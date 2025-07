Nintendo Direct Partner Showcase en directo: todos los anuncios y noticias tal y como sucedieron

Refresh

¡Hola, jugadores! Faltan menos de dos horas para el Nintendo Direct Partner Showcase de hoy. Esta es la primera gran presentación de Nintendo Direct que tenemos desde el lanzamiento de Switch 2. Aunque no esperamos grandes anuncios propios relacionados con Mario, Zelda, etc., es probable que haya muchos juegos interesantes de desarrolladores y editores externos. Esperamos que nos acompañen para seguir la cobertura en directo de la presentación.

El elefante en la habitación... (Image credit: Team Cherry) Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos. Cada Nintendo Direct Partner Showcase e Indie World Showcase va acompañado inevitablemente de la misma pregunta: «¿Dónde está Silksong?». Sin embargo, esta vez hay una gran diferencia. Sabemos que Hollow Knight: Silksong tiene previsto su lanzamiento en algún momento de 2025. Y recientemente, Microsoft ha causado sensación con el anuncio de las consolas portátiles ROG Xbox Ally. Xbox también ha declarado que Silksong se podrá jugar en estos dispositivos cuando salgan al mercado. Las últimas filtraciones sugieren que las consolas portátiles ROG Xbox Ally podrían salir al mercado durante la Gamescom 2025, el 20 de agosto. Esto también podría significar que Hollow Knight: Silksong llegará por esas mismas fechas. ¿Qué tiene que ver esto con Nintendo Direct? Bueno, es muy posible que Nintendo se haya adelantado a Xbox con sus propios planes de anuncio de Silksong. También vimos unos cinco segundos del próximo juego en el Switch 2 Direct inicial allá por abril. Así que Nintendo ciertamente tiene antecedentes con el esperado título independiente. Lo sabremos con certeza (o no) en menos de dos horas...

¿Qué sabemos sobre los Duskbloods? (Image credit: FromSoftware) Nintendo sorprendió al mundo al revelar que la Switch 2 recibirá un título exclusivo desarrollado por el aclamado estudio FromSoftware. The Duskbloods está programado para lanzarse en 2026, únicamente para Nintendo Switch 2, y será un juego enfocado en multijugador asimétrico. El juego será distinto a Elden Ring: Nightreign, ya que incluirá un fuerte componente PvP (jugador contra jugador), a diferencia del enfoque estrictamente PvE (jugador contra entorno) de Nightreign. Una similitud entre ambos es que The Duskbloods contará con personajes predefinidos, cada uno con habilidades y trasfondos únicos. Claramente inspirado en Bloodborne, The Duskbloods explora una ambientación de horror gótico, aunque también parece incorporar elementos más modernos, como trenes y un sistema ferroviario. El director del juego, Hidetaka Miyazaki, fue entrevistado por Nintendo en una entrega de Creator’s Voice. Altamente recomendable si no la has leído, ya que Miyazaki ofrece muchos detalles sobre el juego y su proceso de desarrollo. Aún no se sabe si The Duskbloods hará una aparición en el próximo Nintendo Direct Partner Showcase, pero por lo pronto, yo ya estoy cruzando los dedos.

¿Qué es una Presentación de socios? En las presentaciones de Nintendo Direct, estamos acostumbrados a esperar grandes anuncios de la propia empresa. Sin embargo, las presentaciones de socios se diferencian en que se centran menos en Nintendo y más en sus socios externos que lanzarán juegos para Switch y Switch 2. En ese sentido, no esperen grandes anuncios centrados en Nintendo aquí. No sabemos cuándo será la próxima gran Nintendo Direct, pero esta no es una de ellas. Aun así, las Partner Showcases siguen teniendo la capacidad de sorprendernos. Desarrolladores como Capcom, Square Enix y Bandai Namco han aparecido en el pasado para ofrecernos mucha emoción, y espero que también sea el caso aquí.

