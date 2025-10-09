Fortnitemares regresa hoy al épico juego battle royale con una gran variedad de skins de terror, una colaboración con Scooby Doo y mucho más

Vuelve Fortnitemares, el evento anual de Halloween de Fortnite.

El evento de temporada incorpora a Doja Cat, Scooby Doo y su pandilla, además de varios aspectos inspirados en películas de terror y videojuegos.

El 10 de octubre se añadirá un nuevo mapa: Isla Nitemare.

¡La espera terminó! Epic Games reveló mayores detalles sobre Fortnitemares, el evento anual de Halloween de Fortnite, incluyendo personajes crossover que llegarán al juego.

Fortnitemares regresa oficialmente hoy, 9 de octubre, y, al igual que el año pasado, el evento de temporada llega con una nueva y emocionante colaboración para celebrar, esta vez protagonizada por Scooby Doo y su pandilla.

El tráiler ha confirmado que Scooby Doo, Shaggy, Daphne, Fred y Velma aparecerán en el evento de Halloween de este año y probablemente estarán disponibles como skins en la tienda de artículos.

A ellos se unirán la jefa del evento principal de este año, Mother of Thorns, y la estrella del pop Doja Cat.

"El miedo tiene una nueva cara. Conoce a Mother of Thorns, Doja Cat, que está convirtiendo Battle Royale en su reino encantado y desatando el caos con un elenco de personajes salvajes", adelantó Epic Games.

Entre estos personajes se encuentran iconos del terror como Ghostface de Scream, Jason Vorhees de Viernes 13, Miércoles Addams, el Grabber de Black Phone y Art el Payaso de Terrifier.

También habrá algunos skins inspirados en videojuegos, como los de R.E.P.O. y Huggy Wuggy del juego de terror y supervivencia Poppy Playtime.

Los jugadores también podrán disfrutar de la nueva isla Nitemare, que debutará en Fortnite Reload el 10 de octubre y transformará el mapa en un espectáculo inspirado en Halloween.

El nuevo evento llega en medio de la temporada 4 del capítulo 6, que recientemente ha añadido una colaboración con K-pop Demon Hunters.

Para más información, no te pierdas nuestro artículo completo sobre Fortnitemares 2025 y nuestra guía sobre la fecha de lanzamiento de la próxima temporada de Fortnite y lo que podemos esperar de la temporada 5 del capítulo 6, incluidos los cambios en el mapa y las próximas actualizaciones.

