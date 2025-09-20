Los creadores de Fortnite pronto podrán vender sus propios artículos y pagar para anunciarlos

Los creadores de Fortnite podrán vender artículos y cosméticos a partir de diciembre de 2025.

Hasta finales de 2026, se quedarán con todos los beneficios, momento en el que Epic se quedará con el 50 % para ayudar a financiar el ecosistema del juego.

Los creadores pueden pagar para que su isla aparezca en la fila patrocinada.

Sin duda, hay algo que no podemos negar sobre Fortnite, el gran éxito de Epic Games no permanece quieto por mucho tiempo. ¿Quieres saber cuál es la novedad más reciente?

Mientras esperamos la llegada del nuevo Megazord de los Power Rangers, el desarrollador ha confirmado que los creadores y desarrolladores de Fortnite que construyan sus propias experiencias podrán vender artículos dentro del juego.

(Image credit: Epic Games)

En una entrada del blog dedicada a las novedades del ecosistema de creadores, Epic anunció que, a partir de diciembre, los desarrolladores podrán vender artículos desde sus propias islas del juego Fortnite, sin pasar por la tienda del juego.

Aunque los creadores acabarán ganando el 50 % del valor de los V-Bucks por los artículos vendidos, Epic afirma que, desde diciembre de 2025 hasta finales de 2026, ganarán la totalidad de ese valor.

En cuanto a cómo se calculará ese valor, Epic afirma que «para determinar el valor de los V-Bucks en dólares estadounidenses en un mes determinado, tomamos todo el gasto en dinero real de los clientes para comprar V-Bucks (convertido a dólares estadounidenses), restamos las comisiones de la plataforma y la tienda (que oscilan entre el 12 % en Epic Games Store y el 30 % en las consolas actuales) y lo dividimos por el total de V-Bucks gastados por los jugadores».

«Las comisiones medias de la plataforma y la tienda de Fortnite son actualmente del 26 % (con comisiones específicas que oscilan entre el 12 % en Epic Games Store y el 30 % en las plataformas de consola). Por lo tanto, el 50 % del valor de los V-Bucks se traduce en aproximadamente el 37 % del gasto minorista, y el 100 % del valor de los V-Bucks se traduce en aproximadamente el 74 %».

Los artículos que se pueden vender se clasifican en las categorías "consumibles" y "duraderos", incluyendo los primeros artículos de uso único o limitado, y los segundos, skins y otros cosméticos.

Si un creador quiere destacar un artículo en venta, puede comprar espacio en la fila patrocinada para mostrar su isla a otros usuarios, y Epic afirma que los creadores también obtendrán ingresos adicionales gracias a un «fondo de participación» que tiene en cuenta el tiempo que los jugadores pasan en la isla de un creador, cuánto dinero gastan allí y cuántos usuarios permanecen en ella.