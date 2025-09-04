Los jugadores de Hollow Knight: Silksong en Nintendo Switch 2 podrán descargar un paquete de actualización gratuito para desbloquear "funciones mejoradas"

Hollow Knight: Silksong contará con "funciones mejoradas" en Nintendo Switch 2

Los jugadores de Switch que reciban una clave del juego por haberlo respaldado en Kickstarter deberán descargar un paquete de actualización independiente de forma gratuita

Esto sugiere que el paquete de actualización estará disponible en Switch 2 para todos los jugadores, incluso para aquellos que no hayan respaldado el proyecto

¿Eres de los que quiere disfrutar de Hollow Knight: Silksong en Nintendo Switch 2? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues Team Cherry reveló que podrás descargar un paquete de mejora para desbloquear "funciones mejoradas".

Esto, según una nueva publicación en el Kickstarter del estudio, donde Team Cherry explicó que los patrocinadores que apoyaron el proyecto recibirán sus llaves originales de Nintendo Switch directamente por correo electrónico tras completar una encuesta. Además, señaló que quienes jueguen en Switch 2 deberán descargar un paquete de mejora adicional desde la eShop para acceder a las mejoras (vía Eurogamer).

“Para los jugadores de Nintendo Switch 2, después de canjear su llave de Nintendo Switch y descargar el juego, deberán descargar adicionalmente el (gratuito) Hollow Knight: Silksong Upgrade Pack desde la eShop para desbloquear las funciones mejoradas de la plataforma”, explicó Team Cherry.

Aunque no está confirmado oficialmente, esto sugiere que si compras el juego directamente en Switch 2 no será necesario descargar un paquete adicional, y que estará disponible para todos los jugadores, incluso si no respaldaron el proyecto en Kickstarter.

Apenas ayer, Team Cherry anunció que el tan esperado Silksong costará solo $19.99 USD (alrededor de £19.99) y hasta compartió horarios específicos de lanzamiento.

El juego se estrenará oficialmente el 4 de septiembre de 2025 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Asus ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X.

Además, Team Cherry liberó un tráiler completo de jugabilidad, que muestra nuevas funciones como un sistema de crafteo, un vistazo a nuevas ubicaciones y enemigos, así como adelantos de más de 40 enfrentamientos legendarios contra jefes.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza