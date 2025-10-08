Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory DLC llegará en noviembre como un DLC gratuito con una nueva región, misiones y mejoras adicionales

El DLC gratuito de Assassin's Creed Mirage, Valley of Memory, ya se ha revelado y se lanzará el 18 de noviembre.

La expansión añade nuevo contenido a la historia y tiene lugar antes del final de Mirage.

También se añadirán nuevas mejoras al juego, como la posibilidad de saltar manualmente, misiones rejugables y mucho más.

Es hora de conocer los detalles de la última expansión de la historia de Assassin's Creed Mirage, Valley of Memory, un DLC que llegará en noviembre.

Valley of Memory llegará el 18 de noviembre de 2025, justo a tiempo para el segundo aniversario del juego, y ofrecerá hasta seis horas de nuevo contenido argumental que tiene lugar antes del final de Mirage.

«Valley of Memory comienza cuando Basim descubre que su padre, perdido hace mucho tiempo, podría seguir vivo en AlUla», explica Ubisoft en el anuncio. «Basim decide emprender un viaje para comprobar si los rumores son ciertos, solo para descubrir que el valle de AlUla está amenazado por una peligrosa banda de ladrones y que su padre ha desaparecido».

Con las nuevas misiones de la historia también llegan una nueva región y un nuevo mapa para explorar, junto con objetivos de asesinato adicionales, misiones secundarias y contratos. Además, Basim ahora también puede tocar el laúd en determinados lugares una vez que los jugadores encuentran las partituras a través de misiones de parkour.

Hablando de parkour, el DLC llegará con una serie de mejoras importantes, incluidas nuevas características en la jugabilidad que «reforzarán nuestra experiencia de parkour» con una habilidad de salto manual, que se puede activar en la configuración.

También se añadirá un nuevo esquema de control junto con el salto manual, y los jugadores podrán personalizar las expulsiones laterales y traseras, que antes solo se podían realizar cuando Basim tenía un lugar claro para aterrizar o agarrarse.

Todas las misiones y contratos de la caja negra en Mirage y Valley of Memory se podrán volver a jugar una vez que los jugadores los hayan completado y serán accesibles a través de "Animus Sequences". Cada misión rejugable también ofrecerá nuevos desafíos que desbloquearán recompensas exclusivas dentro del juego.

Se ha añadido una nueva habilidad llamada Ingeniero 2 al árbol de habilidades de Basim que le permite equipar todas las modificaciones de nivel a sus herramientas, mientras que se ha añadido una nueva modificación de nivel 3 a todas las herramientas.

Por último, los jugadores también podrán disfrutar de dos nuevos niveles de dificultad personalizables. Se espera que se revelen más detalles en las notas del parche de la próxima actualización.

