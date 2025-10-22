Fecha de finalización de Fortnitemares 2025, skins colaborativas y nuevo mapa: todo lo que sabemos sobre el evento de Halloween de Fortnite

¡La espera terminó! Fortnitemares 2025 comenzó oficialmente con grandes sorpresas.

Ahora que Epic Games ha revelado todos los detalles del evento de Halloween de este año, sabemos que contará con la participación de la megaestrella del pop Doja Cat y Ghost Face de Scream. Otras revelaciones incluyen una colaboración con Scooby Doo, así como otras interesantes colaboraciones.

Fortnite se encuentra actualmente en el capítulo 6 de la temporada 4, y recientemente ha habido una colaboración con K-pop Demon Hunters que ha introducido algunos cambios en el mapa. A medida que el año llega a su fin, está claro que Fortnite no va a bajar el ritmo en breve. Son las actualizaciones y los cambios regulares, como Fortnitemares, los que han mantenido a Fortnite en los primeros puestos de nuestra lista de los mejores juegos gratuitos.

Aquí está todo lo que sabemos sobre Fortnitemares 2025, incluyendo un vistazo a los skins de Doja Cat y el nuevo mapa Reload. A medida que se conozcan nuevos detalles, esta página se actualizará.

Fecha de finalización de Fortnitemares 2025

(Image credit: Epic Games)

Fortnitemares 2025 comenzó el 9 de octubre de 2025. Esto se reveló mediante una ventana emergente en el juego que adelantaba el evento. Puedes ver esta imagen a continuación:

(Image credit: Epic Games)

Ahora sabemos que Fortnitemares 2025 estará disponible hasta el 1 de noviembre de 2025. Hay tiempo de sobra para hacerte con las nuevas skins temáticas de Halloween.

Fortnitemares 2025: colaboraciones confirmadas

(Image credit: Epic Games)

Gracias a la cuenta oficial de Fortnite en Reddit (u/TheFortniteTeam), sabemos que Scooby Doo, Scream y R.E.P.O. forman parte de Fortnitemares 2025. El equipo publicó imágenes en varios subreddits diferentes, y puedes ver dos de ellas en la imagen de arriba. El teaser de Scream se encuentra a continuación y muestra a un Peely muy aterrorizado reflejado en el cuchillo de Ghostface.

(Image credit: Epic Games)

Gracias a una publicación oficial en el blog del sitio web de Fortnite, puedes ver todos los skins que están por salir, incluyendo a Jason de Viernes 13, Miércoles Addams y Ghost Face. Estas son las fechas de lanzamiento de los skins restantes:

Terrifier - 22 de octubre

Poppy PlayTime - 23 de octubre

Wednesday Addams - 24 de octubre

REPO - 25 de octubre

Fortnitemares Doja Cat

.@DojaCat is ready to unleash chaos... pic.twitter.com/sVCit7Ms3GOctober 7, 2025

Por último, tenemos a Doja Cat, quien ha sido revelada como la villana principal de Fortnitemares de este año. El clip que aparece arriba fue compartido en la cuenta oficial de Twitter de Fortnite el 8 de octubre y era una pequeña parte de un tráiler que le siguió. Puedes ver el tráiler completo a continuación:

Fortnitemares 2025 Gameplay Trailer - YouTube Watch On

Mapa de Fortnitemares

(Image credit: Epic Games)

Desde el 10 de octubre hay un nuevo mapa de recarga llamado Nitemare Island en Fortnitemares. Puedes ver los puntos de interés (POI) en la imagen que aparece arriba. Está totalmente ambientado en Halloween, perfecto para la temporada más espeluznante del año.