¡Nuestra tarjeta de bingo de Nintendo Direct Partner Showcase! Hemos creado una sencilla tarjeta de bingo para la presentación de socios de Nintendo Direct, que puedes ver justo debajo. ¡No dudes en jugar con nosotros! (Image credit: Future)

¿Ubisoft causará sensación? (Image credit: Assassin's Creed Shadows) A mí me gustaron mucho tanto Star Wars Outlaws como Assassin's Creed Shadows, este último aún más, y estoy convencido de que Ubisoft tiene la intención de lanzar ambos juegos para la última consola portátil de Nintendo. Las versiones de Assassin's Creed para la Nintendo Switch original tuvieron bastante éxito y funcionaron muy bien, por lo que hay precedentes de que estos juegos lleguen a este tipo de sistemas. Y con las especificaciones más potentes de la Switch 2, debería ser más que capaz de ejecutar Outlaws o Shadows con un poco de optimización. ¿Qué opinan? ¿Serían buenas incorporaciones a la biblioteca de terceros de la Switch 2?

¿Debemos esperar una fecha para Elden Ring Tarnished Edition? (Image credit: FromSoftware Inc.) Es muy probable. Sobre todo porque sabemos que esta versión para Switch 2 de Elden Ring saldrá a la venta en 2025. Tarnished Edition incluye el juego básico y la expansión Shadow of the Erdtree en un solo paquete. También habrá nuevas clases iniciales, opciones de personalización para Torrent e incluso nuevas armas. Estas actualizaciones también llegarán a otras versiones del juego para PC, Xbox y PlayStation, así que no hay que preocuparse por perderse nada si no tienes una Switch 2. Si no conseguimos The Duskbloods aquí, esta sería la mejor alternativa del equipo de FromSoft. A menos que hagan algo loco y lancen una colección de King's Field para Switch 2. Me encantaría que lo hicieran.

¡Se acerca la hora! ¡Solo queda una hora para que comience la presentación de socios de Nintendo Direct!

¿Qué hay de nuevo acerca de Sonic? (Image credit: Sega) ¡No puedo creer que se me haya olvidado incluir al veloz erizo azul en la tarjeta de bingo! Es muy probable que hoy aparezca algo relacionado con Sonic en la Presentación de socios. Lo más probable es que se trate de un nuevo tráiler de Sonic Racing: CrossWorlds. Sega ha puesto todo su empeño en la comercialización de este juego, hasta el punto de que parece que cada semana tenemos un nuevo tráiler o un fragmento del juego. No sería descabellado esperar otro en esta presentación, quizá con la revelación de nuevas pistas o personajes invitados.

¡A media hora de iniciar! ¡Ya estamos a media hora! Solo quedan 30 minutos para que comience la presentación Nintendo Direct Partner Showcase. Recuerda que solo durará 25 minutos, así que no esperes una gran cantidad de anuncios. Aun así, esperamos que haya muchos juegos de gran calidad que podamos disfrutar en los próximos meses.

Un breve recordatorio sobre dónde verlo El mejor lugar para ver la presentación Nintendo Direct Partner Showcase de hoy será el canal oficial de Nintendo en YouTube. Nintendo of America atrae al mayor número de espectadores, pero el canal del Reino Unido también es un lugar fiable para verlo. Si lo prefieres, también puedes verlo en la página oficial de Twitch. Como consejo profesional, quizá te interese echar un vistazo a la versión japonesa de la presentación Partner Showcase después del evento, ya que a menudo muestran juegos que no se ven en las retransmisiones occidentales.

¡A solo 15 minutos! ¡Solo quedan 15 minutos para que comience la presentación Nintendo Direct Partner Showcase, amigos! ¡Preparen sus bocadillos y bebidas, y también sus predicciones de última hora!

¡Y estamos en vivo! ¡El evento ha comenzado! Y el primer anuncio es...

