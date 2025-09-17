Fecha de lanzamiento de Fortnite Dino Megazord y qué esperar de la nueva skin de Power Rangers

¿Eres fan de Fortnite y estás esperando la nueva skin de Megazord? De ser así, te tenemos noticias, así que no te pierdas ningún detalle.

Este mes se lanzará una skin de Fortnite Megazord, pero ya se ha retrasado con respecto a su fecha de lanzamiento inicial, prevista para el 16 de septiembre. Epic Games aún no lo ha confirmado específicamente, aunque ha anunciado discretamente un retraso en el contenido de la semana 6.

What's new in Fortnite? (Image credit: Epic Games) Fortnite acaba de lanzar los skins de Beavis y Butthead. Ya se pueden comprar en la tienda de artículos. Por otra parte, Gorillaz es el cabeza de cartel actual del Festival Fortnite, con un montón de skins y canciones añadidas a la tienda. También estamos a solo unos días del skin Dino Megazord, que queda genial junto a los Power Rangers que ya están en el juego.

Ahora que se ha lanzado una nueva temporada de Fortnite, hay un mapa completamente nuevo para probar y se ha añadido un sistema de clasificación para combatir los errores. Hay rangos que subir en cada partida, lo que te da acceso a un equipo cada vez más potente.

Todavía queda un tiempo para que llegue la próxima temporada de Fortnite, pero hay mucho con lo que mantenernos ocupados hasta entonces. Son actualizaciones periódicas como estas las que mantienen a Fortnite en los primeros puestos de nuestra lista de los mejores juegos gratuitos.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el aspecto Dino Megazord de Fortnite, incluyendo cuándo llegará al juego y detalles sobre cómo desbloquearlo una vez que esté disponible. A medida que se revele nueva información más cerca del lanzamiento, nos aseguraremos de actualizar esta página.

Fecha de lanzamiento de Fortnite Megazord

(Image credit: Epic Games)

El skin Megazord de Fortnite estaba previsto que saliera a la venta el 16 de septiembre de 2025. Actualmente, sabemos que la actualización se ha retrasado, aunque no se han dado detalles. Esto solo se ha anunciado a través de un tuit de Fortnite Status. Actualizaré la información cuando sepamos más. Hay una actualización de Fortnite prevista para el 18 de septiembre, por lo que predigo que las misiones de Dino Megazord aparecerán entonces.

El mejor lugar para mantenerse al día de las actualizaciones específicas más cercanas al lanzamiento de la nueva temporada es la cuenta de Twitter de Fortnite Status. Nos aseguraremos de mantener esta página actualizada también.

Cómo desbloquear el skin Megazord de Fortnite

(Image credit: Epic Games)

Podrás empezar a completar misiones cuando llegue la actualización que te permitirá avanzar hacia el aspecto Fortnite Dino Megazord. Al igual que con los aspectos especiales anteriores, como Superman, al ganar XP se desbloquearán poco a poco más y más recompensas. Tendremos que esperar hasta que se acerque el lanzamiento para saber exactamente cuáles son estas misiones, pero es de esperar que giren en torno a objetos, armas y NPC de Power Rangers.