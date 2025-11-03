Fecha de lanzamiento de la próxima temporada de Fortnite y qué esperar de la nueva gran actualización

¿Qué hay de nuevo en Fortnite? (Image credit: Epic Games) Epic Games acaba de lanzar Fortnite The Simpsons, una temporada de un mes centrada íntegramente en Los Simpson. Springfield Island trae un mapa completamente nuevo y hay Sidekicks que ganar como parte del último Pase de batalla. Puedes ver mis reacciones al lanzamiento del fin de semana pasado en nuestro blog en vivo del evento Fortnite The Simpsons.

¡La espera terminó! El capítulo 6 de Fortnite llegó con la "Fortnite The Simsons y un cambio en el mapa.

Hay nuevas armas que probar, un pase de batalla con temática de Springfield y actualizaciones centradas en la longeva serie de televisión.

Tras la conclusión de un evento en vivo, Fortnite The Simpsons comenzó el 1 de noviembre de 2025. Son las frecuentes actualizaciones como estas las que hacen de Fortnite uno de los mejores juegos battle royale que existen. La temporada pasada concluyó el 1 de noviembre, antes de que la nueva minitemporada se estrenara en todo el mundo.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el final de Fortnite The Simpsons, cuándo comienza la próxima temporada y qué esperar de Fortnite en el futuro. Además, lo último sobre lo que se ha revelado acerca de futuras actualizaciones, incluyendo posibles eventos y colaboraciones con Los Simpson.

¿Cuándo termina la temporada actual de Fortnite?

(Image credit: Epic Games)

Fortnite Los Simpson finalizará el 29 de noviembre a las horas que se indican a continuación:

Costa Este (EE. UU.): 2:30 p. m. ET

2:30 p. m. ET Costa Oeste (EE. UU.): 11:30 a. m. PT

11:30 a. m. PT Reino Unido: 6:30 p. m. GMT

6:30 p. m. GMT Europa Central: 7:30 p. m. CET

7:30 p. m. CET Australia (Sídney): 5:30 a. m. AEDT (30 de noviembre)

5:30 a. m. AEDT (30 de noviembre) Japón (Tokio): 3:30 a. m. JST (30 de noviembre)

¿Cuándo empieza la próxima temporada de Fortnite?

(Image credit: Epic Games)

La próxima temporada de Fortnite comenzará tras el periodo de mantenimiento del 29 de noviembre de 2025. Esperemos que el periodo de mantenimiento solo dure 5 horas (según la media del Capítulo 6 hasta ahora), pero cabe señalar que en el pasado se han producido ligeros retrasos. Suponiendo que el periodo de mantenimiento dure 5 horas, la nueva temporada comenzará en los siguientes horarios:

Costa Este (EE. UU.): 7:30 p. m. ET

7:30 p. m. ET Costa Oeste (EE. UU.): 4:30 p. m. PT

4:30 p. m. PT Reino Unido: 11:30 p. m. GMT

11:30 p. m. GMT Europa Central: 12:30 a. m. CET (30 de noviembre)

12:30 a. m. CET (30 de noviembre) Australia (Sídney): 10:30 a. m. AEDT (30 de noviembre)

10:30 a. m. AEDT (30 de noviembre) Japón (Tokio): 8:30 a. m. JST (30 de noviembre)

Qué esperar de la próxima temporada de Fortnite

(Image credit: Epic Games)

La próxima temporada de Fortnite aún no se ha anunciado. Dado que se trata de la última gran actualización del año, espero que sea el lanzamiento del Capítulo 7 de Fortnite. Si esto es cierto, veremos un mapa completamente nuevo, un nuevo pase de batalla, una revisión de las características básicas de combate y mucho más. Tendremos que esperar y ver qué tiene planeado Epic Games.

Welcome to Springfield - Fortnite | The Simpsons - YouTube Watch On

Últimos cambios en el mapa de Fortnite

(Image credit: Epic Games)

Fortnite tiene un mapa completamente nuevo que se lanzó junto con la temporada de Los Simpson. Se llama Springfield Island y es un poco más pequeño que el último mapa. 80 jugadores pueden participar en una partida de Battle Royale, por lo que las partidas terminan más rápido que en la última temporada. Puedes ver el nuevo mapa en la imagen incrustada arriba, con puntos de interés importantes como Burn's Manor, Evergreen Terrace y más.