Monster Hunter Stories 3! (Image credit: Capcom) ¡Capcom ha dado inicio al Partner Showcase con un primer vistazo a Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection! El juego tiene un aspecto absolutamente magnífico y parece ser mucho más abierto, especialmente en comparación con los mundos relativamente lineales de los dos primeros juegos. ¡También se parece un poco a Fire Emblem! Aún no hay fecha de lanzamiento, solo que será en 2026.

Katamari! (Image credit: Bandai Namco) ¡Llega un nuevo juego de Katamari Damacy a Switch! Once Upon a Katamari parece muy similar en cuanto a jugabilidad a los demás juegos de la serie, pero nunca diré que no a más Katamari. ¡También es compatible con el modo multijugador en línea! El juego saldrá a la venta el 24 de octubre.

Just Dance (Image credit: Ubisoft) Tráiler obligatorio de Just Dance 2026 Edition. No es ninguna sorpresa, ¡ya nos lo esperábamos! Saldrá a la venta el 14 de octubre.

Dragonball! (Image credit: Bandai Namco) ¡Dragonball Sparking! ¡Zero llega a Switch 2! Es un poco como los antiguos juegos Budokai, un juego de lucha en arena muy divertido.

Plants vs Zombies (Image credit: Popcap) ¡Sí, Plants vs Zombies llegará a las consolas Switch! Plants vs Zombies Replanted saldrá a la venta el 23 de octubre.

Pac-Man World 2 remake! (Image credit: Bandai Namco) Vamos a tener otra nueva versión de Pac-Man. Pac-Man World Re-Pac 2 saldrá a la venta el 26 de septiembre.

Final Fantasy Tactics! (Image credit: Square Enix) ¡Nuevas imágenes de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles! Lanzamiento para Switch y Switch 2 el 30 de septiembre.

Persona 3 Reload (Image credit: Sega) ¡Persona 3 Reload se lanzará para Switch 2! Se trata de una fantástica nueva versión de un clásico juego de rol para PS2. Llegará a Switch 2 el 23 de octubre.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment! (Image credit: Nintendo) Técnicamente sí, ¡se trata de un juego de terceros! Desarrollado por Koei Tecmo y Omega Force, el juego Hyrule Warriors Age of Imprisonment acaba de presentarse en el Nintendo Direct Partner Showcase. Prepárate para disfrutar de enormes campos de batalla y habilidades de personajes increíbles. ¡Aunque todavía no hay fecha de lanzamiento!

Madden (Image credit: EA) ¡Sí, es Madden! Otra franquicia deportiva de EA llega a Switch 2. Madden NFL 26 se lanzará el 14 de agosto.

Chillin' by the Fire (Image credit: Oink Games) Acaban de anunciar un pequeño y acogedor juego de fogata. Me gusta mucho el aspecto de este. Tiene un ambiente muy relajado. Asa malvaviscos y mantén la fogata encendida en diferentes condiciones climáticas. También es compatible con GameChat y la cámara. ¡Sale hoy mismo!

Apex Legends (Image credit: EA) ¡Apex Legends también llegará a Switch 2 el 5 de agosto!

Star Wars Outlaws (Image credit: Ubisoft) Outlaws se anunció en la presentación inicial de Nintendo Switch 2 Direct, pero ahora tenemos una idea más clara de cuándo podemos esperar que el juego llegue a la consola. Star Wars Outlaws llegará a Nintendo Switch 2 el 4 de septiembre.

Cronos: The New Dawn (Image credit: Bloober Team) El próximo juego de terror de Bloober Team también llegará a Switch 2. La terrorífica aventura de ciencia ficción del desarrollador del remake de Silent Hill 2 tiene un aire a Dead Space, así que estoy deseando ver en qué se diferencia este. Me encanta la ambientación de viajes en el tiempo. Cronos: The New Dawn llegará a Switch 2 el 5 de septiembre.

Yakuza Kiwami 2 (Image credit: Sega) ¡Yakuza Kiwami 2 llega a Switch 2! Se trata de una nueva versión de Yakuza 2, en la que Kazuma Kirui se traslada a Sotenbori, donde se enfrenta al tiránico Ryuji Goda. Es un juego increíble, así que no te lo pierdas si acabas de empezar a seguir la serie. Yakuza Kiwami 2 llegará a Switch 2 el 13 de noviembre.

