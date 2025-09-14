Hablamos con los productores de Sonic Racing: CrossWorlds y Pac-Man World 2 Re-Pac sobre la colaboración mutua

¿Eres de los que no aguanta más para poder disfrutar de onic Racing: CrossWorlds, el ambicioso juego de carreras? De ser así, seguramente debes saber que la franquicia de Sonic Team no será la única en el centro de atención, ya que las celebraciones del 45.º aniversario de cierto peligro amarillo continúan con el próximo lanzamiento de Pac-Man World 2 Re-Pac y una colaboración bidireccional/two-way entre ambos juegos.

Por si no lo sabes, CrossWorlds contará con Pac-Man como piloto jugable (junto con una pista inspirada en la serie) como parte de su hoja de ruta de contenido descargable (DLC). Por su parte, Pac-Man World 2 Re-Pac (una versión totalmente en 3D del popular juego de plataformas para PlayStation 2 y GameCube) recibirá un paquete de DLC con temática de Sonic que incluirá la icónica Green Hill Zone como escenario jugable.

En la Gamescom 2025, tuve la oportunidad de sentarme con Takashi Iizuka, de Sonic Team, y Yuji Yoshii, de Bandai Namco. Les pregunté de todo, desde qué es lo que más les emociona de la próxima colaboración hasta cuáles son sus juegos favoritos de la larga franquicia del otro.

Ponle un anillo

(Image credit: Sega)

Sonic Racing: CrossWorlds ha causado sensación en el periodo previo a su lanzamiento, siendo el juego online multiplataforma una de sus características más destacadas. Sin embargo, no es eso lo que más entusiasma al director de Sonic Team, Takashi Iizuka.

«Lo que nos diferencia de otros juegos de carreras son los Travel Rings», afirma Iizuka. «Cuando llegas a la segunda vuelta, pasas por un Travel Ring que te lleva a un mundo completamente diferente. Creo que este elemento sorpresa es algo que realmente destaca. Cada vez que juegas, hay algo nuevo, emocionante y sorprendente».

Las ubicaciones de los Travel Rings son algo por lo que Sonic Team está apostando fuerte. No solo conduciremos por lugares familiares de Sonic. En cambio, son literalmente una oportunidad para vincularse con otras franquicias populares como Minecraft, Bob Esponja y, por supuesto, Pac-Man.

"Al principio, Sega se puso en contacto con nosotros", dijo Yuji Yoshii, productor de Pac-Man World 2 Re-Pac. "Nos dijeron que sería maravilloso tener a Pac-Man en Sonic Racing: CrossWorlds. Pero también pensamos que una colaboración bidireccional sería estupenda, así que eso fue lo que le propusimos a Sega. También nos atrajo mucho la singularidad del sistema Travel Ring, ¡así que estamos muy emocionados de poder participar!".

¡Vamos!

(Image credit: Sega)

Aproveché para charlar con Iizuka sobre mi experiencia con el sistema de gadgets de mi anterior avance de Sonic Racing: CrossWorlds.

Aunque disfruto mucho con la expresión de los jugadores y los modos de juego que ofrecen estas ventajas equipables, le expresé mi preocupación por el hecho de que ciertas combinaciones puedan ser preferibles en línea debido a su increíble poder. Estoy seguro de que muchos de ustedes han visto clips de la prueba de red abierta en los que el objeto del camión monstruo arrasa con los corredores desde la línea de salida.

«Consideramos que el sistema de gadgets es una innovación para los juegos de carreras», dijo Iizuka, «y se pueden combinar con mucha, mucha libertad. Si se te da muy bien derrapar, por ejemplo, puedes usar gadgets para mejorar tus derrapes. O si te gusta colocar objetos, también hay gadgets que te ayudan a hacerlo.

Por ahora, no nos preocupa [el equilibrio], pero como también tenemos previsto actualizar el sistema de gadgets, debemos tener cuidado y asegurarnos de que siga siendo un sistema que todos puedan disfrutar».

Aún no sabemos con certeza qué implicarán estas actualizaciones del sistema de artilugios tras el lanzamiento, pero supongo que Sonic Team estudiará la posibilidad de añadir aún más artilugios nuevos, además de equilibrar aquellos que podrían explotarse para obtener ventaja en línea.

Mira, por muy divertido que sea el camión monstruo en la línea de salida de Apotos y su recta cómicamente estrecha, eso es algo que ya está infundiendo miedo en los corazones de los cazadores de rangos en línea.

Lo mejor de dos mundos

(Image credit: Bandai Namco / Sega)

Por último, por diversión, le pregunté a Iizuka cuál era su juego favorito de Pac-Man, y lo mismo le pregunté a Yoshii. Ambos me revelaron que eran fans desde hacía mucho tiempo de las franquicias del otro, y Yoshii sentía una especial admiración por la serie que está produciendo actualmente.

"Ya soy un anciano, como puedes ver", bromeó Yoshii, "pero disfruté mucho jugando a Pac-Man desde muy temprana edad. Jugué al [original] en salas recreativas cuando era un niño de primaria. Así que, desde la perspectiva de un jugador, soy un gran fan tanto del Pac-Man antiguo como del moderno".

"En cuanto a Sonic", continuó Yoshii, "es difícil quedarse con un solo juego, así que me quedo con Sonic Generations, que es como tener dos juegos en uno, ¡creo!".

Iizuka añadió: "Hoy en día, Pac-Man World 2 Re-Pac es un juego en 3D, pero el original [Pac-Man World], y Pac-Land antes que él, eran más bien juegos de desplazamiento lateral. Me encanta este estilo de juego en 2D de desplazamiento lateral, y cuando tuve la oportunidad de jugarlos por primera vez en su día, ¡me parecieron increíbles!".