El Nintendo Indie World Showcase de agosto ha concluido oficialmente, y esos 15 minutos estuvieron repletos de anuncios para Nintendo Switch y Switch 2.

Aunque no vimos el tan esperado Hollow Knight: Silksong, hubo muchos otros juegos independientes que nos emocionaron, incluyendo varios juegos de estilo metroidvania, un nuevo proyecto debut con el artista de píxeles de Celeste y múltiples títulos que están disponibles a partir de hoy.

Por si te lo perdiste, aquí tienes todo lo que se anunció durante el último Indie World Showcase.

Mina the Hollower

De los creadores de Shovel Knight, Mina the Hollower llegará a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el 31 de octubre de 2025.

En este juego, te pondrás en la piel de Mina, una famosa Hollower, en una misión para salvar una isla maldita. Se trata de una experiencia de acción y aventura que comparte el mismo estilo pixel art y la misma música que los juegos anteriores de Yacht Club Games, con peligros ambientales, monstruos y un conjunto de equipo personalizable.

Hoy mismo está disponible una demo.

Well Dweller

Well Dweller es un juego de estilo metroidvania, una especie de cuento de hadas oscuro, creado por el autor de Crypt Custodian e Islets, que presenta plataformas en 2D, mecánicas de desplazamiento lateral y combates contra jefes finales de aspecto aterrador.

Anunciado para Nintendo Switch y con lanzamiento previsto para 2026, juegas como Glimmer, un pequeño pájaro armado con una cerilla, que debe quemar a la malvada reina para salvar a su familia antes de que se conviertan en parte de su vestido real.

En tu viaje, conocerás a nuevos personajes y reunirás a todos tus hermanos protegidos, secuestrados del nido una noche en una serie de acontecimientos que conducen a la llegada de un pequeño héroe inesperado.

Neverway

Neverway es un juego debut desarrollado por Coldblood Inc., un estudio cofundado por el artista pixelado responsable de los galardonados Celeste y TowerFall, y que cuenta con una banda sonora original de Disasterpeace.

"Tras dejar su trabajo sin futuro, Fiona empieza de cero en una granja y se convierte en la heraldo inmortal de un dios muerto", reza la descripción del juego. "Haz amigos, lucha contra los horrores y salda tus deudas en Neverway, un RPG de simulación de vida de pesadilla".

El juego llegará a Nintendo Switch en 2026.

Herdling

Herdling es un nuevo juego de Okomotive, los creadores de los aclamados juegos FAR y los editores de Firewatch.

En esta aventura, te embarcas en una gran expedición alpina con una manada de misteriosas bestias llamadas Calicorns. A medida que asciendes por el sendero de la montaña, te encontrarás con peligros inquietantes, obstáculos y hermosas vistas.

Tu misión es guiar y proteger a los Calicorns mientras evitas los peligros y resuelves acertijos ambientales.

Descrito como «una emotiva historia sin palabras sobre la confianza, la supervivencia y el compañerismo durante una gran travesía por un mundo en ruinas», Herdling llegará a Nintendo Switch y PC el 21 de agosto de 2025.

Is This Seat Taken?

Disponible hoy mismo para Nintendo Switch, Is This Seat Taken? es un acogedor juego de puzles en el que debes emparejar a varios personajes en situaciones sociales.

"Tu misión es organizar grupos de personas según sus preferencias", reza la descripción del tráiler. "Ya sea en el cine, en un autobús abarrotado, en una boda o en un taxi estrecho, cada escenario presenta nuevos personajes con gustos específicos.

Un invitado a una fiesta con un olfato sensible no estará contento sentado junto a un desconocido que lleva demasiado perfume. Un pasajero somnoliento no estará contento tratando de dormir la siesta en el autobús junto a alguien que escucha música a todo volumen. ¡Se trata de leer el ambiente para encontrar la ubicación perfecta!".

Little Kitty, Big City

Little Kitty, Big City se lanzó el año pasado para Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S, pero el anuncio de hoy se presenta en forma de la actualización The Picture Purrfect, que llegará a finales de este año.

Con esta actualización de contenido gratuita, se ha añadido un personalizador de gatos, junto con nuevas áreas para explorar, nuevos y conocidos amigos con los que relacionarse y opciones adicionales para el modo foto.

Content Warning

Tras su lanzamiento inicial para PC y su gran éxito en el ámbito del streaming en directo en 2024, Content Warning llegará oficialmente a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 en 2026.

Este exitoso juego cooperativo en línea combina mecánicas de acción roguelike con el terror, y te reta a grabar «cosas aterradoras» con tus amigos para intentar que se vuelvan virales en SpöökTube.

Cada partida en el Viejo Mundo dura tres días; cuanto más aterradoras sean las cosas que grabes, más viral te volverás. Los ingresos por publicidad de tus videos de SpöökTube también te permiten a ti y a tus compañeros de equipo mejorar vuestro equipo para grabar mejores videos y sobrevivir más fácilmente.

Ball x Pit

Ball x Pitt es un juego roguelite de supervivencia en el que hay que romper ladrillos, fusionar bolas y construir bases, inspirado en juegos como Vampire Survivors. Con un estilo pixel art de baja poligonalidad, habrá más de 60 bolas aleatorias con las que equiparse y que se pueden usar para rebotarlas contra hordas de enemigos.

Cada nivel ofrecerá nuevos desafíos y jefes finales, personajes con los que interactuar y riquezas que ganar y que se pueden utilizar para ampliar tu granja.

