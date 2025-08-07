La directora financiera de Sony, Lin Tao, ha admitido que su actual estrategia de servicios en vivo «no está funcionando del todo bien».

Tao afirmó que, a pesar del cierre de Concord y el retraso de Marathon, sigue creyendo en la estrategia de Sony, pero que aprenderá de sus errores.

Los juegos de servicios en vivo representaron el 40% de los ingresos por software propio de Sony en el primer trimestre, pero "para todo el año será un poco menos, probablemente entre el 20 y el 30 %".

¿Has tenido problemas con el servicio de juegos de PlayStation? Parece que la compañía está al tanto de ello y comparte sus impresiones.

Sony admitió que su estrategia actual de juegos como servicio “no está yendo del todo bien”, tras el desastroso lanzamiento de Concord, aunque asegura que continuará con su plan y aprenderá de sus errores.

Durante una reciente sesión de preguntas y respuestas, posterior a la presentación de sus más recientes resultados financieros (vía VGC), un participante preguntó al panel de ejecutivos sobre el estado actual de la estrategia de juegos como servicio de PlayStation, especialmente después del retraso de Marathon y el cierre de Concord.

En respuesta, Lin Tao, directora financiera de Sony, dijo que aún cree en los juegos como servicio, a pesar de la percepción negativa reciente, y explicó que otros títulos como Helldivers 2 y Destiny 2 han logrado generar un flujo de ingresos constante que no existía hace cinco años.

“El año pasado, Concord fue cerrado, y este año Marathon se pospuso, así que han salido algunas noticias algo negativas”, dijo Tao (a través de un intérprete).

“Pero si miramos los últimos cinco años, hace cinco años los juegos como servicio prácticamente no existían para PlayStation Studios. Ahora tenemos Helldivers 2, MLB The Show, Gran Turismo 7 y Destiny 2 de Bungie, así que ya hay cuatro juegos de servicio en vivo que están contribuyendo a las ventas y ganancias de manera estable”.

Durante la presentación, se reveló que los juegos como servicio representaron el 40% de los ingresos por software first-party en el primer trimestre, y que para todo el año, se espera que la cifra sea un poco menor, probablemente entre el 20 y el 30%.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

“En cuanto a la transformación, no está yendo del todo bien”, añadió Tao,

“pero si lo vemos a largo plazo, y comparamos los cambios de los últimos cinco años, es claro que sí ha habido una evolución”.

“Por supuesto, reconocemos que aún hay muchos problemas, así que debemos aprender de los errores y asegurarnos de lanzar contenido como servicio con menos desperdicio y de manera más fluida”.

Concord fue cerrado solo dos semanas después de su lanzamiento, debido a bajas ventas y una escasa base de jugadores.

En su momento, el director del juego, Ryan Ellis, explicó que Firewalk Studios estaba explorando opciones, que habían detenido la venta de Concord, y que se ofrecieron reembolsos a todos los jugadores de PS5 y PC.

Aunque este juego como servicio tuvo un desempeño desastroso, Helldivers 2 fue un éxito rotundo, vendiendo 12 millones de copias en sus primeras 12 semanas. Fue tal su popularidad que Arrowhead se vio obligada a aumentar el límite de jugadores concurrentes a 700,000, después de superar fácilmente los 450,000.

El estudio desarrollador, Arrowhead Game Studios, también anunció recientemente que el juego publicado por Sony llegará a Xbox Series X y Series S el 26 de agosto de 2025.