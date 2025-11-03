La filtración de la temporada 2 de Daredevil: Born Again revela el nuevo atuendo del héroe titular, y los fans de Marvel dicen que es "el mejor que ha tenido nunca"

Los fans de MCU están encantados con el nuevo traje de Daredevil para la temporada 2 de Born Again

Los fans de Marvel han podido ver por primera vez el nuevo traje de Daredevil para la temporada 2 de Born Again.

La imagen se ha filtrado a partir de lo que parece ser una sesión fotográfica promocional.

Muchos fans están encantados con el diseño auténtico del traje.

¿Tú qué opinas del nuevo traje de Daredevil para la temporada 2 de Born Again? Parece que los fans tienen un veredicto después de que se filtró en la red.

Durante el fin de semana (1 y 2 de noviembre), comenzó a circular por Internet una fotografía del actor principal, Charlie Cox, con el icónico traje Shadowlands de Daredevil. Ha sido difícil identificar la fuente original de la filtración, pero la imagen, que parece proceder de una sesión fotográfica profesional, probablemente se utilizará con fines promocionales antes del estreno de la segunda temporada de Daredevil: Born Again a principios de 2026.

Independientemente de quién filtró la imagen, no tardó en difundirse ampliamente en las redes sociales, incluso por parte del usuario Warling de X/Twitter.

Ladies and gentleman.. we got it. pic.twitter.com/63I2oZbBu7November 1, 2025

La imagen, que puedes ver arriba, muestra a Matt Murdock, interpretado por Cox, luciendo su famoso traje negro de Marvel Comics. El traje, casi totalmente negro, cuenta con un par de lentes de color rojo oscuro y el icónico logotipo «DD» del justiciero adornando la pechera.

No es la primera vez que vemos este traje. De hecho, las imágenes detrás de cámaras de Cox con el traje se vieron por primera vez en r/MarvelStudios cuando se estaba filmando la temporada 2 de Daredevil: Born Again a principios de 2025. Si te las perdiste en ese momento, puedes verlas en la publicación de Reddit a continuación.

Sin duda, se trata de un traje minimalista, aunque elegante, y, como era de esperar, ha tenido una acogida muy positiva entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). En las horas posteriores a la filtración de las imágenes, gran parte de la audiencia de la serie de Disney+ ha elogiado la adaptación del traje a la acción real.

En X/Twitter, el usuario captaincupcakes escribió "el mejor Daredevil que se ha visto nunca", schwayjohn dijo "con diferencia, el mejor traje de Daredevil en imagen real hasta la fecha", teeceecomics escribió "Espero que sea real porque [sic] este es uno de los tres mejores trajes de Daredevil, y no [sic] el segundo o el tercero", y mcuspideydaily simplemente dijo "es precioso".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Mientras tanto, en Reddit, vast-platform3647 dijo "¿es este uno de los mejores trajes del MCU? Verlo me recuerda a las primeras imágenes de Iron Man en 2007", tharkus escribió "tiene un aspecto tan rudo" y direct-locksmith-420 afirmó "por fin, el maldito logotipo".

''They think I'm hiding in the shadows, but I am the shadows.'' https://t.co/e36de9jYJY pic.twitter.com/mdAh2QAQ7uNovember 1, 2025

Sin embargo, hay quienes piensan que Marvel Studios podría haber hecho más con el diseño del traje. En X/Twitter, el usuario tylerayyeee retocó la imagen filtrada para resaltar más las lentes de los ojos y coloreó los antebrazos, el cinturón y la funda de la pierna del traje para que se pareciera aún más al atuendo del personaje en Shadowlands. Por otra parte, los usuarios de Reddit a_o y Rockalot_L también comentaron sobre las lentes de los ojos, aunque de una manera más divertida.

Con la segunda temporada de Born Again prevista para marzo de 2026, hemos aprendido, y seguiremos aprendiendo, más sobre la próxima temporada de una de las mejores series de Disney+ en las próximas semanas y meses.

Mientras tanto, recuerda lo que sucedió en el final de la temporada pasada leyendo mi artículo Daredevil: Born Again temporada 1, explicación del final. A continuación, obtén toda la información sobre su secuela a través de mi guía dedicada a Daredevil: Born Again temporada 2.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.