Ball x Pitt se lanzará el 15 de octubre de 2025 para Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. También llegará a Nintendo Switch 2 en otoño de 2025.

Ya hay disponible una demo gratuita.

Ultimate Sheep Racoon

Ultimate Sheep Raccoon es un adorable juego multijugador para ocho personas en el que tú y tus amigos construís circuitos y competís contra obstáculos y peligrosas trampas.

Llegará a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 en invierno de 2025.

Glaciered

Glaciered es un juego de acción y aventura desarrollado por el estudio independiente japonés Studio Snowblind.

Ambientado 65 millones de años en el futuro, el mundo se ha congelado debido al Everwinter y los océanos han quedado sellados bajo una gruesa capa de hielo. Bajo los mares cubiertos de glaciares habitan nuevas especies llamadas Tuai, descendientes de las aves y sucesoras de los dinosaurios.

Juegas como un Tuai que explora el mundo submarino, luchando contra criaturas marinas con combates dinámicos en tiempo real para proteger la nueva Edad de Hielo.

Glaciered se lanzará en Nintendo Switch 2 como exclusiva temporal para consola este invierno. El juego llegará a Steam, con una ventana de lanzamiento prevista para el "tercer trimestre de 2025".

Winter Burrow

En este acogedor juego de Pine Creek Games ambientado en el bosque, tendrás que sobrevivir al duro invierno y reconstruir la madriguera de tu infancia como un ratón. Reúne recursos, crea objetos, hornea, conoce a los lugareños e intenta mantenerte caliente.

Winter Burrow se lanzará para Nintendo Switch este invierno.

Undusted: Letters of the Past

En Undusted: Letters of the Past, juegas como Adora, que regresa a la casa de su infancia tras la muerte de su madre. Mientras ordena la casa abandonada, descubre y restaura viejos recuerdos, y los fragmentos de un pasado olvidado vuelven poco a poco a encajar.

«No dejes ningún objeto sin limpiar y despierta recuerdos enterrados durante mucho tiempo bajo el polvo para encontrarle sentido al presente».

El juego se lanzará para Nintendo Switch en octubre de 2025. También está previsto su lanzamiento para PC.

Tiny Bookshop

Tiny Bookshop es un acogedor juego narrativo de gestión en el que debes abastecer y gestionar tu pequeña librería de segunda mano con diferentes libros y artículos, y montar tu tienda en lugares pintorescos.

Puedes personalizar tu tienda con artículos coleccionables como plantas y velas, recomendar el libro adecuado al cliente adecuado, hacerte amigo del peculiar elenco de personajes de Bookstonbury y ayudarlos, abastecer tus estantes y mucho más.

Tiny Bookshop llega hoy a Nintendo Switch y PC.

Caves of Qud

El galardonado Caves of Qud llegará oficialmente a Nintendo Switch a finales de 2025.

El juego, que se lanzó originalmente para PC en 2024, es un roguelike de ciencia ficción en el que los jugadores deben abrirse camino a través de miles de años de civilizaciones, mientras sobreviven en un mundo profundamente simulado de plantas sensibles, mutantes y cataclismos retrofuturistas.

Strange Antiquities

En Strange Antiquities, juegas como el encargado de una tienda dedicada a las antigüedades ocultas. Depende de ti encontrar e identificar artefactos arcanos y utilizarlos para ayudar a tus conciudadanos.

Este acogedor juego de simulación llegará el 17 de septiembre de 2025 a Nintendo Switch y PC.

OPUS: Prism Peak

OPUS: Prism Peak es un juego de aventuras narrativo en el que te pones en la piel de un fotoperiodista de mediana edad y agotado que ha dejado atrás la vida en la ciudad, solo para encontrarse abandonado en una montaña etérea habitada por espíritus.

Te encuentras con una niña espiritual que no recuerda quién es. A medida que avanza su viaje, su presencia le ofrece un punto de vista diferente que le ayuda a ver el mundo con más claridad.

"Para descubrir los secretos de este mundo místico y encontrar el camino de regreso a casa, debes reunir pistas y desentrañar sus misterios, con nada más que una vieja cámara en la mano.

Ajusta la apertura, el obturador y el enfoque de tu cámara para capturar lo que cada espíritu anhela ver. Ofrece tus fotos a la llama sagrada y ellos te responderán con orientación".

El juego se lanzará en Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC este otoño.

Go-Go Town!

Go-Go Town! es actualmente un juego de acceso anticipado en Steam y también ofrece una demo.

En este juego de construcción de ciudades tipo sandbox, te han asignado el puesto de alcalde de una ciudad en ruinas. Al igual que en otros juegos similares, debes construir y gestionar todo lo que hay en tu ciudad, asignar trabajadores, trazar la zonificación y mucho más hasta que prospere.

Puedes jugar en solitario, pero también hay una opción para jugar en modo cooperativo.

El juego llegará a Nintendo Switch en la primavera de 2026.

UFO 50

En UFO 50, puedes jugar a una colección de 50 juegos para un jugador y multijugador que abarcan una gran variedad de géneros, incluyendo juegos de plataformas, shoot 'em ups, juegos de puzles, roguelites y juegos de rol (RPG).

"A medida que recorras la biblioteca, establece conexiones y descubre más sobre UFO Soft, la empresa ficticia de los años 80 que está detrás de los juegos, así como su amplio universo compartido que incluye secuelas y personajes recurrentes", afirma el desarrollador Moss Mouth.

Este juego independiente se lanzó para PC en 2024, pero ahora está disponible para Nintendo Switch.