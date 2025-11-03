Es posible que se haya filtrado la fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S26, mientras que el Samsung plegable se acerca a su debut

Se prevé que el Samsung Galaxy S26 salga al mercado el 25 de febrero.

Probablemente habrá tres modelos principales en la serie.

También parece que el lanzamiento del Samsung tríptico está cerca.

Todo parece indicar que en los próximos meses conoceremos finalmente los nuevos smartphones de Samsung y dos filtraciones recientes han dado algunas pistas sobre cuándo podríamos ver la serie Galaxy S26 y el tri-fold en el que Samsung ha estado trabajando.

En primer lugar, los teléfonos Samsung Galaxy S26. Creemos que este año habrá tres modelos (uno estándar, uno Plus y uno Ultra), con la posibilidad de un cuarto modelo que suceda al Galaxy S25 Edge, que podría acabar siendo aún más delgado.

Ahora hay un informe de la publicación surcoreana Money Today (a través de @Jukanlosreve) que afirma que algunos o todos estos teléfonos Galaxy S26 se darán a conocer el miércoles 25 de febrero, en un evento que se celebrará en San Francisco, Estados Unidos.

Es más tarde en el año que el lanzamiento del Galaxy S25, que tuvo lugar el 22 de enero, lo que coincide con los rumores anteriores sobre retrasos. El informe también repite un rumor anterior de que los modelos estándar, Plus y Ultra utilizarán los chips Exynos de Samsung.

Samsung tri-fold

El Galaxy Z Fold 7 y el Galaxy Z Flip 7, los nuevos dispositivos plegables de Samsung. (Image credit: Samsung)

Luego tenemos el teléfono plegable en tres partes de Samsung, que se presentó por primera vez en el lanzamiento del Galaxy S25 en enero y que probablemente llegará antes de fin de año: el primer teléfono de Samsung con dos bisagras en lugar de una.

El equipo de SamMobile ha descubierto que el teléfono ya ha pasado por los trámites reglamentarios necesarios para ser reconocido como un dispositivo con capacidad Bluetooth, lo que suele significar que un dispositivo está a punto de salir al mercado.

Según fuentes consultadas por SamMobile, el teléfono plegable estará disponible inicialmente en Estados Unidos, China, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos. Es posible que luego se comercialice en otros países en algún momento de 2026, pero eso aún no es seguro.

El dispositivo plegable de Samsung se presentó oficialmente por primera vez a principios de esta semana, en la K-Tech Showcase de Corea del Sur. Sin embargo, estaba fuera del alcance del público en una vitrina, por lo que la presentación no nos reveló muchas novedades.

