¡Ya puedes disfrutar de Claws of Awaji, la primera gran expansión de Assassin’s Creed Shadows!

¡La espera finalmente terminó! Claws of Awaji, la expansión de Assassin's Creed Shadows ya está disponible en sus plataformas favoritas, incluido Xbox Series X|S, PlayStation 5, macOS, Epic Games Store, Steam y Ubisoft Store. Así que no esperes más y corre a disfrutar de todas las novedades.

El contenido puede adquirirse por separado, así como obtenerse de forma gratuita por todos aquellos que reservaron el juego en la preventa, además de estar disponible para los suscriptores de Ubisoft+

Desarrollada por Ubisoft Bordeaux*, Claws of Awaji ofrece más de 10 horas de nuevos contenidos, presentando una región inédita y una narrativa que amplía la historia de Naoe y Yasuke. Ambientada después de los eventos del juego base, la expansión requiere que la campaña principal esté concluida antes de liberar el nuevo contenido.

La aventura comienza cuando Naoe viaja a Awaji en busca de un misterioso shinobi. Allí, junto a Yasuke, deberá enfrentarse a los peligrosos Sanzoku Ippa, una facción implacable que amenaza la paz en la isla. Durante la exploración de la misteriosa Awaji, los jugadores descubrirán ciudades vibrantes y paisajes marítimos impresionantes, pero deberán mantenerse en constante alerta, ya que las emboscadas y trampas dejarán claro que su presencia no es bienvenida.

Claws of Awaji añade una amplia variedad de novedades a Assassin's Creed Shadows, incluyendo nuevas habilidades, armas, armaduras y equipamiento para Naoe y Yasuke, todos integrados al juego principal. Estas mejoras serán esenciales para enfrentarse a nuevos enemigos y jefes desafiantes que esperan en la isla.

Con el lanzamiento de la expansión, todos los jugadores de Shadows podrán desbloquear un arma nueva y gratuita para Naoe, el Bo Staff (bastón largo), a través de una misión gratis. Ágil y rápido, el Bo permite realizar combinaciones fluidas y creativas, alcanzando a múltiples adversarios en secuencia. Los jugadores de Claws of Awaji también tendrán acceso a versiones legendarias del Bo, con grabados exclusivos que solo están disponibles en la Isla de Awaji.

La expansión llega tras meses de soporte posterior al lanzamiento, que trajo novedades como el modo New Game+ y la dificultad Pesadilla. La actualización más reciente, lanzada el 11 de septiembre, incorporó mejoras de calidad de vida solicitadas por la comunidad, como la posibilidad de avanzar el tiempo y revelar automáticamente el mapa de una región tras completar todos los puntos de sincronización.

Assassin's Creed Shadows está disponible para Xbox Series X|S, PlayStation®5, macOS®, Epic Games Store y Ubisoft Store en Windows PC, además de Ubisoft+. El juego puede adquirirse con hasta un 40% de descuento en la Ubisoft Store y en otras plataformas.

Con desarrollo liderado por Ubisoft Quebec*, Assassin's Creed Shadows lleva a los jugadores a un viaje envolvente por el turbulento período del Japón feudal. Es posible asumir el doble rol de Naoe, una hábil asesina shinobi, y Yasuke, un poderoso guerrero samurái, cada uno con estilos y habilidades únicas. El juego ofrece combates dinámicos con diferentes armas —incluyendo Katana, Naginata y muchas más—, así como tácticas de sigilo, infiltración y enfrentamientos directos. El mundo, ricamente detallado, refleja tensiones políticas, alianzas inestables y vendettas personales. Cada decisión, desde el combate hasta el diálogo, puede moldear el destino de los personajes y el legado que dejan en la historia.