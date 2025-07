YouTube Music ha introducido una nueva función que permite reanudar la reproducción de música en diferentes dispositivos

Es similar a Spotify Connect, que ofrece más controles además de la reproducción entre dispositivos

El carrusel de «marcación rápida» de la aplicación YouTube Music también muestra barras de progreso de la reproducción, lo que supone otra novedad.

¿Eres de los que prefiere utilizar YouTube Music antes de otras aplicaciones como Spotify o Apple Music? De ser así, esta noticia es de tu interés.

YouTube Music no es sólo una forma práctica de disfrutar sin anuncios de su plataforma de reproducción de vídeo estándar, sino uno de los servicios de streaming de música más populares, y su nueva función de reproducción supone una incorporación muy esperada a su interfaz. Por desgracia, es una función que Spotify ya tiene desde hace años.

En la última versión de la aplicación YouTube Music (versión 8.26.51), ahora puedes reanudar la reproducción de música en diferentes dispositivos, lo que te permite moverte sin problemas entre tu dispositivo móvil, tableta y ordenador para continuar donde lo dejaste. Esto significa que puedes empezar a escuchar música de YouTube Music en tu teléfono, detenerte a mitad de la reproducción y reanudarla en otro dispositivo.

Además de la última función de YouTube Music, en Android Authority han descubierto otra pequeña adición a la interfaz de YouTube Music. En tu carrusel de «marcación rápida» (una sección en la que puedes anclar canciones, álbumes y listas de reproducción que quieras escuchar con frecuencia) verás que hay nuevas barras de progreso que representan tu actividad de escucha en otros dispositivos.

Cuando pulses sobre una de ellas, aparecerá la opción «Reanudar», que te permitirá retomar la reproducción donde la dejaste.

(Image credit: Android Authority)

Una función útil, pero aún es pronto.

Aunque siempre has podido seguir tus hábitos de escucha cuando cambias de dispositivo, la posibilidad de continuar desde donde lo dejaste no es tan sencilla como en Spotify Connect, el mayor rival de YouTube Music. No cabe duda de que YouTube Music ha tardado mucho en incorporar esta nueva función, pero aún le queda mucho camino por recorrer.

En el caso de Spotify, no sólo puedes reanudar la reproducción entre dispositivos, sino que te da aún más poder al permitirte controlar la reproducción de música en un dispositivo utilizando otro. Por ejemplo, Spotify podría estar transmitiendo música desde tu smartphone, pero puedes seguir navegando por su versión de escritorio para controlar lo que sale de tu teléfono tocando el icono «Conectar» en la barra de reproducción, que mostrará todos los dispositivos disponibles.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Esta función se aplica a dispositivos como los mejores altavoces inteligentes, que también puedes controlar desde tu smartphone u ordenador. Spotify Connect hace que sea mucho más fácil cambiar de mi altavoz inteligente a mi smartphone cuando tengo que salir de casa pero quiero seguir escuchando música por el camino.

No se puede negar que la nueva función Reanudar es una gran mejora para el ecosistema de YouTube Music, que esperamos que evolucione con el tiempo para permitirte tener más poder sobre tu reproducción. De momento, aún está muy reciente, así que habrá que ver qué opinan del cambio los usuarios fieles a YouTube Music.