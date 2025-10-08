Fecha de inicio de Fortnitemares 2025, skins colaborativas y avances: todo lo que sabemos sobre el próximo evento de Halloween de Fortnite

Fortnitemares 2025 es real y se según rumores, está más cerca que nunca de llegar a Fortnite a finales de semana.

Aunque Epic Games aún no ha revelado todos los detalles sobre el evento de Halloween de este año, sabemos que contará con la participación de la megaestrella del pop Doja Cat y Ghostface de Scream. Otros adelantos apuntan a una colaboración con Scooby Doo, así como a otras interesantes colaboraciones.

Fortnite se encuentra actualmente en el capítulo 6 de la temporada 4, y recientemente ha habido una colaboración con K-pop Demon Hunters que ha introducido algunos cambios en el mapa. A medida que el año llega a su fin, está claro que Fortnite no va a bajar el ritmo. Son las actualizaciones y los cambios regulares, como Fortnitemares, los que han mantenido a Fortnite en los primeros puestos de nuestra lista de los mejores juegos gratuitos.

Aquí está todo lo que sabemos sobre Fortnitemares 2025, incluyendo un vistazo al teaser de Doja Cat y alguna información que han revelado los filtradores. A medida que se conozcan nuevos detalles, esta página se irá actualizando.

Fecha de inicio de Fortnitemares 2025

Epic Games ha confirmado que Fortnitemares 2025 comenzará el 9 de octubre de 2025. Así lo indica una ventana emergente en el juego que adelanta el próximo evento. Puedes ver la imagen a continuación:

Fortnitemares 2025: colaboraciones confirmadas

Gracias a la cuenta oficial de Fortnite en Reddit (u/TheFortniteTeam), sabemos que Scooby Doo, Scream y R.E.P.O. forman parte de Fortnitemares 2025. El equipo publicó imágenes en varios subreddits diferentes, y puedes ver dos de ellas en la imagen de arriba. El teaser de Scream se encuentra a continuación, y muestra a un Peely muy aterrorizado reflejado en el cuchillo de Ghostface.

En la cuenta oficial de Instagram de Fortnite se han publicado varios clips de audio que apuntan a próximas colaboraciones. La publicación que aparece a continuación hace referencia a Black Phone, con The Grabber pronunciando algunas frases emblemáticas de la primera película.

Luego está el clip de abajo, que incluye efectos de sonido de la serie Viernes 13. ¡Parece que Jason participará en Fortnitemares 2025!

Fortnitemares Doja Cat

.@DojaCat is ready to unleash chaos... pic.twitter.com/sVCit7Ms3GOctober 7, 2025

Por último, tenemos a Doja Cat, quien ha sido revelada como la villana principal de Fortnitemares de este año. El clip que aparece arriba fue compartido en la cuenta oficial de Twitter de Fortnite y probablemente sea una pequeña parte de un tráiler que se lanzará en las próximas 24 horas (el 9 de octubre). Como siempre, me aseguraré de actualizar esta página una vez que tengamos el tráiler oficial.

Filtraciones sobre Fortnitemares 2025

Ahora pasemos a la información filtrada por algunos destacados filtradores de Fortnite. La primera proviene del usuario de Twitter @x103p, quien descubrió algunas skins próximas de Doja Cat, capturando pantallas de una transmisión en vivo realizada por la propia Doja Cat en Instagram. Puedes verlo a continuación:

DOJA CAT HAS 2 FORTNITE OUTFITS pic.twitter.com/UeN8V5ItZcOctober 7, 2025

A continuación, tenemos a @ShiinaBR en Twitter, quien ha sido una fuente muy confiable de filtraciones sobre Fortnite en el pasado. Publicó un resumen de las filtraciones hasta el momento, enumerando los personajes que, según los rumores, aparecerán en Fortnitemares. Hasta ahora, se ha confirmado gran parte de la lista, pero aún nos falta ver a Terrifier y Poppy Playtime.

FORTNITEMARES 2025 - 60 HOURS LEFT - Ghostface - Jason Voorhees - Scooby-Doo - Doja Cat - Terrifier - Black Phone - Poppy Playtime - R.E.P.O. - And a lot of other skins & gameplay pic.twitter.com/D6Qhq9BQsvOctober 6, 2025

Dado que se trata de filtraciones sobre Fortnite y no provienen de fuentes oficiales, no podemos confirmar si son realmente precisas. En el pasado, ambas fuentes han acertado, aunque Epic Games tiende a cambiar el contenido en el último momento y a guardar ciertas colaboraciones para actualizaciones posteriores.