convertir los Galaxy Watch en "compañeros de salud impulsados por IA"

Los usuarios del Samsung Galaxy Watch y del Samsung Galaxy Ring van a ver cambios importantes en la aplicación Samsung Health. Denominada «una nueva experiencia» en los materiales de prensa de Samsung, la aplicación de salud rediseñada incluye nuevos indicadores y resúmenes basados en IA para analizar toda la información de forma clara.

Samsung afirma que la nueva aplicación «utiliza la IA para convertir los datos biométricos diarios y nocturnos en consejos de salud personalizados, lo que ayuda a los usuarios a comprender mejor todo, desde la recuperación y la salud cardíaca hasta la carga de entrenamiento y el bienestar general».

Esto suena familiar. Fitbit también ha pasado recientemente por un rediseño completo centrado en la IA, incluyendo un cambio de nombre a Google Health. No todo ha sido color de rosa, ya que a muchos usuarios de Fitbit les desagrada profundamente el giro forzado hacia la IA, con lo que era Fitbit Premium ahora girando por completo en torno a su nueva herramienta de IA, Google Health Coach.

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Samsung Health ya utiliza la IA en segundo plano, por ejemplo, mediante el aprendizaje automático para calcular estadísticas como tu Energy Score, pero esta aplicación rediseñada también está poniendo la IA generativa en primer plano. Es probable que el momento en que se produce este cambio provoque una gran indignación entre los usuarios de Samsung.

Que no cunda el pánico, usuarios de Samsung

(Image credit: Samsung)

Afortunadamente, la cosa no es tan grave, a pesar de que Samsung ha adoptado un enfoque similar centrado en la IA y ha rediseñado su aplicación, por lo que los usuarios del Galaxy Watch pueden bajar las horquillas (por ahora). Para empezar, Samsung no ha introducido un muro de pago en Samsung Health; de lo contrario, habría disturbios en las calles.

En segundo lugar, al analizarlo más de cerca, el rediseño también es un poco menos drástico que el de Google: en lugar de centrarse por completo en un chatbot de IA, como ha optado por hacer Google Health, Samsung ha decidido utilizar GenAI para resumir y explicar tus métricas, añadiendo otras nuevas para que el usuario pueda profundizar en diferentes aspectos de su salud con mayor detalle.

He enumerado todas las nuevas métricas a continuación. Las herramientas existentes, como la puntuación de sueño, la puntuación de energía y el índice de antioxidantes de Samsung, se mantienen, y Samsung no ha anunciado que vaya a eliminar ninguna función; de nuevo, a diferencia de Fitbit y Google, que eliminaron funciones como las insignias y los desafíos.

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He enumerado todas las nuevas funciones a continuación. Cada una de estas funciones contará con resúmenes contextuales de IA, que explicarán qué significan los números y, cuando sea necesario, cómo mejorarlos.

(Image credit: Samsung)

Vitals : Al igual que la función de Apple Health, Vitals analizará "cinco señales biológicas clave durante la noche —frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura cutánea y oxígeno en sangre— comparándolas con su valor de referencia real en reposo". Básicamente, Samsung te avisará si uno o más de estos parámetros son anormales, lo que indicaría que podrías estar enfermándote.

: Al igual que la función de Apple Health, Vitals analizará "cinco señales biológicas clave durante la noche —frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura cutánea y oxígeno en sangre— comparándolas con su valor de referencia real en reposo". Básicamente, Samsung te avisará si uno o más de estos parámetros son anormales, lo que indicaría que podrías estar enfermándote. Puntuación de salud cardíaca : Combina la métrica de carga vascular de Samsung con las funciones de composición corporal de sus relojes, que pueden medir la masa muscular y la grasa de la misma manera que las mejores básculas inteligentes. Si tienes una carga vascular baja y un porcentaje de grasa corporal dentro del rango normal, es probable que tu puntuación de salud cardíaca sea buena.

: Combina la métrica de carga vascular de Samsung con las funciones de composición corporal de sus relojes, que pueden medir la masa muscular y la grasa de la misma manera que las mejores básculas inteligentes. Si tienes una carga vascular baja y un porcentaje de grasa corporal dentro del rango normal, es probable que tu puntuación de salud cardíaca sea buena. Carga cardiovascular diaria: Esfuerzo acumulado basado en el ejercicio cardiovascular reciente, como correr y andar en bicicleta. Contribuirá a tu Puntuación de energía.

Esfuerzo acumulado basado en el ejercicio cardiovascular reciente, como correr y andar en bicicleta. Contribuirá a tu Puntuación de energía. Índice de aptitud física: Un gráfico radial de cinco métricas diferentes (Fuerza, Flexibilidad, Resistencia, Cardio, Composición corporal). Lo más extraño hasta ahora: cómo Samsung pretende medir con precisión la flexibilidad con un Galaxy Watch sigue siendo un misterio para mí. Me he puesto en contacto con Samsung para aclarar esto.

El momento en que se produce esta actualización es sin duda interesante: recientemente han surgido informes sobre un Samsung Galaxy Fit 4 que, al combinarse con esta actualización de Samsung Health basada en IA, se convertiría en un verdadero competidor del Google Fitbit Air.

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