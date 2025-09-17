YouTube Music acaba de lanzar estas tres nuevas funciones, y es evidente que está copiando a Spotify

YouTube Music está lanzando nuevas funciones para acercar a los fans a sus artistas favoritos.

La empresa lo anunció en su evento Made by YouTube 2025, junto con otras mejoras para los creadores de contenido.

Su serie de nuevas funciones es muy similar a la de Spotify, que incluye nuevas cuentas atrás musicales y mensajes en vídeo de los artistas.

¡Atención! Parece que las plataformas de música en streaming se pusieron de acuerdo para lanzar nuevas actualizaciones.

Primero fue Spotify Lossless y ahora YouTube Music está recibiendo su propia avalancha de nuevas funciones, pero son muy similares a las que Spotify lleva tiempo ofreciendo.

En su evento Made on YouTube 2025, la plataforma de videos dio a conocer una serie de mejoras en su servicio de streaming de música que se implementarán a finales de año y a principios de 2026. También anunció nuevas actualizaciones en YouTube Shorts, así como en su centro YouTube Studio para creadores de contenido.

Durante los últimos meses, YouTube ha dedicado mucho tiempo a renovar su plataforma musical con nuevas funciones, incluida la función de progreso de reproducción. A pesar de esta tan necesaria atención, no se puede negar que YouTube Music ha llegado tarde a la fiesta con ciertas funciones de streaming, y esta nueva ola de mejoras se inspira aún más en Spotify.

YouTube afirma que su objetivo es permitir que «los artistas y sus principales fans conecten a un nivel más personal», así que vamos a analizarlo.

Cuenta atrás para los nuevos lanzamientos

A finales de este año, los suscriptores de YouTube Music podrán ver nuevas cuentas atrás musicales en las páginas de detalles de los álbumes, los perfiles de los artistas y la estantería de álbumes. También podrán guardar previamente los próximos álbumes y sencillos, y recibir notificaciones para generar expectación.

Suena familiar, ¿verdad? En mayo, Spotify lanzó su propio centro de próximos lanzamientos, que muestra dos listas diferentes. Una es un carrusel de próximos álbumes basado en tus hábitos de escucha personales, y la otra es una lista de los 10 álbumes más guardados previamente a nivel mundial.

Notas de agradecimiento de los artistas

Cuando se lanzó Spotify Wrapped 2022, se introdujeron por primera vez los videos de artistas en la plataforma, lo que permitió a los usuarios recibir mensajes de agradecimiento de sus artistas favoritos.

De manera similar a YouTube Music, los artistas pronto podrán compartir sus propios videos de agradecimiento con sus principales oyentes, así como videos detrás de cámaras y contenido reservado exclusivamente para los fans. YouTube afirma que estarán disponibles a principios del próximo año.

Productos exclusivos

Spotify lleva desde 2013 integrando listados de productos promocionales de artistas, que aparecen directamente en el perfil de cada artista. Ahora, YouTube Music por fin se pone al día.

Comenzando como un programa piloto solo en EE. UU., los oyentes podrán acceder a los productos de sus artistas favoritos directamente desde la aplicación YouTube Music, lo que les dará la oportunidad de ser los primeros en acceder a ofertas exclusivas. A principios de este año, YouTube comenzó a probar ofertas exclusivas de productos y ha dicho que mantendrá a los suscriptores informados sobre sus planes de expansión.