Montage time! ¡Hay tantos juegos que es imposible contarlos todos! Pero es un avance de varios juegos fantásticos que llegarán a Switch 2. Borderlands 4, NBA Bounce, Hello Kitty, Romancing Saga 2, Shinobi Art of Vengeance y muchos más llegarán pronto a Switch 2.

New HD-2D RPG! (Image credit: Square Enix) Square Enix ha anunciado un nuevo juego con su motor HD-2D: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Sin duda, tiene el estilo de Octopath Traveler, con grandes áreas explorables. Como RPG de acción, el combate parece desarrollarse en tiempo real, a diferencia del sistema por turnos de Octopath y Dragon Quest. El juego se lanzará en 2026 y ya hay una demo disponible.

Octopath Traveler 0 (Image credit: Square Enix) ¡Un nuevo juego de Octopath Traveler! Octopath Traveler 0, a juzgar por el título, podría ser una precuela de los otros dos juegos de la serie. Parece tener un enfoque de juego diferente. Aunque se mantienen las batallas por turnos, hay algunos elementos de construcción de ciudades y lo que parece ser un creador de personajes. Se lanzará el 4 de diciembre.

¡Y eso es todo! Esto es todo por lo que respecta a la presentación de socios de Nintendo Direct. Se han anunciado muchísimos juegos, tantos que, sinceramente, ha sido difícil seguir el ritmo. Sin embargo, hay mucho que esperar. Monster Hunter Stories 3 y Octopath Traveler 0 fueron sorpresas muy grandes. También estoy esperando con ansias Persona 3 Reload y Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Sin embargo, no hubo nada sobre Duskbloods ni Hollow Knight: Silksong. ¡Tendremos que esperar un poco más para obtener más información sobre ellos!

Resultados de nuestra tarjeta de bingo (Image credit: Future) Sinceramente, lo hice fatal. ¡Espero que ustedes hayan acertado un poco más en sus predicciones!

Si estás buscando una lista completa de todo lo que se mostró en la Nintendo Direct Partner Showcase, hemos hecho todo lo posible por cubrir absolutamente todo lo que se presentó. En esta página, ahora tenemos una lista completa de todos los juegos con información preliminar. Así que, si llegaste tarde al evento o no pudiste verlo, ¡asegúrate de desplazarte hacia atrás en nuestro blog en vivo para ver todo lo que te perdiste!

Necesito Just Dance 2026 Edition en mis venas (Image credit: Ubisoft) ¡Hola, jugadores! Soy Dash, redactor de hardware. Me han pedido que elija mi juego favorito de la feria, y no puedo fingir que sea otro que Just Dance 2026 Edition. Soy un gran fan de Just Dance desde que dio el salto a un servicio completo en vivo, y un nuevo paquete de canciones anual es justo lo que necesito para volver a subir en las tablas de clasificación. Este es el primer juego de Just Dance que llega a Nintendo Switch 2, si no contamos las entradas anteriores compatibles con versiones anteriores, así que tengo curiosidad por ver cómo aprovechará las características de la consola. ¿Veremos compatibilidad total con la cámara de Nintendo Switch 2? Sin duda, eso espero, ya que podría dar lugar a una puntuación en línea mucho más precisa y receptiva.

El Direct japonés también tenía muchas cosas (Image credit: HoloLive / Nintendo) La transmisión japonesa Nintendo Direct Partner Showcase presentó una gran cantidad de juegos que no aparecieron en las versiones occidentales. Entre ellos destacaron el tráiler completo de Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, así como el próximo RPG Varlet. Se mostró un juego de HoloLive con los icónicos VTubers, así como un simpático simulador de cafetería y un ecléctico juego de mesa. Puedes ver la transmisión japonesa completa aquí.